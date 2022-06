Natalia Fernández, Grupo Flick : “Dans le corporate venturing, il existe une adéquation parfaite entre les connaissances en gestion et l'innovation”.

Natalia Fernández Flick est la directrice générale du Groupe Flick depuis 2011, “ quelques années pendant lesquelles -comme beaucoup d'entrepreneurs de Gran Canaria- nous avons malheureusement dû nous concentrer davantage sur la gestion de nos entreprises d'abord pendant la crise de 2008 et maintenant la pandémie, avec une situation un peu extrême, qui est aussi arrivée en parallèle avec la transformation de la distribution automobile ”.

La pandémie “a entraîné la nécessité de se numériser en grande partie, également main dans la main avec les marques, mais parce qu'il y a eu une révolution ou une accélération de toute la partie de la vente numérique ou du service client qui jusqu'en 2019 dans notre secteur était très présent en raison du type d'activité. Je crois vraiment que toute notre organisation a dû -dans les départements de service à la clientèle- mettre en place des systèmes numériques, un service à distance à travers différents canaux et la préparation ou la formation d'équipes de service à la clientèle spécialisées dans la prestation d'un service multicanal et pas seulement en face à face ”.

“Au cours de ces années, nous avons eu une expérience interne où un service comme le service client, qui était auparavant complètement interne, et que nous avons mis sur le marché. Nous avons retiré notre capacité de service client et vendu ce service à des entreprises tierces qui avaient le même besoin et qui avaient plus de sens, des synergies ont été créées d'une certaine manière. Parce que les processus sont les mêmes ou similaires, et évolutifs”.

“Cela a été fait avec une entreprise distincte et toute cette expérience a généré dans notre entreprise la vision interne qu'il y a des choses que vous aviez incorporées comme une activité interne, comme une activité habituelle et maintenant être capable de sortir cette expérience ou même je pense aussi que la peur de toujours faire les choses seul, toujours à 100% vous, et commencer à collaborer avec d'autres entreprises ou collaborer avec d'autres secteurs ou collaborer avec des personnes qui sont plus spécialisées dans ce, dans ces domaines dans ceux où vous n'étiez pas présent ”.

Le secteur de la mobilité en pleine mutation

Natalia Fernández confirme : “il s'agit d'une révolution en termes d'habitudes de consommation, avant tout. Et je crois aussi que la pandémie a beaucoup accéléré la compréhension de la mobilité par le client, que beaucoup de choses peuvent souvent être faites à distance, ou que l'on peut aller dans des endroits sans forcément être en forme physiquement. Et puis aussi, oui, les habitudes de consommation ont changé, je pense dans tous les secteurs en général”.

“Il y a beaucoup plus de gens qui consomment dans les restaurants à domicile parce que les entreprises qui apportent de la nourriture à votre domicile ont proliféré et il y a une autre habitude là, faire un achat en ligne, qui affecte la mobilité. Ensuite, il y a le paiement de l'utilisation du véhicule, les usages partagés, je ne dois pas forcément avoir un véhicule qui m'appartient à 100%, mais ça vaut le coup de le partager, de l'avoir temporairement. Je suis beaucoup plus flexible et il y a mille façons de le financer. La personne a en tête une dépense de ce qu'elle veut investir dans la mobilité par mois, tout comme ce qu'elle dépense pour l'éducation ou le logement”, décrit le directeur du groupe Flick.

Corporate Venturing, l'innovation va de pair avec l'expérience de gestion

Nous parlons d'expériences de corporate venturing, une nouvelle forme d'entrepreneuriat d'entreprise que de nombreuses sociétés commencent à appliquer pour stimuler les processus d'innovation grâce à une connexion directe avec des entrepreneurs et des start-ups, ce qui leur permet d'attirer des talents, des technologies et de nouveaux modèles commerciaux.

Nous parlons d'entreprises qui ressentent le besoin de pouvoir aborder la transformation numérique ou de transformer directement les modèles d'affaires, main dans la main avec la formation professionnelle, les agences de développement local, les institutions publiques, l'écosystème des start-up, une vision de l'entrepreneuriat d'entreprise avec différents acteurs. Natalia Fernández ratifie cette vision : “Je pense que beaucoup de personnes qui sont dans la société habituelle doivent être valorisées, tout ce processus de pandémie, ce processus de crise que nous avons dû gérer, peut aussi apporter à ces entreprises et entrepreneurs émergents, une connaissance de la gestion que peut-être quelqu'un qui commence n'a pas. C'est là que l'on peut trouver l'adéquation parfaite entre la connaissance de la gestion et l'innovation”.

L'accord avec le groupe Louzao

Selon le PDG du groupe Flick, “le modèle de vente en tant qu'agent dans lequel la marque en tant que telle vendra directement ou aura une relation plus directe avec le consommateur a également été poussé par les ventes en ligne. Cela change beaucoup la façon de distribuer, le modèle de distribution traditionnel mis en place dans le monde entier. Nous avons compris que nous avions un marché très limité en raison de nos idiosyncrasies et que la tendance sur le marché automobile était de faire de très grands groupes, qui ont beaucoup de volume afin qu'ils puissent faire face à ce changement dans la forme de distribution, qui se produit nécessairement parce que ce sont de grands groupes. avec un volume très considérable.

Natalia Fernández rappelle que “nous avions déjà une très bonne relation professionnelle avec le Groupe Louzao, et nous sommes parvenus à un accord dans lequel ils ont repris la gestion et la distribution du concessionnaire.” Le Groupe Louzao est né en 1962 et les îles Canaries constituent sa première incursion hors du territoire galicien, pour laquelle il a bénéficié du soutien total du Groupe Flick dans le transfert de la concession, profitant des installations existantes à Gran Canaria, Lanzarote et Fuerteventura. “Mais en fin de compte, nous sommes des hommes d'affaires, donc on s'adapte à une situation, on s'adapte à un marché, et il faut voir ce qui va arriver dans le futur et où cela se joue : ce désir d'innovation, en tant qu'entrepreneur, ne meurt pas”, souligne Fernández.