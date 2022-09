Dunnia Rodríguez, direttrice della SCE: “Le startup sono legate alla diversificazione all'interno della trasformazione economica che viviamo”

Dunnia Rodríguez è direttrice del Servicio Canario de Empleo (SCE) dall'agosto 2019 e ha ricevuto Impulsa Startups per discutere le politiche regionali legate alla trasformazione digitale dell'economia e i nuovi modelli di business inclusi nel modello di startup. Rodríguez conosce bene la SCE in quanto era già stata in precedenza vice direttrice di Formazione e vicedirettrice di Promozione dell'Economia Sociale, e ha anche un'esperienza di 3 anni alla guida dell'impresa pubblica Gestión Cobratoria de Canarias S.A. (Grecasa). Per 9 anni ha agito come tecnico della Direzione Generale per le Infrastrutture Educative del Governo delle Canarie, il che senza dubbio influisce sul fatto che durante l'intervista ha sottolineato l'importanza della formazione nelle politiche dell'occupazione.

P. Fino a che punto crede che i servizi regionali per l'occupazione o il Servizio per l'occupazione delle Canarie punteranno sempre più sul lavoro autonomo e l'imprenditorialità innovativa?

D.R. Il cambio di paradigma è chiarissimo. La pandemia ha accelerato in modo esponenziale la digitalizzazione e i servizi pubblici per l'occupazione devono adattarsi. Non c'è altra formula. È vero che nell'ultimo anno, sia del 2021 che di quest'anno, che stiamo sviluppando diversi inviti, l'implementazione della formazione digitale e anche legata a una trasformazione ecologica, sono implicite in quasi tutte le politiche attive dell'occupazione. Ad esempio, tutti i fondi del meccanismo di ripresa e resilienza [lo strumento chiave di NextGenerationEU] sono destinati principalmente all'imprenditorialità, in molti casi all'imprenditorialità rurale e all'imprenditorialità femminile nelle aree urbane e rurali.

Quindi, tutta questa formazione deve essere obbligatoriamente -perché stabiliscono una quota minima del 35%- nella formazione digitale e nella trasformazione ecologica. Pertanto, non è una questione a cui pensare, non c'è altra strada.

Stiamo creando un Centro di Orientamento, Innovazione e Imprenditorialità, con fondi di meccanismi di Ripresa e Resilienza. Abbiamo finanziamenti per tre anni, ma ha una vocazione di permanenza. La sede centrale sarà a Tenerife, a Ofra, accanto ai nostri servizi centrali, ma fornirà servizi a tutta la Comunità Autonoma.

È per l'orientamento, l'innovazione nell'orientamento e l'innovazione nell'imprenditorialità. Con questo, daremo tutti i tipi di servizi, a tutte le aziende e gli imprenditori che vogliono, principalmente le startup.

P. In questo senso, come intende agire la SCE per promuovere le startup e l'imprenditorialità innovativa nei prossimi anni?

D.R. È una strada che è indubbio che bisogna continuare a mantenere e a potenziare. La stessa strategia Spagna Nazione Imprenditrice già stabilisce di lottare contro i divari di genere, generazionale, socio-economico e territoriale. Quindi, in questa linea è chiaro che le startup sono legate alla diversificazione, all'interno della trasformazione economica che viviamo. Pertanto, dal punto di vista del Servizio per l'occupazione delle Canarie, quello che stiamo facendo, negli inviti che stiamo ritirando, è dare priorità a tutto ciò che diversifica l'economia.

Per questo abbiamo iniziato con la formazione. Abbiamo presentato un'offerta formativa che è stata pubblicata a maggio, dove aumenta in modo esponenziale tutta la formazione rivolta alla parte energetica, idrica, scientifica, tecnologica, informatica, comunicazioni e audiovisivi. Se consideriamo la precedente offerta formativa e questa offerta ha davvero poco a che fare ed è proprio in linea con questa situazione. Siamo in un mondo di tecnicizzazione, dobbiamo cioè adattare le politiche attive dell'occupazione a questo cammino di tecnicizzazione.

Nelle Canarie abbiamo un problema con le persone disoccupate iscritte al Servizio Canadese per l'Occupazione, e cioè che per il 90% non hanno qualifiche che li abilitano per il mondo del lavoro, per esercitare una professione. In questo senso la formazione e l'orientamento sono importantissimi. Quindi, queste politiche che ci permettono di ottenere fondi straordinari provenienti dall'Europa, il meccanismo di cooperazione e resilienza o i fondi REACT-EU, sono rivolti proprio a tutte queste persone che hanno questa bassa qualifica, principalmente digitale, per qualificarla e metterla sul mercato, a diversi livelli e deve essere progressivo.

Ma è un percorso che non si può tornare indietro, cioè deve essere digitalizzato in tutti i sensi e c'è un'offerta molto ampia in questo momento nel Servizio Canario per l'Occupazione, in tutte le politiche che abbiamo implementato, ci sono gruppi vulnerabili specifici, che sono sempre i più complicati quando si tratta di digitalizzazione o di trasformazione anche ecologica, che sono collegati, ma per quanto riguarda La politica attiva dell'occupazione orientata all'imprenditorialità ha sempre più peso, quella che mira all'imprenditoria digitale e all'imprenditorialità nella trasformazione ecologica e nella lotta al cambiamento climatico.

P. Il fenomeno dei nomadi digitali, anche nelle isole non capitalistiche, apre un enorme spazio di opportunità per un flusso di conoscenze in questa trasformazione digitale e per modelli di business emergenti, scalabili, digitali e globali. Qual è la sua opinione?

