Sipcic cumple cien partidos como blanquiazul

La victoria del CD Tenerife en el Heliodoro dejó un sabor dulce añadido en Nikola Sipcic, que pudo celebrar con los tres puntos obtenidos frente al Racing Club su centésimo partido oficial como jugador blanquiazul. La titularidad del defensa serbio-montenegrino –relevo de última hora de José León– le permitió alcanzar una cota a la llegaron antes, desde la fundación del club en 1922, otros 118 futbolistas. De ellos, solo quince eran extranjeros.

Predecesores. Desde que el delantero tinerfeño Eusebio Torres se convirtió en los años cuarenta del siglo pasado en el primer jugador del CD Tenerife en llegar al centenar de partidos (121 en su balance personal y Pichichi del representativo, junto a Alfonso, en el curso 43/44), un total de 118 futbolistas fueron firmando o superando una cifra mágica para la que se precisan, al menos, tres temporadas de fidelidad. La lista, lógicamente, incluye a un sinfín de leyendas del tinerfeñismo –encabezados por un mítico como Alberto Molina (413)– entre los que solo se cuentan otros dos jugadores en activo en la plantilla de Ramis: Aitor Sanz (304) y Carlos Ruiz (275).

Cuarta temporada. Nacido hace 27 años en Priboj, un pequeño municipio del suroeste serbio fronterizo con Bosnia-Herzegovina, Sipcic hace frente a su cuarta campaña en la plantilla del CD Tenerife, a la que llegó en el verano de 2019 procedente del FK Rad Belgrado. Debutó en la Superliga de Serbia en el curso 16/17 y acumuló 65 partidos (tres de la copa nacional) antes de despertar el interés de la dirección deportiva que encabezaba Víctor Moreno.

Regularidad. Desde entonces, no ha bajado de los 29 partidos por temporada, cifra que alcanzó en su primera temporada en el Heliodoro (28 titularidades), para elevarla a 36 (33 de partida) en la siguiente y quedarse en 33 en la pasada, cuando solo formó parte del once de arranque en 19 partidos (17 de Liga), aunque Ramis lo utilizó con frecuencia como recurso táctico en los últimos minutos para cerrar los partidos con marcador favorable. Jugador seguro en el juego aéreo gracias a su altura (1,92 metros), no dejó de contar para ninguno de los técnicos (López Garai, Baraja, Fernández y Ramis) que lo han tenido a sus órdenes.

Pareja con todos. El jugador balcánico posee un perfil físico que acrecienta su valor como solución contra delanteros altos. Así, ofrece alternativas para partidos que requieran una táctica distinta o permite jugar con una línea de cinco defensas en la que, sea o no titular, Sipcic añade un plus diferenciador dentro de una plantilla en la que es el único componente con diez centímetros extra sobre sus compañeros en el mismo puesto.

Internacionalidad. La progresión de Sipcic y su doble nacionalidad han terminado por hacerle un hueco con el equipo nacional de Montenegro, para el que fue llamado por primera vez en la temporada 21/22 por el seleccionador Miodrag Radulovic. Debutó el 14 de marzo pasado, como titular, en un amistoso contra Armenia (derrota 1-0) y luego ha firmado tres presencias más, las dos últimas en sendos compromisos de la fase de clasificación de la Liga de Naciones de la UEFA. Este mismo mes participará en la ventana de selecciones para los compromisos frente a Bosnia (viernes 23) y Finlandia (lunes, 26), lo que le hará perderse el Ponferradina-CD Tenerife de la séptima jornada de LaLiga SmartBank.

Extranjeros. El valor estadístico del centenario de Sipcic como blanquiazul se acrecienta teniendo que solo catorce futbolistas extranjeros se alinearon más veces en el representativo. La lista de foráneos que sumaron cien o más presencias la sigue encabezando Juan Pizzi –adquirió la condición de español una vez instalado en la Isla– con 159 partidos y la cerraba hasta ahora Shaq Moore (101). Entre medio, figuran algunas leyendas de la entidad como Jokanovic (140), Marcelo Ojeda (138) o Fernando Redondo (123).

Un gol para el anecdotario. La condición de zaguero disculpa la escasa coincidencia de Sipcic con la suerte del gol, que solo ha celebrado cuatro veces como jugador del CD Tenerife. No obstante, la segunda ocasión en la que celebró un tanto propio como blanquiazul quedó para el anecdotario, no tanto porque marcó el 1-0 con el que se cerró el 8 de marzo de 2020 la victoria (1-0) contra la Ponferradina (31ª jornada de la Liga 19/20), como porque fue el último tanto registrado en el Helidoro antes de la suspensión de la competición por la pandemia de la COVID-19.