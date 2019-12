Nives Meroi y Romano Benet reciben el Premio WOP 2019 del BBK Mendi Film

Los alpinistas Nives Meroi y Romano Benet han sido los principales homenajeados de la 12ª edición del BBK Mendi Film, y este sábado se les otorgó el Premio WOP-The Walk On Project 2019 en el acto celebrado en la Sala BBK de Bilbao.

El evento lo guió Juanjo San Sebastián, embajador del festival, gran amigo de la pareja italiana, y premiado WOP 2018. Nives Meroi y Romano Benet se han mostrado emocionados "por recibir y representar" este premio, que incide en la transmisión de valores éticos y sociales del montañismo y en la trayectoria mostrada por los premiados. Esta pareja ha ascendido los catorce ochomiles sin porteadores de altura ni oxígeno embotellado.

Su primera expedición a un ochomil tuvo lugar hace 25 años y pusieron fin a la lista de las catorce cimas en el año 2017. A lo largo de estos años se vieron obligados a realizar una parada cuyo motivo ensalza el gran valor humano de esta cordada.

Corría el año 2009, la pareja estaba en plena ascensión al Kanchenjunga, la que debía ser su duodécima cumbre de 8.000 metros. Muy cerca de la cumbre, Romano se siente indispuesto. Nives, que en aquel momento era junto a Edurne Pasaban y Gerlinde Kaltenbrunner clara candidata a ser la primera mujer en ascender los 14 ochomiles, no lo duda, abandona la ascensión incapaz de dejar a Romano solo esperando su regreso de cima. Tras un complicado regreso, Romano fue diagnosticado con una enfermedad muy grave. Nives decidió, por tanto, que no seguiría con el desafío de alta montaña mientras su marido no mejorara. Tras recibir dos trasplantes de médula ósea, Romano se recuperó totalmente. Ya de vuelta en el Himalaya, juntos como hasta entonces en todas las cumbres anteriores, finalizaron la Corona del Himalaya en 2017 con la ascensión del Annapurna.

El galardón de la Fundación WOP-The Walk On Project y Mendi Film premia la defensa y la transmisión de los valores sociales del alpinismo.