El convenio con ADIF para la reordenación ferroviaria de Santander tendrá que esperar al menos dos años hasta que la ciudadanía se pronuncie

Si el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), no ahorraba críticas hace una semana al Ayuntamiento de Santander por tener atascado el acuerdo de reordenación ferroviaria, desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Ceruti (Cs), no solo no se tiene prisa por retomar los planes de unificación de las estaciones sino que ya adelanta un mínimo de dos años antes de que esto ocurra.

Cantabria prorroga el convenio para la reordenación ferroviaria de Santander ante la falta de aprobación de las obras por parte del Ayuntamiento

Saber más

El proyecto de ADIF para 'soterrar' la unificación de vías, bajo una losa de hormigón de 50.000 metros cuadrados, es ya historia. Sin embargo, el acuerdo entre administraciones ha de ser prorrogado y solo ha anunciado su intención de hacerlo hasta el momento el Gobierno de Cantabria. Ninguna de las otras tres patas del banco -Ayuntamiento, ADIF y Renfe- ha dicho que no quiera renovar pero todo está pendiente de que el Ayuntamiento realice una consulta pública ciudadana sobre qué tipo de unificación quiere.

Javier Ceruti, concejal de Urbanismo, considera que los acuerdos se están cumpliendo, en el sentido de que los trabajos de planificación no se retomarán hasta que se pronuncie la ciudadanía. Y en esas está. ¿Cuándo se la consultará? El propio Ceruti baraja un plazo mínimo de dos años: uno para licitar y tener redactado el modelo de ciudad, el plan estructurante previo que servirá de guion para elaborar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); el otro año sería para desarrollarlo. En este período se consultaría a la ciudadanía, algo que se ha hecho genéricamente ya durante las consulta pública para el PGOU, aunque sin abordar específicamente el aspecto ferroviario.

"Ha habido un proceso genérico [de participación ciudadana] para todo el PGOU. No se abordó de manera concreta. El trabajo lo vamos a desarrollar a partir de las indicaciones dadas en el modelo de ciudad que licitaremos y esperamos tener redactado dentro de un año. Entonces tendremos un modelo básico de integración ferroviaria decidido por los ciudadanos de Santander", ha comentado el edil de Cs.

"Se está cumpliendo el acuerdo de gobierno", en el sentido de que se recoge que el proceso queda condicionado al pronunciamiento de la ciudadanía, ha insistido.

Discrepancias sobre el coste

Otro nubarrón que pende sobre el proyecto es la inversión que se hará para reordenar los espacios. El socio del PP, Ciudadanos, es muy crítico con la rebaja que practicó el exalcalde y ministro de Fomento Íñigo de la Serna, al mismo. Se pasó de los 600 millones de euros iniciales -buena parte obtenibles mediante aprovechamientos urbanísticos sobre los terrenos 'liberados'- a los 180 millones del proyecto último y frustrado. Ceruti ha dicho que es "inaceptable" que la reordenación de Gijón suponga una inversión cercana a los mil millones de euros y que Santander se quede en menos de la quinta parte.

La reordenación ferroviaria "lleva 30 años encima de la mesa -ha comentado Ceruti al respecto-. La última propuesta de ADIF es comparativamente inaceptable con cómo se trata a otras ciudades".

La última propuesta de ADIF es comparativamente inaceptable con la manera en que se trata a otras ciudades

"No es comprensible que el mismo Ministerio que dice que se va a invertir 1.000 millones en Gijón pase en Santander de 600 a 180 millones, consistentes en aplicar hormigón en 50.000 metros cuadrados", ha indicado.

Ceruti tiene claro que es mejor esperar a hacerlo mal: "Tenemos el aval de muchos ciudadanos que prefieren a esperar a que el proyecto sea un fallido. Preferimos mil veces esperar dos años para tener una propuesta buena que asumir 100 años de un fiasco".