La renuncia de Mariano Cejas allana el camino a Vidina Espino como candidata de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Canarias

El portavoz de Ciudadanos en Canarias, Mariano Cejas, ha afirmado este lunes que no se presentará como candidato de la formación naranja a la Presidencia del Ejecutivo regional. “Lo he meditado muy bien. Intentaré concurrir a otro proceso de primarias y si tengo el apoyo de los compañeros iré al Parlamento, que es donde quiero estar" ha dicho a la Cadena Ser.

Hasta la fecha, solo la periodista Vidina Espino ha confirmado que se postula para el primer puesto en la lista regional, principal novedad de la reforma electoral, que en principio debe incluir a los candidatos a presidir el Gobierno de Canarias.

"De momento, de forma oficial, no se han abierto las postulaciones y en ese momento sabremos si hay más candidatos o no. Lo normal es que se presenten más. Por ahora me parece que soy la única que lo ha hecho público", ha dicho Espino.

De esta manera el movimiento de fichas en Ciudadanos continúa. Las elecciones generales del próximo 28 de abril han acelerado la convocatoria de primarias que debe llevar a cabo la formación naranja para decidir a sus candidatos, tanto para legitimar a Albert Rivera a la presidente del Gobierno como para elegir a los que concurrirán a las municipales y autonómicas.

En este sentido Saúl Ramírez, diputado por Las Palmas en el Congreso, se ha retractado de su decisión y después de anunciar su abandono de la política el pasado 28 de enero, asegura que seguirá porque la situación “es diferente”.

En otros ámbitos, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, repite como candidata a la Alcaldía de la ciudad más poblaba del Archipiélago. Y la diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, decidió dar el salto al Parlamento Europeo.

La formación naranja elegirá a sus candidatos a la Presidencia del Gobierno de Canarias y a los cabildos insulares de Tenerife y de Gran Canaria, previsiblemente, entre este mes y marzo.