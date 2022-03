La alcaldesa de Santander no cesará a su concejal de Urbanismo, pero le insta a dimitir

Si en la mañana de este martes, Javier Ceruti, concejal de Urbanismo de Santander, instaba a la alcaldesa Gema Igual (PP) a que le cesara si pretendía sacar adelante la reforma de las estaciones de ferrocarril tal y como quiere ADIF, la regidora ha contestado esta tarde al también portavoz de Ciudadanos instándole a que dimita, ya que para ella esto es lo que han de hacer los miembros del equipo de gobierno que generan más problemas que soluciones.

Lo ha dicho ante los micrófonos de la COPE, en unas declaraciones en donde la alcaldesa ha defendido el proyecto de integración ferroviaria que el Ministerio de Transportes y Movilidad quiere reactivar en la capital de Cantabria después de tres años de parón y en contra de la opinión del responsable de Urbanismo, que quiere que un proceso participativo y un concurso de ideas diseñen no solo la superficie sino la ordenación ferroviaria en sí.

La alcaldesa de Santander no va a cesar al concejal y socio de gobierno, porque en la ordenación ferroviaria “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”, pero le ha advertido que cualquier concejal del equipo de gobierno que no trabaje por el bien de los santanderinos y genere más problemas que beneficios “no tendría que ser cesado por la alcaldesa, sino que debería dimitir”

La alcaldesa ha asegurado que no se incumple ningún punto del acuerdo de gobierno firmado entre PP y Cs en 2019 ya que el concurso de ideas de cómo urbanizar la parte superior de la cubierta que ADIF va a instalar sobre las vías “se va a hacer”. Yo también quiero, ha dicho Gema Igual, un concurso de ideas.

El proyecto presentado por ADIF cuenta con el apoyo de los gobiernos central y regional y también el apoyo de la alcaldesa. “No podemos estar todos equivocados” ha asegurado Gema Igual.