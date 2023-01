Varapalo del Consultivo a la propuesta de Adeje para incrementar un 30% el presupuesto para su auditorio

Adeje lleva más de tres años esperando por su auditorio municipal. El proyecto fue aprobado en 2019 y cuenta con un presupuesto total que supera los 8 millones de euros gracias a una subvención millonaria del Cabildo de Tenerife. Las obras fueron adjudicadas por 5 millones en julio de 2020 con un plazo de ejecución de 18 meses, pero no se cumplió. El Ayuntamiento se vio obligado a ampliar los tiempos hasta el 30 de septiembre de 2022. Aún así, la infraestructura sigue sin terminar. Ahora, el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, ha pedido transformar el contrato para aumentar aún más el coste.

Según una petición enviada por Fraga al Consejo Consultivo de Canarias, los trabajos de construcción necesitan un aumento de 1.670.620,44 euros. Se trata de un 31,95% del valor de adjudicación inicial, que asciende a 5.298.826 millones. La razón: “una serie de imprevistos y nuevas necesidades no contempladas en el proyecto original”. Los argumentos alegados no han sido suficientes para el Consejo, que ha emitido una resolución desfavorable. “La propuesta [...] no se considera ajustada a Derecho”, concluye el dictamen al que ha tenido acceso esta redacción.

Según el proyecto, la nueva infraestructura sustituye al antiguo teatro adejero y aspira a tener un aforo total de 620 personas repartidas en dos salas de espectáculos. La primera tendrá capacidad para 500 visitantes y la segunda, para 120. La financiación es compartida entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje. El objetivo de esta intervención, según los documentos consultados por este periódico, es satisfacer el ''deseo'' de la corporación municipal de tener un auditorio ''moderno, nuevo'' y que cumpla con todas sus necesidades ''para su uso y disfrute''.

No es la primera vez que el Ayuntamiento intenta aumentar el dinero invertido en esta obra. La primera vez lo logró. El consejero de Cultura del Cabildo, Enrique Arriaga, explicó en un comunicado que la corporación había sido “sensible” a la petición del gobierno municipal de modificar el proyecto inicial que se había incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales.

''Esta nueva propuesta supone un incremento de más de tres millones y medio de euros respecto a la aportación del Cabildo, que llega prácticamente a los cinco millones, pero estamos convencidos desde las dos administraciones de que será una infraestructura capaz de atender la demanda necesaria en el municipio'', señaló Arriaga. Así, la máxima corporación insular ha invertido 4,95 millones de euros, un 61% del total. El 39% restante, 3,17 millones, sale de las arcas municipales.

Los argumentos de Adeje

La construcción del auditorio municipal fue adjudicada a la empresa Satocan S.A. en 2020 por 5 millones de euros. Ahora, la inversión parece no ser suficiente. En el documento oficial consultado por esta redacción, el alcalde aporta diferentes justificaciones al Consultivo. Entre ellas están la voluntad de ''mejorar la accesibilidad al escenario'' de la sala secundaria del auditorio o transformar un almacén en desuso en el camerino del artista principal.

Otras de las reformas pendientes son la mejora de la acústica de la sala secundaria, mejorar el hall principal del auditorio y aumentar la superficie útil del vestíbulo del acceso secundario.

También pretende realizar una instalación de baja tensión e iluminación en el sótano. Además, el informe presentado por Fraga explica que son necesarias nuevas instalaciones que complementen a las previstas en el proyecto de 2018, entre ellas un depósito de agua incendios y un telón ignífugo para el escenario grande.

Por otra parte, como la infraestructura tendrá un aforo de 500 personas, el Ayuntamiento considera necesario instalar un sistema de megafonía para dar instrucciones en caso de situaciones de emergencia. Una previsión no recogida en el proyecto de 2018.

En esta línea, como consecuencia de la pandemia, el gobierno municipal considera necesario ''instalar máquinas mejoradas'' que disminuyan la propagación del virus. ''Serán máquinas similares a las incluidas en el Proyecto 2018 pero con elementos adicionales de protección''.

Todo ello no fue suficiente para el Consultivo, que concluyó que ''no quedan suficientemente expresadas las razones por las que determinadas nuevas prestaciones, siendo modificaciones no sustanciales, no se incluyeron en el contrato inicial''.

Una obra ''faraónica e innecesaria''

Para Gabriel González, concejal de Podemos en Adeje, ''resulta motivo de alarma que, en un Ayuntamiento arrinconado por los sucesivos escándalos urbanísticos, el propio Consejo Consultivo de Canarias alerte de posibles irregularidades en un gasto de 1,6 millones''.

Esta redacción ha solicitado al Ayuntamiento de Adeje información sobre el estado actual de la obra. También ha preguntado sobre el sobrecoste de la misma, pero no ha obtenido respuesta.

El edil de Podemos advierte que este incremento se sumaría a otros dos millones de euros previstos para el escenario, ''que fue licitado de forma separada''. ''Nos encontramos ante una obra faraónica y completamente innecesaria que va a costarle a la ciudadanía adejera la friolera de 10 millones de euros'', concluyen desde Podemos.

Según ha denunciado González, el aumento de fondos cuenta con la conformidad del secretario accidental y supera un umbral que obliga a que el pleno autorice el incremento. El concejal considera ''inverosímil'' que los gastos planteados por el gobierno del municipio sureño no se hayan planificado antes ''tratándose de un auditorio''.

Así, el partido anunció que solicitará al Ayuntamiento visitar las obras con un arquitecto experto en urbanismo. El objetivo es conocer el estado de las mismas, dado el ''desmesurado sobrecoge que acumulan y las dilaciones en su entrega''.