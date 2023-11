Zapatillas 9.81 Pulse de Garmont

La marca italiana Garmont, afincada en el Véneto, y dedicada a la fabricación de calzado desde 1964, continua a día de hoy impulsando el diseño y la innovación en todas sus botas y zapatillas de montaña.

En esta ocasión os presentamos las zapatillas 9.81 Pulse, que aparecieron como gran novedad en el mercado la pasada primavera. Presentadas como un modelo de pensado para el de hiking ligero, destacan por ser muy transpirables e ideales para actividades rápidas de alta intensidad y de un ritmo exigente que podremos realizar por todo tipo de terreno. No obstante, dada su comodidad y diseño es un modelo que también podremos usar para el día a día.

Los detalles

En cuanto a su construcción destacar que la pala es de tejido sintético y sin costuras elaborada con PET reciclado, con refuerzos en el talón y en la puntera para mayor protección de los dedos. Nos ha encantado la lengüeta, muy fina, que transmite una sensación de no llevar, y que va unida a los laterales, lo que evita esos desplazamientos tan molestos hacia los lados. Ajusta perfectamente, al tiempo que evita que se introduzca suciedad y esas pequeñas piedras que al final son tan molestas.

La 9.81 Pulse de Gamont utiliza la plantilla Garmont con 20% de materiales reciclados procedentes de restos de producción. La entresuela es de espuma de EVA de origen biológico, extraída de caña de azúcar.

Uno de sus puntos fuertes lo encontramos en la suela GTF Magnet de Garmont que ofrece una excelente amortiguación.

Construida en una sola pieza, presenta zonas de alta adherencia junto con otras diseñadas para mejorar el apoyo y la estabilidad. Incorpora además unos tacos que van en ambas direcciones para favorecer el agarre y la adherencia en todos los terrenos. Éstos llevan una pequeña hendidura que nos da más tracción en terrenos húmedos o embarrados.

Por otro lado, el sistema de cierre Fast-lace te permite un ajuste extremadamente cómodo. No podemos tampoco olvidar que incorpora una tanka de ajuste rápido que no se afloja tras horas de actividad, así como una gomita para recoger el cordón sobrante y que no nos moleste. Si ajustamos bien las zapatillas, los cordones quedan un poco largos para nuestro gusto.

Por último, destacar que cuenta con la tecnología Add que implica un conjunto de soluciones basado en las asimetrías de los pies para ofrecer una horma perfecta que permite que se adapte perfectamente a la forma del pie para mejorar la comodidad y el ajuste.

Características

Parte superior sintética PET, hilo 100% reciclado sin costuras.

Entresuela EVA, con material derivado de caña de azúcar.

Sistema de cierre Fast-lace, con cordones rápidos.

Plantilla Garmont con un 20% de materiales reciclados procedentes de los desechos de producción.

Transpirables, muy buena capacidad para mantenerse frescas y secas.

Ligeras, en relación a su categoría (365 gramos en talla 42).

Alta velocidad de secado.

Zapatilla de perfil bajo que permite una gran libertad de movimientos.

Tallas: del 35 al 48 EU.

Cinco colores disponibles.

Material exterior sintético, el interior mezcla sintético y textil.

Trabilla trasera para poder colgártelas del arnés.

Dicho esto, y tras más de un mes probándolas intensamente por la montaña, principalmente por el Parque Nacional de Guadarrama, hemos llegado a la conclusión que estamos ante unas zapatillas excelentes y muy recomendables. Sus puntos fuertes son la amortiguación y la tracción.

Es un calzado muy versátil y resistente al desgaste, ideal para esas caminatas rápidas, marchas nórdicas o aproximaciones a la vía para esos escaladores que buscan unas zapatillas con estabilidad y gran adherencia, incluso en terrenos húmedos y rocosos. Con un diseño innovador son cómodas, ligeras, transpirables y con un ajuste rápido y sencillo. Y, además de su buena construcción, tienen un aire deportivo para que también las puedas usar en el día a día.