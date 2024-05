Chaqueta Taiss Light ML con capucha de Mammut

Días de escalada, de senderismo y de carrera por montaña nos han permitido probar a fondo e intensamente en diversas condiciones la chaqueta Taiss Light ML de Mammut. Lo primero que hay que explicar es que estamos ante una prenda de tejido “polar” muy polivalente y práctica ideal para cualquier actividad que nos imaginemos, desde una salida para hacer alpinismo o escalar, a una carrera por montaña o incluso para dar un paseo con el perro.

La Taiss Light MLes una chaqueta súper elástica en cuatro direcciones, lo que hace de ella un producto extremadamente cómodo que, cuando te lo pones, te da la impresión de no llevar nada encima.

Con un peso de apenas 358 gramos, la Taiss Light ML es un “forro polar” ligero pensado para la realización de actividades intensas y con movimiento constante. Presenta un diseño “fit” que se nos adapta al cuerpo de forma espectacular, como si fuera una segunda piel.

Los detalles

En cuanto a los detalles, este modelo presenta un par de bolsillos laterales, bien dimensionados, y adaptados para ser utilizados a la perfección con arnés y mochila. Llevar el arnés puesto no afecta en ningún momento afectan a su correcto funcionamiento. Por otro lado destacar que todas las costuras son planas, sin duda, otro punto a favor de esta chaqueta y que favorece su comodidad.

El ajuste total de la prenda es, como hemos comentado con anterioridad, simplemente excepcional. Cuenta con una capucha muy cómoda que se adapta a los movimientos de la cabeza sin dar ningún problema, incluso en actividades con mucha intensidad. Su adaptación al casco es buena y muy confortable. De hecho, no es la típica capucha que nos aprisiona la cabeza en el momento que colocamos el casco.

En cuanto a su transpirabilidad hay que destacar que es muy elevada, algo que podemos asegurar después de recorrer con ella más de 70 kilómetros de carrera por montaña, lo que además nos dejó claro que su capacidad de secado es también muy notable. Eso sí, no esperemos que si hay viento fuerte esta prenda por si sola sea capaz de bloquearlo totalmente ya que, no es una prenda pensado para ello y, como en la vida, no se puede tener todo.

Por otro lado, la Taiss Light ML de Mammut es una prenda resistente en relación a su peso gracias al material usado en su fabricación. Hemos comprobado, después de arrastrarnos por alguna fisura y diedro granítico mientras escalábamos, y de rozarnos posteriormente por algún destrepe o alguna zarza que es una prenda resistente. El resultado en todo momento ha sido bueno y no hemos encontrado ningún desperfecto notable después de apretar a la prenda, como ya hemos indicado, en muchas actividades con roces y enganchones.

Finalmente, las cremalleras son finas, pero de buena calidad, lo que nos transmite fiabilidad. Además son fáciles de manipular, incluso con guantes, gracias a los tiradores que tienen. La capacidad de compresión también es buena. Se la puede comprimir y retorcer a placer para que entre en cualquier hueco de la mochila.

Como vemos, la Taiss Light ML de Mammut es una chaqueta de cuatro estaciones muy polivalente en el rango de temperatura de uso, ya que la podemos combinar perfectamente tanto dentro de nuestro sistema de capas como de nuestra actividad. Es un producto como decimos muy versátil, una chaqueta para todo que nos dará el confort térmico necesario y nos permitirá usarla en múltiples actividades. Buen producto de Mammut.