Adargoma Hernández, Uguaglianza e Politiche Sociali del Consiglio di Fuerteventura: “In dipendenza stiamo tenendo particolarmente in conto della teleassistenza”

Adargoma Hernández Rodríguez, consigliere di Equality, Social Policy e Risorse Umane del Consiglio di Fuerteventura, ha ricevuto Impulsa Startups per parlare delle politiche sociali legate al mondo della trasformazione digitale e delle startup. Hernández è stato Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione e delle Università tra il 2015 e il 2019, ed è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Las Palmas de Gran Canaria.

P. Nell'ambito della politica di dipendenza e di invecchiamento attivo, esiste un settore di innovazione digitale molto importante: la teleassistenza. Avete intenzione di sviluppare qualche azione sull'applicazione della tecnologia della teleassistenza per gli anziani a Fuerteventura?

A.H. A Fuerteventura, all'interno della dipendenza, stiamo tenendo in grande considerazione il tema della teleassistenza, poiché è fondamentale per mettersi al posto delle persone dipendenti e fornire loro un servizio sanitario dignitoso. A parte l'importanza del settore sanitario, è anche un ottimo modo per accompagnare, soprattutto in questi ultimi tempi in cui, senza dubbio, lo strumento tecnologico ha permesso ai nostri anziani di non essere così soli.

Soprattutto a Fuerteventura, dove abbiamo molti nuclei rurali con un importante divario digitale a cui ancora l'attenzione non è arrivata. Per questo stiamo cercando di migliorare le nuove tecnologie, non solo nella mia area, ma anche in quella degli anziani, perché alla fine si tratta di persone più vulnerabili che possono essere di grande aiuto.

P. Prevedi che nei prossimi mesi o anni possano progredire le tecnologie legate alla teleassistenza?

A.H. Idealmente, una volta che questo è avvenuto e ci siamo adattati a questo cambiamento, possiamo trasmetterlo ai settori che ne hanno bisogno. Sono servizi veramente necessari, e ancor più nel caso dell'isola, dove non disponiamo di servizi fisici come residenze o centri diurni da offrire alla nostra popolazione. Per questo dobbiamo camminare verso questo futuro. Per esperienza personale, l'attuazione di questo tipo di progetti per gli anziani ha conseguenze molto positive. E non solo in questo settore, ma anche in altri ambiti come quello dell'assistenza alle donne vittime di violenza di genere. Alla fine, è un modo di motorizzare il lavoro per le situazioni in cui non è possibile raggiungere tutti e può rivelarsi molto positivo per molti aspetti. È chiaro che, in quanto servizio pubblico, dobbiamo muoverci in questa direzione.

P. Nel documento di Spagna “Nación Emprendedora” si fa riferimento a diverse lacune. Nell'imprenditoria più digitale e propria di una startup solo due su dieci sono guidate da donne. E lo stesso vale per le persone con disabilità. Sarebbe positivo incorporare azioni per rompere queste due lacune a Fuerteventura?

A.H. Sì, certo. Inoltre, ritengo che questo tipo di azioni possa dare potere a queste persone. Ho visto casi di giovani disabili che, in ambito tecnologico, ad esempio, hanno sviluppato app su questi temi e sono incredibili. E credo che senza dubbio permetta loro di avere la legittimazione.

P. Si tratta di una performance vostra o di un collettivo?

A.H. Il “Programma di orientamento professionale rivolto alle donne vittime di maltrattamenti” è un progetto a sé stante. È stato molto gratificante, perché in generale le partecipanti sono uscite molto felici e hanno sentito che ciò che avevano ricevuto nel programma le aveva davvero aiutate.

Si è anche lavorato sul tema dell'imprenditorialità e della formazione delle donne alla leadership, con il programma “La leader che c'è in te”, coordinato dalla vicepresidente Lola García.

P. Sì, e per quanto riguarda gli anziani abbiamo parlato molto della teleassistenza, ma ora è in corso un'iniziativa anche molto legata, come i punti di incontro intergenerazionali, in cui una persona senior, con esperienza, consiglia i più giovani.

A.H. Questa idea è ideale perché è la sintesi perfetta per vedere come si facevano le cose prima e come si fanno ora. L'innovazione è molto bella, ma deve essere combinata con l'esperienza. Senza dubbio, le persone esperte possono consigliare molto su questo aspetto.

Traduzione di Francesca Usai