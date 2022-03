María del Pino Blasco Afonso expone ‘Las Flaneûses’ en el Círculo de Amistad XII de Enero

El Círculo de Amistad XII de Enero inaugura el próximo 8 de marzo la exposición de pintura ‘Las Flaneûses’, de María del Pino Blasco Afonso. El acto de apertura de la muestra tendrá lugar en la sede de la sociedad en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, a partir de las 20.00 horas.

La presentación de la muestra correrá a cargo de Joaquín Castro San Luis, periodista y miembro de la Asociación Nacional de Críticos de Arte. La entrada a la muestra es libre con aforo limitado y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por la COVID-19.

La exposición se podrá visitar hasta el 22 de marzo, de lunes a domingo, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición 'LAS FLANEÛSES' de María del Pino Blasco Afonso



Inauguración el martes 8 de marzo a las 20:00 h



Del 8 al 22 de marzo del 2022



Sala de exposiciones en Ruiz de Padrón



Para más información... https://t.co/kLlu6rBBzs pic.twitter.com/VOeusTNNls — Círculo de Amistad (@CDAXII) February 25, 2022

La obra elegida para el cartel es un óleo sobre lienzo que lleva por título ‘La máscara, Charles Baudelaire, les fleures du mal’. María del Pino Blasco explica al respecto que “me encante Baudelaire, es una inspiración para mí”.

Licenciada en Psicología, con estudios de Bellas Artes, María del Pino Blasco Afonso presenta en esta exposición unas 45 creaciones en distintos formatos y técnicas.

“El resultado de esta muestra es la mirada de una mujer, una mirada que creo hace falta en la sociedad. Esa mirada se refleja en aquellas cosas que me fascinan, como por ejemplo las caracolas. No planifico a la hora de pintar. Me gusta captar las miradas y el movimiento”, señala.

Y es precisamente esta forma de ser y crear es la que conecta a María del Pino con Baudelaire, con sus vagabundeos por las calles de París explorando lo urbano.

Se reconoce admiradora de Fernando Larraz y señala que la exposición que podremos contemplar en el Círculo, la segunda que afronta en solitario tras una llevada a cabo recientemente en La Palma, es también “el resultado de mi trayectoria vital”.

En esa trayectoria vital, María del Pino Blasco habla de su madre como un ser excepcional. “Era una mujer luchadora”, dice de ella.