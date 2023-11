La artista cántabra Mercedes R. Elvira expone estos días en la sala del Aula Cultural 'El Albéitar' Ule, de León, sus últimos trabajos. Los trabajos, escultóricos y pictóricos estarán expuestos al público hasta el 15 de diciembre.

La muestra gira en torno a las apreciaciones subjetivas de cada individuo, cuando a través, primero de su vista y después del tacto, siente diversos impactos sugerentes, ante la visión de las imágenes y el material que toca. Las texturas o cualidades superficiales, tanto visuales como táctiles, de las bases y materiales con las que se trabaja confieren a cada obra las características propias que persigue la autora al plasmar sus ideas.

Aunque las diversas técnicas de dibujo, collage, tapiz, volumen... son variadas, así como los materiales con los que se ejecutan las obras, todas tienen en común un hilo conductor, que son las sensaciones emergentes en el espectador a través de las representaciones de fenómenos naturales: “Movimiento sísmico”, “Cataclismo”, “Iceberg”, etc., y también los provocados por el hombre en la naturaleza: “Grieta”, “Nunca mais”, etc. Otras de esas inquietudes, son las manifestaciones sensitivas ante comportamientos y actitudes innatas en el ser humano, como es la curiosidad: “Al final del túnel”, “En el fondo”, etc., la conciencia: “Bosque quemado”, “Divergencias”, “Sueños de infancia”, y otros. La constatación del paso del tiempo: “Espejo del tiempo”, etc. La degradación ambiental con el paso de los años: “Jardín urbano sumergido”, “Mano negra ecológica”.

Con cada obra, se quiere representar lo expuesto anteriormente, sirviendo de referencia cada título y siendo el observador el que pueda ser sorprendido por sus propias sensaciones e interpretaciones ante las obras representadas.

Finalmente, la muestra no se ajusta a cánones de formato, técnicas, materiales, ni tan siquiera de estilo; los trabajos se realizan en distintos momentos de la vida de su autora, lo que refleja su visión del entorno que la rodea y su modo de plasmarlo materialmente en cada momento, dando una visión de conjunto de su personalidad e inquietudes, que quiere comparar con los observadores, tratando de ampliar sus em