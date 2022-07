El anuncio de la ampliación una hora del horario de cierre de bares, discotecas y restaurantes durante la Semana Grande ha causado protestas entre los vecinos del centro de Santander que consideran que el equipo de gobierno PP-Cs vuelve a privilegiar los intereses de los hosteleros sobre el de los ciudadanos.

"Parece que a ciertos políticos les gustaría que esto fuera un Magaluf o un Port Aventura del copeteo"

Saber más

Esta semana, la Junta de Gobierno Local ha acordado aplicar una cláusula del convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Hostelería de Cantabria invocando las circunstancias especiales que se dan por estas fechas y la afluencia de turistas, como anunció el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, aunque no ofreció detalles sobre “el carácter excepcional” de la medida y “las peculiaridades de Santander”.

Para Ana Gómez, vicepresidenta y portavoz de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadio se trata de una vuelta de tuerca más a una política municipal que privilegia a hosteleros frente a vecinos con un modelo de turismo insostenible.

Pombo-Cañadío, muy crítico con la política del equipo de gobierno en materia de convivencia y vialidad, ya ha anunciado que “cuando busquen el voto para las municipales, que hagan los mítines en las discotecas, a nosotros que no nos lo pidan”. “Deberían pedírselo a ese tipo de turistas que tanto anhelan -ha añadido-. Es curioso cómo gestionan pensando exclusivamente en quienes no contribuyen a las arcas y no están censados en la localidad. Nos cuesta mucho entender eso, la verdad”.

Sobre la medida en sí, la asociación vecinal considera que la ampliación en una hora va en línea contraria a lo que ya se aplica en otras ciudades como es el cierre de los establecimientos al público una o dos horas antes del cierre del local, aparte del incumplimiento de la prohibición de consumir en la vía pública, de instalar posavasos y mesas pegados a las fachadas, de la falta de limpieza de terrazas y la falta de control del decibelios todo el día en zonas de gran afluencia turística.

“Partiendo de ahí, y sabiendo todos la situación de ilegalidad y abuso, es una decisión despótica del gobierno municipal, que jamás tiene en cuenta a los vecinos, solo a ciertos empresarios. Los contribuyentes vivimos bajo el despotismo del bipartito del gobierno municipal y la tiranía de la hostelería”, ha valorado la portavoz de la asociación vecinal.

Es una decisión despótica del gobierno municipal, que jamás tiene en cuenta a los vecinos, solo a ciertos empresarios Ana Gómez — Portavoz de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío

La asociación considera que el Consistorio no vela por el descanso y la paz del vecindario y que solo tiene en cuenta como trabajadores a los de Hostelería, a los que “tienen perdonados algunos impuestos”, ha añadido en referencia a la exención de tasas por la pandemia.

“Nosotros sufrimos, padecemos insomnio, tensión nerviosa, falta de concentración, etc. y, encima, pagamos por ello. El PP y Cs carecen de consideración y respeto por el derecho a la salud y a un medio ambiente sano -ha insistido-. Es intolerable que estén abiertas las discotecas hasta las siete, que bares normales abran hasta casi las seis. Es un insulto a los vecinos”.

Turismo no sostenible

Para los vecinos del centro, Santander ahonda en un turismo no sostenible. “El turismo que propugna la señora alcaldesa [Gema Igual, PP] no es sostenible. Este turismo destruye la ciudad. Es lo que quiere el PP, pero la ciudad no es suya, aunque lo desee y se comporte como si lo fuera, es de todos los ciudadanos”, ha valorado Ana Gómez. Para ella, “el turismo sostenible es el que respeta las costumbres, los horarios y a los lugareños. Ni más ni menos”.