D.R. Sì, effettivamente. Per questo abbiamo quello che chiamiamo servizi aziendali completi. Abbiamo accordi di collaborazione con le quattro Camere di Commercio, con le due confederazioni imprenditoriali, con le due fondazioni universitarie... Allora tutti questi agenti, collaboratori del Servizio Generale per l'Occupazione, aiutano l'investimento imprenditoriale, l'integrazione delle imprese, la realizzazione di ricerche di mercato e il nuovo imprenditore a posizionarsi sul mercato, con orientamento, con diffusione di tutte le sovvenzioni del Service Canario de Empleo, e con un accompagnamento, che è fondamentale.

In ogni caso, per quanto riguarda le startup, dal 2019 l'ecosistema di talenti digitali nelle Canarie è cresciuto in modo abbastanza importante e credo che siamo stati la comunità autonoma più cresciuta in tutto il territorio nazionale. E qui c'è un punto di svolta che è fondamentale: gli incentivi fiscali della Zona Especial Canaria, che sono fondamentali per attirare queste startup alle Canarie. Inoltre, qui abbiamo una connettività molto buona, infrastrutture molto buone e un clima spettacolare, che dà una qualità della vita sul lavoro e nell'esperienza quotidiana.

Diceva che c'è un punto di svolta degli incentivi fiscali della zona ZEC canaria, che ora si è reso più flessibile, eliminando il limite dell'importo minimo di investimento per le startup. Credo che sia fondamentale. Ora è possibile creare una startup con sei posti di lavoro nelle isole capitali, quattro nelle isole non capitoline e senza bisogno di investimenti, con il quale penso che sia un punto abbastanza importante per l'attrazione delle startup alle Canarie, del talento per farlo rimanere alle Canarie.

P. Cosa ne pensa dei Punti di Incontro Intergenerazionale di cui parla la visione Spagna Nazione Imprenditoriale?

D.R. Prima parlavamo della parte del divario generazionale. La gente con 65 anni è molto giovane ed ha una competenza e un'esperienza lavorativa tremende. Forse questa parte deve essere potenziata, in modo che possano aiutare, questo talento senior possa aiutare le nuove generazioni.

P. In che modo il SCE affronta la sfida della formazione professionale (IFP) duale e delle classi imprenditoriali in IFP?.

D.R. Su questo abbiamo un vantaggio perché abbiamo fatto la formazione doppia per parecchi anni. Abbiamo quello che chiamiamo Progetti di formazione in alternanza con l'occupazione, sono certificati di professionalità, che è una qualifica equivalente ai cicli di formazione del Ministero dell'Istruzione.

Hanno un gateway di riconoscimento perché il sistema di qualificazione è unico e c'è un'unica IFP per l'occupazione non esiste più l'IFP per l'occupazione e l'IFP per l'istruzione, sono unificati con la nuova legge pubblicata quest'anno. Noi abbiamo il vantaggio di avere fondi di finanziamento del Ministero del Lavoro che ci permettono di assumere la persona allo stesso tempo che studia e l'assunzione è per undici mesi, con cui si esce con una o due qualifiche, perché di norma questi progetti hanno due diplomi, due certificati di professionalità, convalidabili nel sistema educativo e per undici mesi sei assunto nella forma di “contratto di formazione e apprendistato”. Questo tipo di progetti è stato realizzato con successo per anni.

Attualmente il progetto è realizzato con enti locali, enti locali, fondazioni, associazioni... enti senza scopo di lucro, per la realizzazione di opere di interesse generale o sociale, ad esempio.

Poi abbiamo un altro tipo di esempio pratico. Stiamo ristrutturando gli alloggi pubblici, in un progetto tra l'Assessorato ai Lavori Pubblici, l'Istituto Canario dell'Alloggio, i Servizi Canari dell'Occupazione, che mette i fondi per la formazione e per l'assunzione delle persone, e la Fondazione Lavoro dell'Edilizia, che è quella che realizza il progetto, perché è quella che ha impianti omologati per l'erogazione della formazione in questo campo. Quindi, attraverso un partenariato pubblico-privato, abbiamo istituito questo tipo di progetto di formazione duale.

Noi partiamo con questo vantaggio che i nostri fondi sono del Ministero dell'Occupazione e abbiamo già una formazione duale da molto tempo.

Ora bisogna fare un altro passo e andare alla parte privata. Abbiamo iniziato alla fine del 2021 due esperienze pilota, una a Tenerife e una a Gran Canaria, in Economia Blu. In altre parole, persone che ricevono una formazione, che vengono assunte per lavorare in un'impresa privata e che a loro volta incentivano l'assunzione in tale impresa, in modo che una persona che sta imparando all'interno dell'impresa non sia così costosa. Queste due esperienze pilota, una volta valutate, vogliamo ampliarle. Ma qui è vero che il Servizio Canadese per l'Occupazione ha un grande vantaggio perché lavoriamo in questo senso da anni.

Ora abbiamo progetti con la FP. Metteremo consulenti del lavoro nei centri di formazione professionale per diffondere l'imprenditorialità nei centri. E quest'anno presenteremo anche, come novità, un progetto specifico con le due università delle Canarie affinché facciano anche diffusione dell'imprenditorialità nelle scuole materne, primarie e secondarie.

È il momento della formazione professionale, perché è chiaro che, dato che l'introduzione della doppia non ha più una marcia indietro, è proprio il momento di mettere lì tutte le pile imprenditoriali necessarie e soprattutto quelle finalizzate alla tecnicizzazione. È chiaro che i posti di lavoro che abbiamo ora, tra dieci anni, non hanno nulla a che vedere con quello che abbiamo. Dobbiamo prepararci e prepararci attraverso la formazione professionale. Allora il seme va impiantato già da questo momento, perché, se non ci viene, ci viene come la pandemia, che dobbiamo adattarci rapidamente a nuovi sistemi.