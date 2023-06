Coalición Canaria da por rotas las negociaciones con Nueva Canarias para concurrir en bloque a las elecciones generales

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha dado por rotas este miércoles las negociaciones con Nueva Canarias (NC) para suscribir un bloque nacionalista en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

“Si no cambian sus pretensiones va a ser tremendamente difícil”, ha comentado a los periodistas en una rueda de prensa en unas declaraciones recogidas por Europa Press en la firma del pacto entre CC y AHI

Toledo ha asumido que “los tiempos son difíciles” porque el viernes se acaba el plazo para conformar coaliciones electorales y las condiciones que ha planteado NC “no se pueden aceptar” porque se han situado en el “eje del centroizquierda” y el voto de CC, ya sea en una investidura, unos presupuestos o cualquier trámite parlamentario, “siempre va a estar condicionado a una agenda de Canarias”. En esa línea, ha agregado que “esto no va de Sánchez o Feijóo, va de Canarias”.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general, Fernando Clavijo, quien ha asumido que las Generales son muy “importantes” porque en esta última Legislatura “los ciudadanos han visto que los que han votado nacionalismo” --en referencia a Cataluña y País Vasco-- han tenido un “avance importante” y que los territorios “que forman parte de dos franquicias” han visto como sus reivindicaciones no han sido atendidas.

Así, ha dicho que “el último ejemplo” se dio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) donde gracias a CC se consiguió aplicar la bonificación del 60% del IRPF en La Palma, una partida de 100 millones para la reconstrucción de la isla o la revisión de los costes de transporte.

“Eso no lo ha reivindicado un Gobierno socialista y si gobierna el PP será lo mismo”, ha destacado, dado que en ambos partidos “hay disciplina de voto”, algo que han sufrido en Canarias “en carne propia” y que ha sido una “prueba patente” de la importancia de tener “hombres y mujeres independientes” en el Congreso y en el Senado.

Nueva Canarias confía en llegar a un acuerdo

Nueva Canarias ha confiado este miércoles en llegar a un acuerdo con los nacionalistas para concurrir juntos el 23J, una unión que permita “una defensa conjunta de los intereses de las islas”, ha indicado el portavoz de NC, Luis Campos, en unas declaraciones recogidas por EFE.

En su opinión, ambas formaciones coinciden en lo fundamental, por lo que Campos cree posible lograr un entendimiento antes de la medianoche de este viernes, cuando finaliza el plazo para presentar las coaliciones electorales.

Durante la jornada de este miércoles, el presidente de NC, Román Rodríguez, y el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, han hablado sobre el asunto con el fin de acercar posturas, dijo.

“NC propone una unidad de acción en el Congreso de los Diputados siempre y cuando ello no suponga apoyar a VOX para entrar en el Gobierno, aunque eso no debería ser un problema, pues CC también se ha mostrado contraria a esa posibilidad”, ha manifestado Campos a Efe. “Ahí no cabe negociación y ni siquiera la abstención, NC votaría en contra”, afirmó.

Respecto al acuerdo entre CC y la Agrupación Herreña Independiente para concurrir juntos a los comicios, Campos ha dicho que “es positivo, cuanto mayor sea la unidad de acción en defensa de Canarias, mejor lo entenderán los ciudadanos”.

En cuanto a la configuración de las listas electorales, NC entiende que debería liderar la de la provincia de Las Palmas y CC la de Santa Cruz de Tenerife. NC propone igualmente que el protagonismo en el Congreso de los Diputados sea de dos para años para una formación y otros dos años para la otra. “Las diferencias no son grandes, no hay ningún tipo de problema, se puede lograr un acuerdo”, concluyó.