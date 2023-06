Daila Ojeda: “Solo me siento en casa en Gran Canaria. Estoy muy arraigada a mi tierra y es un orgullo para mi llevar un poquito de mi isla allá donde voy”

La escaladora canaria Daila Ojeda es todo un referente de la escalada de nuestro país. Desde sus comienzos se ha caracterizado por ser una persona que siempre ha buscado el equilibrio entre la escalada de dificultad en roca y la armonía con la naturaleza y el medio ambiente.

En 2010 se apuntaría su primer 8c con Fish Eye, en el muro del Rumbau, convirtiéndose en la cuarta mujer española capaz en encadenar el 8c. Un hito que marcó un antes y un después en su carrera y que le sirvió para dar una mayor visibilidad a la mujer en el mundo de la escalada, por aquel entonces aún muy hermético y principalmente centrado en el panorama masculino.

Desde entonces, y gracias a la reciente irrupción de la mujer en la escalada, Daila se ha posicionado como un referente femenino a nivel mundial convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidas en la lucha por la igualdad de la mujeres escaladoras.

¿Cómo comenzaste a interesarte por la escalada?

Empece a escalar a los 18 anos, después de ver una competición de búlder en el polideportivo de mi pueblo natal, Aguimes, en el sureste de la isla de Gran Canaria. Hay mucha afición por la escalada y los deportes en la naturaleza en Gran Canaria, y tuve la gran suerte de tener como vecinos a unos cuantos escaladores muy motivados que me llevaron a la roca y me trasmitieron esta pasión por la escalada.

¿Qué es lo que más te enamoró de la escalada?

Principalmente, el estilo de vida de la gente que lo practicaba. Siempre en la naturaleza y/o viajando para escalar y compartir vivencias.

Aunque naciste en Gran Canaria, actualmente no resides allí...

No, actualmente vivo en Manzanares el Real, en Madrid. Es un lugar muy especial. Vine para hacer el curso de guía de escalada (TD2) y decidí quedarme. La verdad es que hace años que vivo fuera de España, en Francia, en Grecia, en Italia…, y me gustaba, pero definitivamente es mas fácil vivir allí dónde hablan tu mismo idioma y puedes bromear (risas).

¿Cómo te definirías como escaladora?

Lo cierto es que aprendí a escalar en Canarias, donde la escalada es, sobre todo, técnica. El basalto es una roca muy particular, y tienes que moverte bien si quieres subir. Hay muchos muros verticales, fisuras, etc., y tal vez por eso, creo que soy una escaladora técnica y con fuerza en los dedos. Además, posiblemente por este mismo motivo, me falta fuerza y no soy buena en las escaladas explosivas y muy desplomadas.

De entre todas las vías que has hecho, ¿cuál es en tu opinión tu mejor escalada?

He escalado vías que considero muy bonitas y especiales por su estilo o por el lugar dónde están ubicadas, e independientemente del grado, como por ejemplo Digital Crack, en la Aguille du Midi (Chamonix) o Menhir en Dolomitas,

Siempre has sido una escaladora más bien de deportiva pero, ¿te gusta también la clásica?

Si, me apasiona la escalada deportiva, el juego de llegar a tu límite físico y mental. En cambio, no he practicado la escalada clásica tanto como la deportiva, pero de vez en cuando me llama la atención. Son dos actividades diferentes.

¿Cuál es tu lugar favorito para escalar?

Es difícil quedarse con uno, tengo muchos lugares favoritos: Catalunya, Arco en Italia, Kiparissi en Grecia... Hay mucha roca bonita y buen ambiente de escalada en estos lugares.

Y en Gran Canaria, a tu juicio, ¿cuáles son las mejores zonas?

Para escalada deportiva hay escuelas muy interesantes como Tamadaba y La Candelilla, en la cumbre de la isla. En Tamadaba hay muchos sectores diferentes y desde el pinar tienes unas vistas espectaculares del Teide, en la isla de Tenerife.

Santa Lucia, en el sureste, es una escuela pequeña y pintoresca donde yo empecé a escalar y que merece una visita. Y si te gusta más el bloque, en el sur de la isla tienes que visitar Mogan, un lugar muy especial.

Desde aquellos comienzos que has mencionado en Gran Canaria, te has convertido con el tiempo en una de las más importantes embajadoras de la isla, ¿cómo te hace sentir eso?

Llevo muchos años viviendo fuera de la isla y me gusta, pero solo me siento en casa en Gran Canaria. Todo está igual cuando regreso, es como si el tiempo se detuviera cuando estoy allí. Estoy muy arraigada a mi tierra y es un orgullo para mi llevar un poquito de mi isla allá donde voy, aunque sea con mi acento (risas).

Igual que ahora eres una figura destacada de la escalada canaria, ¿has tenido tú personalmente alguna figura en el mundo de la escalada que te marcara?

Pues escale muchos años con Dani Andrada y aprendí mucho con él. Es un escalador con un estilo y una manera de trasmitir la escalada única.

En tu opinión, ¿cómo ves actualmente el papel de la mujer en la escalada? ¿Has notado una evolución estos últimos años?

Lo cierto es que la escalada femenina ha evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo porque ha habido un cambio de mentalidad.

Como curiosidad, ¿cómo sería un día de entrenamiento en tu vida?

Pues la verdad es que no soy una persona muy disciplinada. No llevo un entrenamiento planificado o algo así. Me gusta escalar y ya. Y siempre que puedo voy.

¿Practicas algún otro deporte de forma habitual?

Cuando era pequeña practicaba muchos deportes: fútbol, voleibol, corría en un equipo, etc., pero ya hace muchos años que lo dejé todo y prácticamente solo escalo. La escalada es un deporte muy exigente y hay que dedicarle mucho tiempo para mantener la forma. Es un poco malagradecido.

Por último, ¿tienes algún proyecto actualmente en mente?

Tengo algunos proyectos relacionados con el curso de guía de escalada que justo he terminado ahora. Organizar cursos y viajes de escalada es algo que me haría mucha ilusión, pero ¡vamos a ver!

Web: www.grancanaria.com

Instagram Daila Ojeda: @dailaojeda