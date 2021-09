Cristina Martín Jiménez: nominada a los ‘Goya’ de la educación

Regresa El Chester con la tercera temporada y vestido de alfombra roja, para recibir a Cristina Martín Jiménez, nominada a la Mejor Docente de España 2021 en Categoría Infantil en los Premios Educa Abanca, o lo que es lo mismo, la nominada al Goya de la educación. Compañera de este medio de comunicación, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de este reconocimiento a la aridanense Cristina MJ. La familia del CEIP Benahoare de Santa Cruz de La Palma, a la que también pertenecí, está de enhorabuena, porque su capitana se dirige hacia una gesta extraordinaria. He escuchado llamar a Cristina: Cris, Cristi, y siempre con cariño, es la maestra que todos desearíamos para los nuestros, y es esa directora que gestiona a la perfección, siendo una marinera más, esculpida de una humildad y una humanidad digna de alabanza. Es la maestra, que, al cerrar el aula, probablemente ya esté pensando qué va a planificar mañana, pasado mañana, o incluso el próximo mes…

Sabe cómo convertir un aula en un eterno carnaval, Cristina MJ es la maestra de los girasoles, buscando siempre la luz para sus niños y niñas.

Bienvenida a mi Chester, desde la redacción queremos dar la exclusiva de que el 30 de octubre se convierta en una de las diez finalistas, queremos dar la exclusiva también de esa final en Galicia. Pero si no sucediera, ya lo logrado nos vale para proclamarla desde aquí la Mejor Docente 2021, para los que formamos esta familia de la comunicación y de la educación, ya es digno de mención que sea la única docente canaria nominada en la Categoría de Infantil. ¡Boa sorte Cristina MJ!

¿Cómo recibe Cristina Martín Jiménez la noticia de la nominación a Mejor Docente de España 2021 en la Categoría de Educación Infantil?

La primera sensación que tengo es de sorpresa. Al principio lo leí y fui a la página de Facebook de Educa Abanca, comencé a leer los comentarios de compañeros y compañeras de emoción y de agradecimiento, y tardé un par de horas en reaccionar. Me invadieron muchas emociones, primero muy sorprendida y luego, según fui entendiendo en qué consistía y que era algo oficial, empecé a sentir una mezcla de emociones entre nerviosa, feliz, con mucha alegría e ilusión.

Para quien no conozca los Premios Educa Abanca, ¿nos podrías decir en qué consiste la categoría en la cual compites como nominada en esta quinta edición?

Los Premios Educa Abaca buscan mejorar la visibilidad de la buena práctica docente entre la sociedad y dar voz al alumnado a la hora de reconocer a aquellos profesores que destaquen por su buen hacer. La finalidad de la iniciativa, puesta en marcha en 2017 por la plataforma educativa en colaboración con la Obra Social Abanca, es ensalzar la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza y también la importancia del papel que desarrollan estos profesionales en la sociedad.

En julio la noticia de tu nominación se hizo viral en los medios de comunicación, ¿qué sensaciones viviste en esos días tan intensos?

Las sensaciones que viví fueron muy bonitas ya que recibí tantos mensajes bonitos de mis paisanos, de todos los palmeros y palmeras que escribieron en las redes sociales, en los diferentes periódicos, que para mí fue muy emocionante recibir tanto cariño. Cómo me paraba la gente por la calle y me felicitaba y decían que ya ser nominada era un premio, sentí una ilusión muy bonita por tanto cariño recibido.

La pregunta de si el Magisterio Infantil es vocacional sobra hacerla, ya que nadie que no viva la profesión llega a una nominación a los que son considerados los Goya de la educación. Además de maestra en infantil, eres la directora del CEIP Benahoare, audióloga, logopeda, experta en Terapia Miofuncional… Cuéntanos esta parte de formación, ese caminito recorrido y el significado que tiene para una docente llegar a hasta aquí.

