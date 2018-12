Recogen medicamentos en El Paso para la población venezolana necesitada

El antiguo Teatro Monterrey de El Paso acoge este sábado, desde las 12:00 horas, el primer atardecer navideño venezolano con gaitas y tambores, un evento benéfico este estará amenizado por el grupo folclórico Araguaney, la agrupación Afrovenezolana Cumaco y el grupo Gaita, Cuero y Madera, informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

También habrá exposición de pinturas venezolanas, artesanías, comidas y bebidas típicas, talleres y más sorpresas, será “una tarde emotiva tanto para los venezolanos como para los canarios que vivieron en alguna etapa de sus vidas en Venezuela o para los canarios que tienen familiares allí y siguen teniendo esa unión de una forma u otra”, explican.

“La entrada será mediante un medicamento en vigor, aunque no necesariamente tienen que comprarlo, puede ser de los que tengan en sus casas que no utilicen y que no estén caducados”, subrayan. Estas medicinas serán donadas a la ONG de Venezuela @unosvenezolanos que las destinarán a las personas que lo necesiten.