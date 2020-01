El consejero insular de Aguas valora el convenio por 617.000 de euros con el Pozo de El Roque que permitirá poner más recursos hídricos en el sistema

El consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, en nota de prensa, ha destacado y puesto en valor el convenio al que la junta de gobierno del Consejo Insular de Aguas dio este miércoles el visto bueno para suscribir con el Pozo de El Roque, en Santa Cruz de La Palma, que permitirá poner agua en el sistema.

El convenio, por valor de 617.000 euros, se suma a la subvención para obras por valor de 352.230 euros otorgada a este mismo pozo en el año 2019 para su reactivación y, según explica Carlos Cabrera, “es una muy buena noticia para La Palma en tanto que el convenio recoge una contraprestación clara a favor del Consejo de Aguas que dispondrá durante cuatro años, prorrogables hasta ocho, del 50% del agua que genere el pozo, cuya producción se estima en un caudal de entre 770 y 1.200 pipas a la hora”.

"Este convenio, tal y como ayer explicaron los servicios jurídicos del Cabildo a los miembros del Consejo de Aguas, supondrá una contraprestación muy favorable, ya que se recuperará lo invertido", ha explicado.

Carlos Cabrera ha criticado que Coalición Canaria no votara a favor del convenio frente a la mayoría aplastante del Consejo Insular de Aguas que sí lo respaldó. “Aunque ya se veía venir, no se entiende esta actitud de CC ante un acuerdo con claras contraprestaciones favorables al Consejo mientras que otras administraciones como el Gobierno de Canarias han venido aprobando subvenciones a fondo perdido a comunidades no inscritas en el Registro de Aguas de Canarias. Por lo que se ve, el grupo de CC en el Cabildo no tienen mucha preocupación por la situación de sequía que estamos sufriendo en La Palma", ha añadido el consejero.

Cabrera recuerda que los informes técnicos avalan que el Pozo de El Roque es el que reúne las mejores características en la comarca este de la Isla y que, por ello, la mayoría aplastante del Consejo Insular de Aguas ha dado luz verde al referido convenio. "El grupo de Gobierno del Cabildo y la mayoría contundente del Consejo apuesta por una obra y una inversión esencial que vamos a afrontar con rapidez", asegura. Además, adelantó que el Consejo de Aguas ha abierto negociaciones con tres pozos más para poder aportar más agua al sistema.

Túnel de Trasvase

De otra parte, el consejero de Aguas ha informado que en el seno de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas celebrado este miércoles, dio a conocer que, con fecha máxima de 20 de febrero, se convocará un encuentro con dos sesiones en las que distintos técnicos expondrán sus tesis sobre continuar la perforación del Túnel de Trasvase. "Queremos que asista el mayor número posible de actores involucrados para que conozcan los argumentos a favor y en contra que se puedan ofrecer", ha dicho.