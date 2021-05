El mayor ejemplo de constancia, superación y crecimiento

María Cristina Concepción Barranco, de Santa Cruz de La Palma, ha descubierto a sus 60 años, un nuevo camino, un verdadero encuentro a través de la constancia y la lucha diaria, apostando por la felicidad en la práctica de una modalidad deportiva que ha conseguido cambiar su vida.

Ella, practica Crossfit desde hace 5 años, un deporte que le ha enseñado a seguir creyendo en ella misma y a luchar día tras día para conseguir grandes objetivos. El Crossfit, es un deporte que te hace crecer, que te hace fuerte y que es símbolo de vitalidad y salud. Una modalidad deportiva que designa un método de entrenamiento basado en movimientos funcionales, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad y que demuestra una infinidad de beneficios.

Como verdadera atleta de este deporte, actualmente con sus 60 años de edad, se ha convertido en la actual campeona de España, perteneciendo al puesto nº 15 de Europa y al puesto nº 153 a nivel mundial de los Crossfit Open 2021, en su categoría 60/64 años.

Sin duda alguna, un verdadero ejemplo de cómo a pesar de su edad, demuestra día a día que el Crossfit, es un deporte para todo el mundo y que proporciona a gran escala, un cambio asombroso a nivel físico y mental. María Cristina, es la verdadera esencia de que no hay que rendirse, de que nunca es demasiado tarde y que el deporte, siempre puede llegar a tiempo para abrir las puertas a todo aquello que puede parecer imposible.

Lleva desde el 2017, presentándose a esta modalidad de competición, año tras año, sin perder la esperanza y haciéndose cada vez más fuerte y consciente de hasta dónde podía llegar. Ahora, en este 2021 que vivimos, a pesar de las dificultades tras el confinamiento y su inesperada lesión de hombro, con dolor y lágrimas, pero con muchísima disciplina y trabajo, ha conseguido competir nuevamente.

Recientemente, le han dado la mejor noticia, después de su lucha incansable y de su merecidísimo esfuerzo, ahora se prepara para el AGOQ, un clasificatorio online, el paso previo a la recompensa final de estos juegos del mundo del Crossfit.

María Cristina Concepción Barranco – Atleta: “Toda esta experiencia de vida, se la debo al Box Crossfit Isla Bonita, a mis compañeros de batallas, a sus entrenadores, a su confianza y al cariño que me demuestran día a día, haciendo que no dude ni un solo momento de mis capacidades. Por su puesto, a mi entrenador principal, Kevin Gómez, por ser amigo, apoyo, ofreciéndome todo su aprendizaje y su profesionalidad. Siempre mostrándome alternativas y ejercicios adaptados para no dejar nunca de moverme, haciendo que esta gran lesión, no me derrumbara por completo. A Rosa Delia Romero, por sus consejos, por su visión desde la medicina, por su capacidad de hacerme sentir que podía enfrentarme a este pequeño bache y por no dejar que tirara la toalla. Gracias a esta gran familia de Crossfit Isla Bonita, por seguir enseñándome que este deporte me hace realmente feliz. Hay una frase que siempre llevo puesta como norma, - no dejas de moverte porque envejeces, envejeces porque dejas de moverte - y sin duda alguna, ese es mi lema”

Kevin Gómez Martín – Entrenador: “Cristina es una atleta muy constante y con una fuerza envidiable. Se entrega al máximo en sus entrenos y siempre tiene una actitud positiva ante cualquier adversidad. A pesar de su lesión que le afectó tanto física como emocionalmente, tiene un ritmo de trabajo que muchas jóvenes quisieran tener. Es la matriarca de nuestro box y está dando una lección a todos los atletas por su tesón y su fuerza día a día, superando cada reto. Estamos realmente orgullosos”.

Y así, es como el Crossfit, es capaz de hacer sentir la emoción de que los sueños, siempre se pueden cumplir, de que la recompensa, puede estar esperando con el abrazo más ansiado del mundo y de que no importa en absoluto la edad que tengas porque, siempre, te hace saber que se puede.

Sara Pérez Alonso