Seguimos con las pruebas de material, y en esta ocasión probamos el casco Salathe Lite de Edelrid que, personalmente, creo que es la mejor opción del mercado en cuanto a cascos de escalada y alpinismo ultraligeros se refiere.

En un primer momento, si no estás familiarizado con este tipo de cascos, puedes llegar a pensar que un casco de estas características no te proporcionará la seguridad ni el confort necesarios, pero debemos decirte que estás muy equivocado...

Composición

Para empezar y salir de dudas, vamos a analizar la composición del casco. El Salathe Lite es un casco cuya composición de su núcleo es de polipropileno expandido, lo que hace posible reducir su peso y mantener al mismo tiempo la absorción de impactos. La parte superior, frontal y lateral alta, cuenta con un refuerzo de material termoplástico de altísimas prestaciones. De hecho, podemos asegurar que es el primer material compuesto termoplástico del mundo hecho con fibras de polímero tejidas y termocompactadas las cuales no requieren de estructura de soporte adicional para mantener su fuerza y su resistencia al impacto. Se trata de un material resistente y ligero, con alta rigidez y baja densidad, que ofrece una alta resistencia al impacto y no se agrieta, ni tan siquiera a temperaturas bajo cero.

Es un material termoplástico puro, sin fibra de vidrio, lo que lo hace totalmente reciclable Es, además, químicamente inerte e impermeable a la mayoría de agentes disolventes y de limpieza.

La estructura única de Curv (marca registrada de dicho compuesto termoplástico) permite la absorción de grandes cantidades de energía sin deformación permanente, manteniendo su rigidez y resistencia al impacto con una gran diferencia a los compuestos utilizados hasta ahora. Sin duda, un gran acierto por parte de Edelrid ya que garantiza un casco de grandes prestaciones manteniendo un bajísimo peso.

El casco cumple además con los requisitos de protección contra golpes e impactos lateral/frontal y trasero de acuerdo a la normativa EN 12492. Cómo es natural, la inmensa mayoría de los que practicamos escalada y alpinismo no estamos familiarizados con las normativas, y es posible que el hecho de que os diga que cumple ampliamente con la EN12492 no os servirá de nada, así que voy a intentar resumiros un poco en que consiste. Se trata de una norma europea que recoge ciertos requisitos para cascos utilizados en escalada y alpinismo. Es decir, se somete a los cascos, tanto en la parte superior, como lateral, frontal y delantera, a uno impactos que se generan con dos percutores, uno recto y otro hemisférico, cada uno con un peso de 5 kg., y que son proyectados desde diferentes alturas, midiendo la fuerza de impacto así como la integridad del casco. La resistencia contra la penetración no se limita a la parte superior, si no que se realizan las pruebas en cualquier punto alrededor del casco.

Los sistemas de retención del casco también se someten a pruebas, y se verifica tanto su fuerza como su eficiencia mediante pruebas estáticas y dinámicas para eliminar el fallo del sistema de sujeción y la posibilidad de pérdida del casco en caso de caída o accidente. Durante esta fase se somete al sistema de ajuste y cierre a fuerzas superiores a 50 kg.

Creo que con estos datos relativos a su estructura tenemos suficiente, así que ahora pasemos a otros detalles que hacen de este casco una gran elección, independientemente de la modalidad que practiquemos.

Detalles

Lo primero que sorprende nada más tener el casco en las manos es su bajísimo peso, ¡solo 180 gramos! Una auténtica joya ya que no notamos que lo llevamos encima. Es un casco realmente cómodo, ergonómico y compacto.

Además, cuenta con correas de ajuste totalmente regulables de manera fácil y sencilla y un cierre de barbilla con doble clic, nada de imanes para el cierre, una opción utilizada en algunos cascos y que creemos tiene sus desventajas ya que nos puede dar una falsa seguridad dado que atraen suciedad y en ocasiones no cierran correctamente con los peligros que ello conlleva.

Por otro lado, las grandes aberturas alrededor del casco nos proporcionan una excelente ventilación que nos garantizan una circulación óptima del aire. Además, el interior cuenta con bandas acolchadas que evitan los puntos de presión y absorben la posible sudoración. Estas bandas están fijadas con puntos de velcro, lo que nos permite retirarlas para su lavado.

El casco se ajusta a la cabeza de manera fantástica. Queda firme y sin ser voluminoso. Dispone también de sistema de sujeción para frontal, con doble sistema de gancho tipo clip y banda de goma en la parte posterior.

El Salathe Lite de Edelrid está disponible en dos tallas: talla 1 (50-58cm) y talla 2 (52-62 cm). También incluye bolsa de transporte.

Visto lo visto, nuestra valoración no podría ser mejor. Estamos ante un casco cinco estrellas, tanto para alpinismo y actividades en las que cada gramo cuenta, cómo para escalada deportiva. Es un modelo muy seguro y que ofrece gran resistencia gracias al Curv, muy ligero y ergonómico, tanto que hará nos olvidemos de que lo llevamos puesto.

Cómo recomendación os sugerimos que lo cuidéis durante el transporte. En la mochila evitad llevarlo en “vacío”, mejor rellenarlo con algo de ropa por ejemplo. Igualmente, si viajáis en avión, llevadlo con vosotros en el equipaje de mano, algo que seguramente muchos ya haréis...

Por último, su precio ronda los 100 euros, algo más caro que otros modelos, pero merece la pena hacerse con él. No te arrepentirás.