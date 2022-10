Augusto Hernández, Agricoltura del Governo delle Canarie: “Imprenditorialità e startup sono alleati per il ricambio generazionale nel settore primario”

Augusto Hernández González è direttore generale dell'Agricoltura del governo delle Canarie, area incaricata di dirigere, promuovere e coordinare azioni nei settori della produzione agricola, della sanità vegetale, delle strutture agricole e dello sviluppo rurale, La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per l'avvio di un'attività di marketing e industrializzazione nel settore agricolo e agroalimentare o di formazione e formazione nel settore agricolo. In un'intervista per Impulsa Startups, sottolinea il potenziale delle scuole di formazione agricola come spazi di formazione per imprenditori nel settore.

P. Come vedi i processi di trasformazione digitale nella tua zona e come stai raggiungendo il settore agricolo?

Augusto Hernández González. Stiamo adottando strategie per promuovere la digitalizzazione del settore agroalimentare e dell'ambiente rurale nel suo complesso. Credo che sia indispensabile promuovere la trasformazione tecnologica del settore, il suo sviluppo tecnologico e accelerare la trasformazione digitale degli attori coinvolti. La DG Agricoltura punta su un settore primario moderno, il che significa sostenere e promuovere le nuove tecnologie, l'innovazione e la digitalizzazione, senza mai perdere la prospettiva della lotta al cambiamento climatico o della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Tutto ciò è molto importante per ottenere una maggiore competitività, vale a dire aziende con migliori rendimenti economici e margini di profitto più ampi. Si tratta di avere un settore primario forte, di qualità e sostenibile, che sia attraente da intraprendere.

È fondamentale convincere delle opportunità imprenditoriali del settore primario. Un esempio potrebbe essere attraverso i modelli di business in cui si inseriscono le startup. Occorre soprattutto esplorare la ricerca di soluzioni che favoriscano l'accesso al l'attività agricola, facilitando così l'inserimento dei giovani nel l'agricoltura delle Canarie, favorendo il ricambio generazionale e invertendo quindi i preoccupanti dati di abbandono dell'attività agricola. L'imprenditorialità nel settore primario deve essere percepita come un'alternativa, un'opzione attraente attraverso la quale è possibile ottenere un'occupazione di qualità, stabile e sostenibile. In definitiva, imprenditorialità e startup sono alleati per il ricambio generazionale nel settore primario. La trasformazione digitale del settore primario svolge un ruolo molto importante in questo senso.

La digitalizzazione del settore primario contribuisce a ridurre il divario digitale tra l'ambiente urbano e quello rurale e a sostenere lo sviluppo imprenditoriale di nuovi modelli di business in ambiente rurale. Un esempio di questa digitalizzazione lo abbiamo nei sistemi di irrigazione, con l'implementazione di irrigazioni sostenibili che privilegiano l'efficienza e l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua di irrigazione per renderlo più redditizio. Non solo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche perché si riesce a ottimizzare e risparmiare acqua. La digitalizzazione è quindi molto importante per essere più competitivi nelle aziende agricole del settore primario.

Inoltre, grazie all'agricoltura di precisione è possibile sviluppare, tra gli altri, progetti di automazione di processo, robotica, sensorizzazione, digitalizzazione, automazione logistica o intelligenza artificiale per la previsione della domanda. In questo modo si ottengono migliori profitti e si aumenta la competitività. Siamo in un processo di fase o di cambiamento in cui a poco a poco andiamo avanti. Siamo sulla buona strada.

Ritengo inoltre che sia molto importante che l'amministrazione intervenga. Un esempio sono gli aiuti o le sovvenzioni che vengono gestiti. Un altro esempio sono gli strumenti normativi. In questo senso, si sta delineando al Congresso una legge sulle startup che potrebbe entrare in vigore a dicembre.

La Direzione Agricoltura gestisce una serie di aiuti volti a facilitare l'ingresso dei giovani agricoltori nel settore primario. Le procedure di concessione delle licenze esaminano dettagliatamente il piano aziendale presentato dai richiedenti e ne esaminiamo non solo la fattibilità, ma anche il contenuto in termini di componenti di digitalizzazione e innovazione. Sono inoltre previsti aiuti legati ai programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende agricole.

Nello stesso spirito, sappiamo che nel quadro dei fondi NEXT GENERATION, il piano di ripresa, trasformazione e resilienza dello Stato spagnolo è costituito da diversi piani d'azione. In particolare, attraverso il piano di promozione della sostenibilità e della competitività dell'agricoltura e dell'allevamento, vengono concesse sovvenzioni volte a promuovere la digitalizzazione delle aziende agricole, nonché aiuti legati all'agricoltura di precisione.

Nel Piano strategico per la ripresa e la trasformazione economica, o PERTE, uno dei suoi assi principali è l'adozione di misure a sostegno della digitalizzazione del settore agroalimentare. In definitiva, voglio sottolineare che l'amministrazione dalle sue diverse gerarchie sta già agendo per aumentare i processi di trasformazione digitale. Siamo in un periodo di cambiamento, e dobbiamo impegnarci nello sviluppo e nell'attuazione di strategie e politiche per progredire su questo tema.

P. Quali azioni ha intrapreso il suo Ufficio di consulenza per risolvere questo problema e rendere il settore primario più attraente per le nuove generazioni?

A.H.G. Come ho già detto, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale stiamo gestendo e gestendo aiuti per facilitare l'inserimento di giovani agricoltori che valorizzano la componente digitale e innovativa, oltre a valutare se il piano di sostenibilità sia fattibile. Inoltre, gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole sono prioritari con un punteggio supplementare per i giovani agricoltori. Per quanto riguarda l'ambito della formazione, va sottolineato che la DG Agricoltura gestisce tre scuole di formazione agraria situate nelle Pianure di Aridane, Tacoronte e Arucas, punti chiave e strategici sui quali dobbiamo intervenire. Non solo viene impartita una formazione formale, ma anche corsi professionali che affrontano la digitalizzazione e la modernizzazione del settore primario.

