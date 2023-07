Intense, la nueva zapatilla de trail running de Millet

Escribir sobre Millet Mountain es sinónimo de alpinismo, llevan desde 1921 instalados en los Alpes, exactamente en Annecy, siendo los pioneros en las disciplinas montañeras que conllevan el más alto nivel técnico, físico y psicológico. La historia no engaña y en sus más de 100 años de vida tienen a su espalda grandes hazañas como escalar el primer ocho mil de la historia con la mochila “Annapurna 50” ,en 1950, de la mano de Louis Lachenal y Maurice Herzog, la Trilogía de los Alpes, en 1987, con Christophe Profit y Eric Escoffier y un largo de historial de actividades y colaboraciones con los mejores montañeros de la historia. En la actualidad, equipan a tres de las mejores compañías de guías, Chamonix Grindelwald y Matterhorn con su gama de productos Trilogy, la mas vanguardista y técnica de la marca.

Dejando un poco de lado el alpinismo, voy a centrarme en el trail running, en este caso tengo la oportunidad de probar y testar las zapatillas Millet Intense, que llevan el nombre de la nueva colección enfocada 100 % al trail para la temporada SS23. Millet Intense es la primera colección de Millet específica para trail running, apostando fuerte por materiales duraderos, resistentes y ligeros para la práctica de esta modalidad.

En cuanto a sus características principales destacamos un peso de 260 gramos, drop de 6mm, que se desenvuelve mejor en terrenos técnicos y distancias cortas o medias. Las primeras zancadas ya me dan una idea de lo que llevo en los pies, una zapatilla reactiva, ágil y ligera que nos va a dar muchas alegrías en distancias, desde mi punto de vista, que no lleguen a maratón y sobre todo enfocadas a competiciones cortas y técnicas.

La empresa emplea para su fabricación el textil Matryx que es un tejido de hilos de nailon y kevlar, el cual, aporta sujeción al pie, transpirabilidad y alta resistencia a la abrasión. El revestimiento de PU hidrófugo del hilo mejora la evacuación de la humedad y acelera el secado.

La zona del upper y el contorno de la zapatilla emplea el tejido MATRYX EVO, lo que aporta una protección y durabilidad extra en la zapatilla. Este tejido me ha sorprendido gratamente ya que junto a su ligereza proporciona resistencia ante posibles golpes de piedras y continuos roces. Después de aproximadamente 250-300 kms el tejido seguía en muy buen estado.

La media suela emplea EVA con 25% de material reciclado para una amortiguación eficaz, ligera y duradera. Además de una zona más rígida, suela TOP CONFORT, que brinda un gran nivel de bienestar anatómico. Reseñar que es un gran acierto de la marca Millet ya que la zapatilla gana en comodidad pero sin olvidarnos que su uso es para distancias cortas y medias.

La suela Michelin REATTIVA, muy rápida, ligera y con un agarre excepcional como he podido comprobar tanto en zonas secas del Pirineo como en rocas y senderos mojados gallegos. Los tacos no son excesivamente grandes y están separados para evacuar correctamente el barro. La conjunción de Michelin y Millet aporta un extra de seguridad a la zapatilla que motiva a embarrarse o dar ritmo en senderos técnicos.

En la zona del tobillo, Millet ha tenido a bien montar un protector de piedras de TPU ligero y robusto, un gran acierto desde mi punto de vista y que se agradece en terrenos sueltos como pedreras y evita que se cuelen piedras o arena que a la larga puedan causar rozaduras.

Los cordones antideslizantes con bloqueo automático son otra gran característica de estas zapatillas, aún mojados y con mucho uso no se aflojan como si me ha pasado con otras marcas.

He probado estas zapatillas en terrenos variados, pedreras interminables en el Valle de Tena, senderos alpinos y más rápidos del Valle de Aragón, terreno mixto en la zona de Santa Cruz de los Serós y por último en Galicia, tanto en senderos y zonas con mucha agua como es en la zona de Cela(Bueu) como en la Serra del Galiñeiro con matorral bajo.

Después de casi 300 kms , se puede decir que las zapatillas han resistido el envite, tienen sus marcas de roces y golpes, los tacos gastados por el uso continuado, el upper sigue intacto, detalle que me ha sorprendido positivamente ya que no soy un corredor técnico y suelo romper por esa zona las zapatillas. Otro gran apunte es la transpirabilidad del tejido, después de mojar los pies la zapatilla seca muy rápido no siendo incómodo correr con ella en ese estado.

Mi evaluación final es un aprobado con muy buena nota, notable muy alto, se nota la mano de Millet Mountain en los pequeños detalles que marcan la diferencia y la experiencia de esta gran marca en la montaña, han conseguido crear una zapatilla polivalente, para todo tipo de corredor y en la que destaca la comodidad y la durabilidad, importante en los tiempos que corren, que ha conseguido sacar una sonrisa con los kms recorridos. Su tejido me ha parecido innovador, aportando ligereza, versatilidad y seguridad.

Los pros que destacamos de la Intense de Millet son la comodidad, resistencia, agilidad, transpirabilidad, ligereza y tejido innovador. Como único contra, la talla grande.

Destacar que esta zapatilla ha sido diseñada y fabricada íntegramente en Francia, en su nuevo centro de producción A.S.F. 4.0, respaldando el proyecto de innovación sostenible y en el que relocalizan la producción de manera que pueden servir a sus clientes desde un entorno cercano.

Para finalizar, Millet apuesta por frenar la progresión del calentamiento climático, #RISINGCHANGE, una visión en la que definen una ruta con 6 principios a seguir para lograr una empresa regenerativa. Esta es una más de las muchas colaboraciones medio ambientales de la empresa para lograr un planeta sostenible.