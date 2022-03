Ceruti reta a la alcaldesa de Santander a que lo cese porque no piensa firmar la ordenación ferroviaria de ADIF

“La solución es fácil, que la alcaldesa me cese. Si me cesa podrá hacer lo que le dé la gana”. Con estas palabras, el concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti, ha retado a la alcaldesa de Santander a que rompa el pacto de gobernabilidad si quiere aprobar con su firma una ordenación ferroviaria en los términos que marca el Ministerio de Transportes y Movilidad, es decir, construyendo un cajón de hormigón para cubrir 50.000 metros cuadrados de la unifícación de las vías en Santander.

Un día después de que la alcaldesa Gema Igual (PP), el concejal de Fomento, César Díaz (PP) y el edil de Urbanismo, el propio Ceruti (Cs), recibieran directamente del secretario general ministerial, Xavier Flores, el “ultimátum” de aceptar sí o sí la losa de hormigón, Ceruti se ha situado en rebeldía y manifestado que no piensa firmar el estudio informativo como está actualmente, condicionando su firma a un concurso de ideas que incluya la reordenación ferroviaria y no solo labores de “jardinería”.

Si la alcaldesa, ha dicho, firmara por su cuenta el desarrollo del estudio, Cs lo considerará un incumplimiento del pacto, como ya se ha producido en otros campos. Ceruti, en este sentido, no habla de dimisión, sino de cese por parte de la regidora del PP.

Los gobiernos central y regional, así como el Ministerio, acordaron el lunes en la Delegación del Gobierno acabar con tres años de moratoria en que el estudio de ordenación ferroviaria ha estado en hibernación a la espera de un proceso de participación pública, que es lo que defiende la Concejalía de Ciudadanos.

El nombramiento en enero de Xavier Flores ha sido el hecho determinante del nuevo planteamiento del Gobierno central, que a las claras ha comunicado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Santander que o se desbloquea el proyecto o decae la financiación estatal y el acceso a financiación europea de los fondos REACT.

El lunes, Ceruti no se dio por enterado de ningún incumplimiento de los acuerdos ni del pacto de gobernabilidad en Santander, en donde la capacidad de veto a la unificación ferroviaria es uno de los puntos, al menos hasta que se produzca una comunicación oficial del gestor de infraestructuras con los datos de la ordenación ferroviaria. El concejal, de este modo, gana tiempo hasta pronunciarse, pero este martes ya ha advertido que se mantendrá en sus trece a la hora de oponerse a los planes de otras administraciones. “Mientras no me cese, tendremos un compromiso con los ciudadanos”, ha asegurado el portavoz de Cs.

El portavoz de Cs ha comparado el “órdago” ministerial con las celebraciones del franquismo -“Me cuesta mucho que el Ministerio pueda imponer su proyecto como su estuviéramos en el III Año Triunfal”-; acusa a la alcaldesa de tragar con lo que le echen -“Otros están dispuestos a aceptar lo que les digan”-; y ha sugerido que si esto se produce al final se acabarán “comprando voluntades” -“Van a tener que comprar muchas voluntades para convencer a la gente que no es un incumplimiento del pacto”.

“En el espíritu del pacto, Cs asumía competencias en Urbanismo y lo que la alcaldesa dice es que está dispuesta a tomar decisiones en contra de la Concejalía. Si eso se produce, nadie discutiría que se incumpla el pacto. Van a tener conmprar muchas voluntades para convencer a la gente de que no es un incumplimiento del pacto. No sé si ante un incumplimiento tan grosero habría quien se quitara la venda de los ojos”, ha dicho sin citar a nadie expresamente.

Ha manifestado también que la alcaldesa no tiene el mismo criterio con la ordenación ferroviaria que con La Remonta, a no ser que en la negociación que Santander mantiene con Defensa para hacerse con la propiedad de la finca, Gema Igual “acepte lo que diga el Ministerio”. La razón de fondo del apoyo de la alcaldesa a ADIF es, a su juicio, que “le encanta sacar un proyecto que es del PP. Su intención es hacer pasar por un gran proyecto lo que no es. Dice que es una imposicióin, pero se olvida de que fue el resultado de negociaciones del Ayuntamiento con el Estado y puede volverse a negociar”.

Ceruti no hace caso a las advertencias del Gobierno central y afirma que aún hay tiempo y capacidad de negociación con ADIF. Se mantiene en su postura ideal de licitación en octubre del concurso de ideas.

“Santander no pide mimos, sino respeto. Si ADIF impone e incumple los pactos es una falta de respeto”, ha concluido el portavoz de Ciudadanos. “Mientras esté en la Concejalía no van a avanzar sin contar con nuestra posición. Nos resistiremos como gato panza arriba”.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha replicado a su concejal diciendo que se ejecutará el proyecto de integración ferroviaria de Adif en la ciudad porque el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, si bien también se llevará a cabo un concurso de ideas, de carácter urbanístico, y partiendo de las necesidades del Administrador Ferroviario (ADIF).

Según la regidora, en la reunión de la comisión para la integración ferroviaria en Santander, que se celebró este lunes, “quedó perfectamente clara la postura de todas las personas que estuvimos en la comisión de seguimiento”. En este sentido, ha señalado que Ceruti “no se tiene que oponer a nada porque ADIF no nos tienen ni que pedir permiso” para llevar adelante la actuación.

“Forma parte de un estudio de ADIF, que ni tiene que pedir licencia municipal para la primera de las actuaciones”, que sería un edificio de oficinas ubicado en la ladera de la Peña del Cuervo.

Por eso, para Igual, “no es algo que se tenga que oponer o no. Es que es algo que compete Adif, que ya está el estudio informativo aprobado y en vigor y que van a ejecutarlo”.

Con todo, ha asegurado que el Ayuntamiento hará un concurso de ideas, pero partiendo de las necesidades ferroviarias de Adif y no sobre el conjunto de la actuación, como pide Ciudadanos, que tiene las competencias municipales en materia de Urbanismo.