Marruecos aclara que sus polémicas leyes de delimitación marítima que afectan al Sáhara y Canarias "siguen su curso"

Las dos leyes de delimitación marítima y de Zona Económica Exclusiva que Marruecos aprobó el pasado lunes en comisión parlamentaria y ahora deben ir al plenario "siguen su curso", según aclararon a Efe fuentes diplomáticas marroquíes.



"No se han retirado si se han aplazado", añadieron las fuentes, saliendo así al paso de las informaciones que señalaban que había habido un aplazamiento de la votación de las leyes en la agenda de la Cámara de Representantes, que en principio había programado la votación para mañana, lunes.



"El Parlamento lo discutirá y votará en una fecha próxima", una vez que haya votado otras leyes pendientes, aclararon, sin dar pistas sobre esa fecha.



En cuanto a la preocupación que esa ley haya podido suscitar en España, y especialmente en las Islas Canarias, las fuentes dijeron que esta cuestión "será tratada en un diálogo con el país vecino, España", un diálogo que será "sereno y tranquilo", añadieron.



En la sesión del pasado lunes, en la que las leyes se aprobaron en comisión, el ministro de Exteriores, Naser Burita, se mostró igualmente y en varias ocasiones abierto al "diálogo constructivo con los países vecinos", en la lógica del "partenariado positivo que nos une a España".



Pero también dejó claro que en lo referente a la frontera marítima Marruecos ya no considera el principio de la línea mediana, "que no vale cuando tienes enfrente a una isla; en este caso se aplica el principio de equidad", afirmó.



Burita añadió ese día que las zonas que incluyen la plataforma continental pueden ser "zonas de cogestión y coexplotación, en lugar de ser de soberanía", y pueden crear oportunidades económicas a los distintos países afectados, para lo que puso como ejemplo la gestión de la plataforma continental entre Egipto, Grecia y Chipre.