Vogliamo che la formazione sia aggiornata, in linea con le attuali esigenze e richieste del settore. Riteniamo che la qualificazione sia un pilastro vitale per il successo professionale. I giovani agricoltori devono essere preparati, sia nella gestione aziendale che nella digitalizzazione, nell'innovazione e nelle nuove tecnologie. Inoltre, continuando nella linea della formazione, abbiamo realizzato un progetto chiamato APOGEO, molto legato alle tecnologie e all'agricoltura di precisione. Questo progetto di ricerca è INTERREG-MAC, finanziato dal FESR e mira principalmente a migliorare la competitività e l'innovazione delle aziende viticole della Macaronesia attraverso l'agricoltura di precisione.

Si tratta di un progetto davvero interessante che prevede conferenze sull'uso di droni con telecamere multispettrali e la loro applicazione nel settore viticolo per rilevare lo stato delle colture. Si tratta anche dell'importanza della biotecnologia nella ricerca di nuove particelle per evitare danni alle colture.

P. In questo schema, come vede il ruolo della formazione professionale?

A.H.G. In linea con quanto ho detto, vorrei sottolineare il ruolo svolto dalle scuole di formazione agraria. La formazione agraria e agroalimentare è uno dei pilastri strategici per l'inserimento dei giovani nel settore e per il miglioramento delle condizioni degli agricoltori/e e allevatori/e delle Canarie. In tal modo si promuove un più elevato livello di qualificazione delle persone che si recano nel settore La Commissione ritiene che l'obiettivo del l'aiuto sia quello di promuovere l'ammodernamento agricolo e lo sviluppo rurale. In questo senso, ogni giovane che segue i suoi studi in queste scuole può formarsi e specializzarsi nelle diverse discipline insegnate, come ad esempio la produzione agroecologica e agricola, Per quanto riguarda la tutela del l'ambiente naturale, del paesaggio e del l'ambiente rurale. È molto importante che siano preparati, qualificati e con conoscenze su un settore primario aggiornato, che consenta loro di inserirsi nel mondo del lavoro in questo settore.

Volevo precisare che parlo di imprenditorialità in generale. Sì, è vero che noi, che parliamo e promuoviamo l'imprenditorialità in modo generico, non abbiamo seguito la linea concreta e specifica delle startup. Quando parlo di una linea di giovani agricoltori che intraprendano un'attività nel modo che preferiscono, vogliamo che lo facciano e che vedano un'alternativa assolutamente praticabile a quello che sarebbe lavorare nel settore primario.

P. Quanti studenti hanno attualmente nelle scuole di formazione agraria?

A.H.G. Sono oltre 650 gli studenti iscritti all'offerta dei Cicli Formativi di Grado Medio e Superiore includendo anche la formazione legata alla pesca. La Direzione generale del l'Agricoltura gestisce tre scuole, ma due istituti marittimi di pesca che offrono corsi di formazione nel settore della pesca a Lanzarote e a Santa Cruz de Tenerife sono di competenza della Direzione generale della pesca. C'è stato un aumento e intendiamo continuare a farlo. Cerchiamo di promuoverlo, di far conoscere le possibilità che ci sono e di renderlo davvero un'opzione in più all'interno della gamma di possibilità che ha uno studente quando decide di iniziare una nuova fase della sua formazione.

P. In vista del 2023, avete in mente o in programma azioni particolarmente rilevanti nel campo della digitalizzazione?

A.H.G. Continueremo con il progetto APOGEO, che ha avuto un ottimo risultato ed è stato un grande successo. Questo progetto di portata internazionale, in cui la componente principale è l'uso di tecniche relative all'agricoltura di precisione.

È importante trasmettere ai professionisti e/o alle persone esperte la digitalizzazione e tutti i vantaggi che ne derivano e i benefici che si possono ottenere; non è solo quel drone che è in grado di visualizzare e rilevare le malattie che può avere la coltivazione della vite, Ma altri strumenti che sono vitali e che possono davvero essere molto utili nell'attività e nei risultati di un'azienda agricola e zootecnica. Il fatto di avere strumenti legati all'agricoltura di precisione che ci permettano di conoscere, ad esempio, quando si deve irrigare e in quale misura si può aggiungere quell'acqua di irrigazione al substrato, quando e quanto si deve concimare, l'automazione dei processi... Tutto questo controllo è importante e credo addirittura fondamentale per il risultato dello sfruttamento.

Si tratta di ottimizzare le risorse, sempre con l'obiettivo di ottenere produzioni di qualità, perché è molto importante non perdere la prospettiva di avere prodotti di qualità, oltre che sani e rispettosi dell'ambiente, Il Consiglio europeo di Madrid ha adottato una serie di orientamenti in materia di occupazione e di occupazione.

In tal senso, vorrei precisare che nell'ambito delle politiche europee nell'ambito del Green Deal europeo e della strategia dell'azienda agricola, vi è una serie di criteri da soddisfare. Ad esempio, per quanto riguarda quella percentuale di diminuzione dell'uso di pesticidi, che entro il 2030 deve essere ridotta del 50%, è stato ridotto del 30% anche per lo stesso anno. Possiamo raggiungere questi traguardi con l'agricoltura di precisione. Tutti questi risultati sono molto più facili da raggiungere con l'agricoltura di precisione e con gli strumenti di questo settore, che sono direttamente collegati alla crescente componente della digitalizzazione delle aziende agricole.

Traduzione di Francesca Usai