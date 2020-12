El Ayuntamiento de Santander recibe con desconcierto la prohibición de la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Santander ha recibido con desconcierto la prohibición por la Consejería de Sanidad de la Cabalgata de Reyes itinerante que tenía previsto celebrarse el 5 de enero y que consistía en un recorrido de 50 kilómetros por las calles de la capital de Cantabria.

La decisión de Sanidad, de la que ya había sido advertido el equipo de gobierno por la oposición socialista, ha sorprendido en el Consistorio con los preparativos hechos y sin respuesta aún escrita a la solicitud realizada a las autoridades sanitarias en su día.

El Ayuntamiento de Santander se ha enterado por los medios de comunicación del anuncio hecho por la directora general de Salud Pública, lo que ha causado malestar, máxime cuando el martes Santander y Consejería de Sanidad mantuvieron un encuentro preparatorio de las fiestas navideñas y la decisión no se les comunicó entonces.

Paloma Navas se ha basada en un documento del Consejo Interterritorial que no se recomienda en Navidad ninguna actividad que pueda aglomerar personas para justificar la decisión adoptada. Cabalgatas itinerantes como la que preveía Santander "son un ejemplo de lo que no se recomienda. No se van a llevar a cabo. Es cierto que había una propuesta muy interesante y que se ha valorado del Ayuntamiento de Santander, pero finalmente había riesgo de aglomeración", ha explicado este jueves Navas.

No es la primera vez que las restricciones por la COVID-19 le sorprenden a contrapié al Consistorio. Durante el verano se barajó hasta última hora la celebración de la Semana Grande de Santiago, que finalmente no pudo celebrarse.

Para Reyes, el Consistorio había planeado en la noche del día 5 que los Reyes Magos recorrieran la ciudad para que los niños pudieran verlos preferiblemente desde sus ventanas, y había extendido el recorrido de los 1,8 kilómetros habituales entre Gamazo y el Ayuntamiento a los 50 de esta ocasión para evitar aglomeraciones.

Navas ha instado a los ayuntamientos a apostar por otro tipo de eventos estáticos y en los que se pueda controlar el acceso de los ciudadanos mediante entradas escalonadas o reservas para realizar las visitas a los Reyes Magos. Este es el caso de Torrelavega, por ejemplo, cuyos Reyes Magos recibirán sus visitas en el reciento de La Lechera.