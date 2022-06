ADIF desbloquea la reordenación ferroviaria de Santander y ya trabaja sobre el nuevo edificio de oficinas de la Peña del Cuervo

El gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF ya ha iniciado la ejecución de la reordenación de las estaciones de Santander y la unificación de las vías, procediendo a ajustar el proyecto de ejecución de un nuevo edificio de oficinas que se ubicará en los espacios ferroviarios, a la altura de la Peña del Cuervo. El proyecto de nuevo edificio será licitado en unos meses.

Dicha actuación supone que ADIF ha dado por concluida la moratoria de suspender el proceso durante más de un año, algo en lo que están de acuerdo todas las administraciones y prácticamente todos los partidos políticos, excepto Ciudadanos, que se opone frontalmente a que la nueva playa de vías se cubra con una estructura de hormigón de 50.000 metros cuadrados de extensión.

La alternativa a la ejecución es que no se haga nada y se pierda la mayor parte de los 180 millones de euros que costará toda la operación urbanística y ferroviaria.

Desde que se diera un plazo para remodelar el proyecto de ADIF, los plazos han ido apretando a los negociadores y ha generado encontronazos entre los socios de gobierno en Santander, PP y Ciudadanos. La discrepancia adquirió ribetes de tragicomedia, pidiendo el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ser cesado y la alcaldesa negándose a ello. La situación derivó en un llamamiento del concejal de Urbanismo a la ciudadanía para que parase el proyecto, mientras que Igual realizó una gira por las asociaciones de vecinos para explicarles su punto de vista.

Ni la ciudadanía paró el proyecto ni la unanimidad se abstuvo. Los tres meses de plazo dados por ADIF han transcurrido y no se prevé una solución a corto plazo dado que el Modelo de Ciudad, el que será avance del Plan General de Ordenación Urbana, se acaba de licitar y hay por delante un mínimo de ocho meses para su redacción. Ello sin contar con el concurso de ideas para reordenar los espacios, incluidos los ferroviarios, que Ceruti quiere que se convoque y falle después.

En términos temporales, la situación solo se desbloquearía por la cita electoral de 2023, pero ADIF ha roto la baraja y ya está trabajando en desarrollar la zona, según ha informado esta mañana el concejal de Fomento, César Díaz, durante un desayuno informativo de la alcaldesa Gema Igual para hacer balance de legislatura.

Para Díaz, quien no ocultó la mejora del cubrimiento de vías que introdujo Ciudadanos escalando y reduciendo las alturas, no hay más alternativa que empezar a trabajar en la unificación. Esperar prácticamente otro año supondría que decaería el proyecto y la financiación (ADIF asume el gasto de reubicar y cubrir las vías, así como el 50% de la ordenación del espacio 'liberado'), que se sumaría al año de moratoria que ya concedió ADIF en junio de 2021. De postergarse la resolución, esta no se daría antes de 15 años y la financiación del Estado sería muy inferior dado los nuevos parámetros de la legislación actual a la hora de sufragar inversiones en infraestructura.

La Alcaldesa Gema Igual ha matizado a este respecto, que desarrollar el proyecto de reordenación no requiere de ningún permiso municipal, ya que el gestor de infraestructura está legitimado para hacerlo ya, y que políticamente, en todo caso, el respaldo es amplio, con la única discrepancia de Ciudadanos, formación a la que no citó. Apoyando el modelo actual está en Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, el Gobierno de Cantabria y prácticamente todos los partidos con representación en el Consistorio, salvo Ciudadanos.

Desde el PP se considera que su parte del pacto con Cs se ha cumplido, permitiendo replantear el proyecto “y no hay razón para no continuar”.

Convenio firmado y en vigor

El convenio para liberar 80.000 metros cuadrados de terreno ferroviario está firmado y en vigor, por lo que puede ejecutarse, ha dicho César Díaz. En unos meses, ADIF licitará el nuevo edificio de oficinas que se levantará a nivel de las vías, a la altura de la Peña del Cuervo. Actualmente, se está modificando el proyecto para ajustarlo a las nuevas disposiciones normativas en materia de seguridad. Será el primer paso para ir despejando el espacio entre las estaciones y el puente de la Peña del Cuervo que cruza las vías. Otras edificaciones irán desapareciendo del lugar.

Una vez construido el edificio se procederá a la unificación de las vías de Renfe y FEVE, que irán arrinconadas junto a la ladera norte para dejar el resto del espacio libre.

En las siguientes fases se realizarán trabajos en materia de seguridad e instalaciones, así como la integración de las dos estaciones actuales en una única. La que sobre, actualmente la de FEVE, se destinará a equipamiento cívico-cultural.

“Hay convenio, hay proyecto, hay presupuesto. El que tiene que tomar la decisión de ejecutar es el Ministerio y tiene la cobertura para hacerlo. El PP ya dijo 'adelante' hace unos meses”, ha asegurado el concejal de Fomento de Santander, quien no ocultó su deseo de que entren las máquinas a trabajar cuanto antes.