Ange Koko y Raissa Feudjio renuevan su compromiso con la UDG Tenerife

La UDG Tenerife Egatesa ha anunciado este jueves la renovación de las jugadoras africanas Ange Koko y Raissa Feudjio hasta 2023.

La UDG Tenerife acaricia la victoria frente al Atlético de Madrid

Saber más

A sus 30 años, Ange Koko, la jugadora africana con más partidos en la historia del club, se ha erigido como pieza indiscutible en el equipo de Francis Díaz, aportando “experiencia, vértigo y descaro” en la banda derecha, señala la entidad blanquiazul en un comunicado de prensa.

Con un gol, una asistencia y más de 800 minutos disputados esta temporada, la jugadora marfileña asegurará “desborde y espectáculo” en el ataque tinerfeño como mínimo, durante dos temporadas más.

“Cuando el club me ofreció renovar no me lo pensé, acepté sin dudar porque me gusta este proyecto, que no para de crecer y me gusta la vida en la isla. La gente es muy amable y nos apoya mucho, ojalá podamos celebrar más éxitos”, ha declarado Koko.

Por su parte, la internacional camerunesa Raissa Feudjio ha logrado dejar atrás su severa lesión de rodilla, y actualmente disfruta de una participación al alza en los esquemas del técnico azul y blanco.

La mediocentro africana ha disputado hasta la fecha cinco encuentros, uno de ellos como titular, ante el Atlético de Madrid, y ha sido convocada nuevamente por su selección nacional, con la que disputará la eliminatoria final de la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio ante Chile, en abril.

Feudjio ha afirmado sentirse “muy apoyada”, y ha agradecido “a todos los empleados, directiva y compañeras” su ayuda para adaptarse a la isla, desde que llegara en 2018. “Soy feliz aquí y deseo triunfar con las guerreras”, ha concluido.