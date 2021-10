“Volver es obligatorio”: una charla con Alex Txikon, Antonio de la Rosa y Ferran Latorre

Un año más, Sea to Summit reunirá a sus embajadores Alex Txikon, Antonio de la Rosa y Ferran Latorre para reflexionar tanto sobre sus próximas expediciones como sobre temas trascendentales como qué ha supuesto la pandemia y la importancia de volver a la normalidad en nuestras vidas.

Precisamente de esta necesidad de “volver”, unida a una frase nacida en uno de los eventos Sea to Summit de boca de los propios aventureros refiriéndose a sus expediciones, surge el título de la charla. Porque no solamente es importante tener éxito en la expedición, sino que más importante es volver a casa con los que te quieren.

Durante la charla, que se llevará a cabo en streaming el miércoles 3 de noviembre a las 19 h, Antonio de la Rosa contará los detalles sobre su próximo gran reto: la Expedición Antártico en Solitario 2021-22. En esta ocasión, de la Rosa pretende convertirse en la primera persona en navegar en solitario y a remo por el Océano Antártico para acabar, posteriormente, cruzando Georgia del Sur de Oeste a Este con esquís de travesía. Un total de 3.000 kilómetros de aventura, remando y esquiando en solitario y enfrentándose a olas, temperaturas y condiciones extremas.

Por su parte, Alex Txikon cumple una década de expediciones invernales y pone rumbo, este invierno, al Manaslu. El alpinista vasco volverá a enfrentarse a la montaña en invierno y sin oxígeno artificial, una hazaña al alcance de muy pocos.

Ferran Latorre, que se convirtió en enero de 2017 en el primer alpinista catalán en coronar los 14 ochomiles del planeta, es uno de los mejores alpinistas del panorama español e internacional y cuenta con un bagaje que pocos deportistas tienen. Ferran aportará, como siempre, su experiencia, valores y pasión por la montaña, algo que transmite con tan solo escucharle unos minutos.

Además de oír de primera mano las experiencias de Alex, Ferran y Antonio, durante la charla se podrán ver también vídeos inéditos de las expediciones y aventuras de los deportistas.

Dado que la situación sanitaria todavía no permite reunir a las más de 400 personas que acogía el evento anual de Sea to Summit en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, la charla será emitida en streaming a través del canal de Youtube de Sea to Summit.