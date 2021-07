‘Palmeros en el Mundo’ logra el premio mundial a la información

Mi querido Fernando, ese Palmero mayúsculo por el mundo, este mundo a veces tan complicado, que hace más habitable personas como tú, en esta entrevista me sorprende que también lleves sangre bimbache, yo también la llevo (por parte de bisabuela) paseando por mis venas, es sin lugar a dudas un cóctel maravilloso. Arquitecto de este proyecto extraordinario, que nace, se reproduce y que nunca se irá de la memoria, aparejador de ese sueño sublime… colocar en el mapa del viaje estas hojas de ruta, sin confinar los sueños, te convertirte en los ojos para quien no ha visitado esos lugares, te engrandece. Eres la herramienta para que otros quieran posar en esos lugares, no hay nada que más admire que a un gran hombre compartiendo el conocimiento, y eres un ser generoso abriendo esta ventana al mundo, para posar nuestras pestañas al son de la importancia de la historia y el paisaje, allí te veo detenido en el tiempo con tu maravillosa esposa Nieves Castelló, a la que sabes que admiro infinitamente, y abriendo camino al amor por la historia a tu hija Amanda. Fernando, el palmero de Ítaca.

¿Quién es ese Fernando que no vemos, su lado más íntimo?

Padre de Amanda (nacida de un matrimonio anterior), una joven que estudia Historia del Arte en Tenerife y a la que le dedico todo este trabajo junto a mi esposa Nieves. Cincuenta primaveras (muy bien llevadas eso lo añado yo, la que entrevista). Mis metas en la vida personal son muchas…ganas de continuar dándolo todo por esta isla, a la que yo llamo Isla Corazón, para que las futuras generaciones sepan amar y respetar su tierra y darle el valor que se merece.

Fernando Rodríguez Sánchez ¿cuándo se da el pistoletazo de salida Palmeros en el Mundo?

Como toda historia, estas tienen un principio y espero sinceramente que sea a largo plazo un final.

Todo comenzó en el año 2017, cuando quise recorrer las Islas Canarias junto a mi mujer Nieves, conocerlas de primera mano y traer para La Palma toda aquella información que pudiera recoger en cada una de las islas con el fin de ampliar nuestra cultura e historia.

¿Qué método se utilizó para esta mayúscula aventura? El año 2019 llegaría con un reconocimiento de gran escala. Cuéntanos…

En cada una de las ocho islas recorridas, mi método para localizar y conocer aquellos lugares de interés fue el GPS de Google. Al llegar desde la isla de El Hierro, elegida como última en visitar ya que mi madre nació en ella y mi 50% es herreño, me pregunté cómo verían aquellas personas que visitan nuestra Isla Bonita por medio del GPS y al ver lo abandonada que se encontraba nuestra isla de cara a nosotros sus habitantes y a los que nos visitan, me puse mano a la obra. Cámara en mano, visité durante tres años aquellos puntos de interés, siendo reconocido en el año 2019 Mejor Guía Local de Google de Canarias en veracidad y las buenas conductas en internet siendo invitados a ser uno de los representantes de España en el Connect Live (Reunión Mundial de Google) junto a otros 58 países en San José (California), asunto que no pudo ser por temas laborales. A fecha de hoy julio, del 2021, Palmeros en el Mundo ha añadido a Google más de 346 lugares histórico-culturales que antes no existían, sobrepasando los 21 millones de interacciones.

¿Qué ganas con ello? ¿qué premio ofrece el mayor buscador del planeta a sus colaboradores?

Google no paga por añadir contenidos a la web, te da las gracias según vas avanzando en su programa Local Guides que va hablando llanamente de 1 de copas a rey. Palmeros en El Mundo está en la baraja de rey, un premio que te invita a sus reuniones mundiales, te añade en su grupo de selección, lo que conlleva que nuestra isla de San Miguel de La Palma sea reconocida mundialmente en dicha reuniones, representando a España ante otros países.

¿Con qué tipo de ayudas ha sido avalado Palmeros en el Mundo?

Nunca hemos pedido ayudas, incluso cuando fuimos invitados a California a representar a Canarias, nadie, ni organismos públicos, ni empresas privadas se pusieron en contacto con nosotros para ver qué necesitábamos. Triste realidad de aquellos que gastan miles de euros en promociones teniendo gratis a un título mundial. El amor por nuestra tierra es lo que nos hace fuertes, así ha sido durante catorce años y así seguirá mientras Fernando tenga fuerzas para seguir haciéndolo.

¿Cuántos títulos ha traído Palmeros en el Mundo a la Isla de La Palma?

Palmeros en el Mundo, en sus catorce años, ha traído a La Palma tres títulos internacionales, Mejor Local Guide de Canarias, Mejor local guide a nivel mundial en la información y sello a la calidad en la información. La Palma tiene un defecto, al igual que ocurre en otras islas, y es el pique entre municipios de los que todos somos conocedores, no existe equipo de unidad, cada uno va por libre y es el pecado que hemos de pagar por ideales políticos y económicos. El día que aprendamos a ser un solo municipio, tan solo ese día, La Palma será reconocida internacionalmente en el mapa. La Palma, y en especial su capital, Santa Cruz de La Palma, tiene todos los galardones para ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, un bien común para toda la isla y que aún sigue dormido en alguna gaveta de aquellos que nos gobiernan.

Tercer puerto del imperio, sexta ciudad en tener luz eléctrica a nivel mundial y puerta de América durante 250 años. Por mi parte, te lo digo sinceramente, disfruto cada minuto que dedico a mi isla, no anhelo nada más allá de lo que me he ganado bajo mi trabajo y esfuerzo, no presumo de ser quien soy ni de lo que hago, soy sencillamente Fer para mis amigos y conocidos y espero que siga siendo así, cercano y abierto a todas aquellas personas que cada día te brindan un abrazo.

Recibe mi abrazo, mi gratitud, mi reconocimiento, en este humilde Chester que te desea, como escribía mi poeta griego favorito Constantino Cavafis, que:

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

Pide que el camino sea largo

Lleno de aventuras, lleno de experiencias

No temas a los lestrigones ni a los

Cíclopes

Ni al colérico Poseidón encontrarás

Si no los llevas dentro de tu alma…

