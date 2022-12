Diputados del PP abandonan el Parlamento de Canarias tras denunciar Podemos un “golpe blando de togas y gaviotas”

El Parlamento de Canarias ha vivido un momento de tensión este martes durante la tramitación de los Presupuestos de la comunidad autónoma. Diputados del PP abandonaron el hemiciclo después de que el diputado de Sí Podemos Canarias Manolo Marrero arrancara con un discurso en contra del bloqueo en el Tribunal Constitucional. “Estamos asistiendo a un peligroso golpe de togas y gaviotas. Antes eran ruido de sables y entradas de Tejero dando tiros en el Congreso. En fechas más recientes, las amenazas a 26 millones de personas de izquierdas que había que liquidar”, dijo el diputado.

El presidente de la Cámara llamó al orden después de que Marrero señalara que “uno que ha vivido más de un tercio de su vida bajo la dictadura franquista se pregunta ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Intentará el PP y sus correligionarios fascistas que el TC destituya al presidente Sánchez y encarcele a los miembros del gobierno? ¿O tal vez que se disuelvan las Cortes y se nombre un gobierno provisional franquista?” Gustavo Matos, presidente de la Cámara, pidió que se ciñera al motivo del debate, los Presupuestos de Canarias.

Durante su discurso, Marrero insistió en que “los hechos ocurridos en las últimas horas ocasionados por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a instancias del Partido Popular, impidiendo al poder legislativo, en este caso, al Senado, votar la reforma sobre su propia renovación, son gravedad” y que es por ello por lo que le dedica la primera parte a ello.

“Es evidente que la derecha recalcitrante, nunca va a aceptar la legalidad de ningún gobierno del que ustedes no formen parte; porque consideran el poder, patrimonio de ustedes, casi hereditario. Y, además, son capaces a nivel de Estado de incumplir la Constitución, porque tienen que estar protegidos por el poder judicial ante los innumerables casos de corrupción, y además consideran que la justicia debe estar siempre de su parte, controlada por ustedes, porque en definitiva son los del no”, remarcó Marrero. “Sólo se mueven bien, contra los que opinan de manera diferente, sean vascos, catalanes, defensores de lo público o del interés general. Se mueven mejor en el ruido y en el conflicto, que en el diálogo y en la búsqueda de consensos para convivir de forma solidaria”, añadió.

Marrero cree que el “ruido mediático les favorece, porque tienen a su favor muchos voceros y casi todos los medios de comunicación que solo defienden los intereses particulares de sus propios dueños, los poderosos grupos de presión que los apoyan a ustedes”.

Además, destacó que su formación ha presentado varios escritos porque “el Pleno del TC no tiene legitimidad ni base legal para resolver esta cuestión. Los dos magistrados con el mandato caducado no pueden decidir sobre una medida que afecta a su renovación”.

Para el diputado, “con estas decisiones, tanto el PP como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se sitúan fuera de la Constitución y fuera de los principios democráticos. Desde Unidas Podemos, pensamos que nosotros tenemos que actuar en consecuencia: vamos a defender la legitimidad del Congreso y del Senado para legislar y vamos a promover todas las iniciativas posibles para renovar los órganos judiciales y sacarlos de su inconstitucionalidad”.

Así mismo, subrayó que los “discípulos de Trump y de Bolsonaro, los amigos de Meloni y de Le Pen, con quienes ustedes se sienten tan a gusto, que incluso comparten gobiernos, en definitiva, el fascismo que recorre el mundo, es un peligro para la democracia y para la convivencia. Y ante el fascismo, no se puede actuar con tibieza ni mucho menos blanquearlo. En este caso, ser demócrata es ser antifascista”.

El PP rechaza los presupuestos canarios

Los diputados del PP volvieron a la Cámara cuando el diputado de Sí Podemos terminó de hablar. Durante su turno, el diputado Fernando Enseñat no comenzó haciendo referencia a este aspecto, pero sí que afeó los datos de pobreza de la comunidad autónoma e insistió en que los presupuestos no son “más sociales” y reprochó que no se baje los impuestos. A su juicio, cuando PSOE, NC, Podemos y ASG “dejen el Gobierno en mayo, dejarán una Canarias peor”.

En su discurso remarcó que el Gobierno suspende en Sanidad o Dependencia. También afeó que en cuatro años no se hayan “construido viviendas sociales”. “Se han dedicado a inaugurar viviendas que venían de la legislatura pasada”.

El PSOE se “avergüenza” de que el PP abandonase el hemiciclo

La diputada socialista Matilde Fleitas comenzó su intervención destacando que hoy es un “día negro” para la democracia y apuntó que le avergüenza que un partido como el PP haya abandonado el hemiciclo y no haya querido escuchar a un grupo parlamentario. Sobre el presupuesto, señaló que es el de la “recuperación” tras años duros de pandemia. “Hemos respondido con hechos, con beneficios para Canarias y es una realidad que ustedes no quieren ver”.