El camino comenzó cuando terminó el instituto y decidí comenzar la carrera de Logopedia. Sabía que mi vocación iba encaminada a la educación o reeducación de alguna parte del trabajo que se realiza con niños y niñas y comencé con 18 años en la Universidad de La Laguna esta carrera tan bonita. La termine con 20 años, aún no había cumplido los 21, y sabía que seguiría estudiando ya que era muy joven y además en este tipo de carreras se necesita especializarse y así fue cómo comencé el master en Terapia Miofuncional, una de las partes que más me gustaba de Logopedia, todo lo que abarca las dificultades en deglución atípica, disfagia, problemas de mal oclusión que implican dificultades articulatorias, etc. Este máster lo realicé en Barcelona, esa maravillosa ciudad que nos ofrece tantas buenas oportunidades, durante un curso completo en el que me desplazaba cada mes hacia allí para poder realizar la formación. Al terminar el máster y comenzar con mis primeros trabajos en Logopedia, concretamente para la Asociación de Alzheimer de La Palma, sentí que necesitaba hacer la carrera de Magisterio de Infantil, porque realmente era mi vocación. Junto con los estudios que ya tenía, sabía que sería una formación completísima. Compaginé mis estudios de Magisterio con trabajo relacionado con la Audición, y fue cuando terminé esta segunda carrera y comencé a realizar los estudios de Audiología en el Icse, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde que tuve oportunidad para presentarme a las oposiciones en Educación lo hice, sacando muy buena nota, como para conseguir empezar a trabajar de maestra de Infantil en La Palma y en las siguientes oposiciones del 2019, conseguí alcanzar ese gran deseado sueño de obtener mi plaza al cuerpo de funcionariado docente del Gobierno de Canarias. Nunca he parado de estudiar y formarme, y lo he compaginado durante años con el trabajo.

Llevas un blog donde nos muestras el trabajo realizado. ¿Cuándo nace esa ventanita al mundo, cuál es su finalidad?

Sí, así es. Mi blog http://hablamosdelogopedia.blogspot.com/ nace en el año 2010, cuando estaba realizando mi tercer curso de Magisterio Infantil en la Escuela Cardenal Cisneros de Madrid. Como ven comienzo a hablar mucho sobre la Logopedia, ya que me interesaba bastante coincidir con personas con las que poder compartir información. Mi blog fue enriqueciéndose y comenzando a llenarse de información interesante sobre educación, recursos que puedan ayudar a otros compañeros y compañeras y a las familias, etc. Abrir una ventana en la que se vea el trabajo que realizo también, y enriquecernos mediante un Feedback, que por suerte hoy en día, a través de los blogs y las redes sociales debemos aprovechar. Cristina MJ Educación Infantil y Primaria, deseo que sea visible y que se pueda valorar también el trabajo que realizo y que otras personas puedan aprender de este también.

Articulista de este medio de comunicación, en el que estamos muy orgullosos de contar con ese apartado donde se cubre la rama Educativa a través de tus letras, ¿cuándo se gesta la Cristina que también escribe y desea transmitir al mundo lo que lleva dentro?

Esta parte tan bonita de mí aparece el año pasado, después de comenzar el primer curso escolar con Covid. Siempre me han fascinado las letras y me ha encantado la lectura, pero nunca había pasado de mis numerosas libretitas por todos lados, que guardo como tesoros y en las que anoto frases, ideas, sensaciones, emociones, que siento en el momento. Para mí fue tan importante el día que comenzamos de nuevo, en el que volvimos a vernos en las aulas, las emociones que sentí, que despertó en mí las ganas de contárselo a todos y todas.

En mayo ganabas un accésit en el Concurso de Cartas de Amor a una Madre, organizado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. ¿Qué significado le diste a Los girasoles a una madre?

Sí, así es. Esta carta para mí fue y es muy especial, Los girasoles a una madre. Los que me conocen saben que me encanta rodearme de girasoles, su imagen y simbolismo. El significado fue expresarle totalmente a mi madre lo que siento, el agradecimiento por toda una vida que nos ha dado a mi hermana y a mí, por haber sido tan fuerte y por habernos enseñado y transmitido unos valores tan importantes en la vida. Después de un golpe tan duro tras la pérdida de mi hermana, agradecerle en nombre de sus girasoles tanto amor, esfuerzo y dedicación. Necesitaba decírselo de una forma tan bonita y lo escribí con todo mi corazón.

También has formado parte de jurado de cuentos y relatos. ¿Cómo valorarías la experiencia?

