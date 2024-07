Alcaldes del PRC exigen una reunión con Pascual ante el “caos” por el “cierre de 60 consultorios rurales” este verano

Los alcaldes del PRC pedirán este miércoles al presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Javier Camino, que gestione una reunión con el consejero de Salud, César Pascual (PP), para concretar soluciones al “caos” que supone para el mundo rural el “cierre de 60 consultorios” a lo largo del verano.

Asimismo, los regionalistas exigen conocer “de una vez” los detalles del decreto anunciado para regular un servicio de transporte que permita trasladar a los pacientes sin médico a los centros de salud más cercanos.

El regidor de Campoo de Yuso y miembro de la Comisión de Gobierno de la FMC, Eduardo Ortiz, pedirá en la reunión de este miércoles que el encuentro esté abierto a todos los alcaldes afectados por el cierre de consultorios “con independencia de su signo político” porque, ha señalado, “el problema es de todos y urge concretar una salida que garantice la asistencia médica a todos los vecinos de los pueblos”.

Los regionalistas han mostrado su “malestar” por el encuentro celebrado la semana pasada “únicamente” con alcaldes del PP y han reprochado a Pascual que, “después de dejar a los pueblos sin médico y tratar de escudarse en los municipios para que solucionen lo que él ha estropeado, haga partidismo y se preocupe sólo de los municipios donde gobierna su partido”.

“Además de inaceptable, es una irresponsabilidad mayúscula”, han condenado los regionalistas, que esperan que el presidente de la Federación de Municipios promueva una convocatoria abierta a todos los afectados por el “recorte” de médicos, en la que el consejero “asuma su responsabilidad y presente una hoja de ruta clara”.

En este sentido, han criticado que el Ejecutivo “no cumpla ni su palabra, ni sus propios plazos, y haya pasado de la promesa de no cerrar ningún consultorio a la clausura de más de 60, una situación que nunca hasta ahora se había vivido en Cantabria”.

Los alcaldes del PRC han reafirmado que “pagar el transporte no solo no es la solución al cierre de los consultorios, sino que deja en manos de los ayuntamientos una competencia exclusiva del Gobierno de Cantabria que no están en condiciones de asumir, entre otras razones, porque carecen de personal y medios para gestionarla”.

“Ni el propio Gobierno sabe cómo organizar ese servicio de taxis que ha prometido y que rechazan incluso los profesionales de este sector del transporte, por lo que no puede pretender que lo hagamos desde los municipios”, han apostillado.

Ante esta situación, han exigido a Camino que convoque “con urgencia y sin demora” a Pascual a un encuentro para “aportar ”soluciones reales y factibles, sin utilizar a los ayuntamientos como escudo para encubrir la incapacidad del Gobierno“.