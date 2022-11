Cantabria no presentó su anunciada candidatura para ser sede de la Agencia Espacial Española

Cantabria no ha presentado su candidatura a ser sede de la Agencia Espacial Española, tal y como se anunció en abril de este año tras el encuentro que mantuvieron el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. En el encuentro celebrado en la sede del Ejecutivo cántabro, Revilla anunció que la comunidad concurriría a ser sede, en el proceso de descentralización que está acometiendo el Gobierno central.

Recientemente, el Ministerio de Política Territorial hizo públicas las 35 candidaturas formalizadas tanto para ser sede de la Agencia Espacial Española como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ninguna de ellas pertenece a Cantabria. El Gobierno autonómico ha justificado que no concurriera a la convocatoria por no cumplirse las condiciones estipuladas, algo que se desconocía cuando Revilla hizo su anuncio y aún las bases no estaban publicadas.

En abril, la ministra Morant comentó, a propósito del ofrecimiento de Revilla, que Cantabria tenía posibilidades de ser sede de la Agencia Espacial dado que en su territorio hay importantes centros y proyectos científicos y tecnológicos en marcha.

Según el Ministerio de Política Territorial, recibir una nueva sede institucional es una oportunidad para el territorio de acogida en términos de empleo y de oportunidades: “Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. La desconcentración de organismos públicos fortalecerá asimismo la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales”.

Las candidaturas recibidas para la sede de la Agencia Espacial Española han sido 21 y para la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, 14. La admisión a trámite de estas candidaturas está condicionada a que la comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto. El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias estatales públicas “ha sido un éxito y ha tenido gran acogida”, con candidaturas procedentes de 14 comunidades autónomas.

Las candidaturas presentadas para acoger la Agencia Espacial Española han sido las siguientes: Cabanillas del Campo (Guadalajara), Cebreros (Ávila), Ciudad Real (Ciudad Real), Elche (Alicante), Estella-Lizarra (Navarra), Huelva (Huelva), Jerez de la Frontera (Cádiz), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria/Agüimes/San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), León (León), Ourense (Ourense), Palencia (Palencia), Puerto del Rosario (Las Palmas), Puertollano (Ciudad Real), San Javier (Murcia), Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Sevilla (Sevilla), Teruel (Teruel), Tres Cantos (Madrid), Vitoria (Álava), Yebes (Guadalajara).

La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios. Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la UE, ha afirmado el Ministerio en nota de prensa.