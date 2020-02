El hombre que cometió una agresión machista a una periodista de Televisión Canaria, condenado a indemnizarla y a una orden de alejamiento

El hombre que cometió una agresión machista hacia una periodista de Televisión Canaria el pasado sábado, tendrá que indemnizarla y cumplir una orden de alejamiento. Así ha sido ordenado en un juicio rápido celebrado este martes en Arrecife, Lanzarote.

Según informa la Televisión Canaria, el hombre tendrá que pagar 2.500 euros a Raquel Guillán y no podrá acercarse a la trabajadora durante 16 meses, as alcanzar un acuerdo con la acusación.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando la periodista estaba realizando una conexión en directo para informar sobre el estado del temporal de calima y viento que afectaba a Canarias. Entonces, un hombre la besó sin su consentimiento. La trabajadora continúo el directo y posteriormente acudió a denunciar a la comisaría.

El acto machista generó rápidamente una repulsa en las redes sociales, donde la periodista ha recibido el apoyo de compañeros de profesión y la ciudadanía en general. La agresión fue condenada a su vez por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mónica Fumero y por la consejera de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez.

El administrador único de RTVC también expresó rápidamente su rechazo a lo que tachó de "agresión machista" en su cuenta de Twiiter. "Intolerable", expresaba Francisco Moreno, que ha afirmado que la periodista cuenta con el apoyo de todos sus compañeros y de la dirección del ente, "que prestará toda la asistencia legal necesaria para que no quede impune esta agresión machista".

Los compañeros de RTVC de la profesional también condenaron los hechos y este martes han aplaudido que no haya quedado impune: "Para que sirva de ejemplo. No es no", han destacado en su cuenta de Twitter.