Sí. ¡Me ha encantado esta experiencia! Al leer los numerosos cuentos y relatos de niños y niñas y jóvenes, he sentido muchísima ilusión. Ilusión por ver que el espíritu juvenil y de fantasía, sigue estando, a pesar de los tiempos que vivimos. Pensar que este tipo de concursos hace que los niños y niñas se ilusionen por escribir es maravilloso, y creo que se debería de hacer mucho más. Muchas felicidades a todos y todas las personas que hacen posible este tipo de concursos, porque están haciendo de este mundo un lugar mejor, solo con motivar a escribir lo que pasa por la imaginación de esas personas, de pequeña, mediana edad o mayores, a todas las edades, y plasmar sensaciones, vivencias e historias, es maravilloso.

-No podemos evitar la pregunta de cómo planteas como directora de una Unitaria este segundo curso, con la Covid-19 aún presente en nuestras vidas…

Este segundo curso con la Covid-19 lo planteo como una continuidad del anterior. Esto quiere decir que el planteamiento y las medidas llevadas a cabo el curso pasado tuvieron resultados exitosos. Al continuar el camino y no tener que empezar de cero con el plan de contingencia, medidas de seguridad, cartelerías, señalizaciones, etc. se hace mucho más llevadero. Continuar con este trabajo será un buen comienzo para este curso y seguro que nos va a salir todo bien de nuevo, tanto en nuestro colegio como en los demás, si seguimos realizando este trabajo tan exhaustivo e implicado por parte de todos los profesionales que lo han hecho genial. Si continuamos con este esfuerzo entre todos, seguro que pronto podremos recordarlo como una experiencia más y veremos que el esfuerzo ha merecido la pena.

La importancia de una Unitaria para Cristina…

La escuela unitaria para mí es muy importante. Desde el primer día que comencé en la escuela unitaria en la que trabajo, CEIP Benahoare, comencé a aprender que el maravilloso trabajo que tengo la suerte de ejercer como maestra, lo podemos hacer como una familia. Dentro del colectivo al que pertenecemos, pertenece al colectivo de las escuelas unitarias de La Palma, de las cuales estoy muy orgullosa de aprender y defender este modelo. En este se trabaja apostando por una educación de calidad, defendiendo el modelo de escuela multinivel y sus características propias, promoviendo el trabajo en equipo y la unidad de criterios a través de proyectos y actividades comunes que redunden en la mejora de la educación que se imparte en nuestras escuelas. Visión: ser un referente en el campo de la educación, poniendo en valor la riqueza del trabajo en las escuelas unitarias como medio para formar ciudadanos y ciudadanas del mañana. Valores: compromiso, calidad, innovación, trabajo en equipo. Me encanta ver cómo el alumnado aprende, unos de otros, sin dejar de trabajar en el nivel que le corresponde, enriqueciéndose de los aprendizajes que les rodean. El trabajo en equipo de los compañeros con los que he tenido y tengo la suerte de trabajar, es maravilloso. La calidad humana y el apoyo entre todos no lo he visto en otros lugares a este nivel. Desde aquí los felicito.

Un libro para la mesita de noche…

Tinguaro, de Sandra Lorenzo; El bolígrafo de gel verde, de Eloy Moreno, y Frida y los colores de la vida de Caroline Bernard.

Este apartado es para ti, para lo que quieras contarnos…es tu espacio Cristina MJ.

Me gustaría dar las gracias por esta entrevista a Sandra Lorenzo, por acordarse de mí y darle mi más sincera felicitación, por tu profesionalidad, a la hora de realizar las preguntas, buscar información, gestionar y aconsejar el trabajo, en resumen una grande en el mundo de las redes sociales y el mundo de la noticia. Además, una persona con un corazón inmenso, que no le cabe en el pecho y que es capaz de ayudar a cualquiera. Necesitamos en este mundo más personas como ella, que crean en las personas y en la capacidad de estas. De esas personas que ven un talento, y pongan ganas e ilusión como lo hace ella, porque para ella ver el triunfo en los demás, ver la felicidad de un sueño realizado, es como si lo viviera ella. Necesitamos más personas como tú, Sandra Lorenzo. Grande Sandra Lorenzo. Gracias.

¡Gracias, Cristina! Este Chester por primera vez irá dedicado y será in memoriam de M.M.J. “Nunca olvides lo mucho que tu familia te ama”

Coco (Pixar, 2017)

