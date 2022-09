CCOO advierte a la adjudicataria de la OLA en Santander que llevará a cabo movilizaciones si no paga los atrasos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria ha instado a la empresa Dornier, adjudicataria de la OLA en Santander, a abonar los “atrasos pendientes” y ha advertido de la posibilidad de “emprender nuevas acciones” ante el “incumplimiento” de este “compromiso” por parte de la empresa.

La delegada de CCOO y presidenta del comité de empresa, Natalia López, ha recordado al respecto que el pasado mes de julio se suspendió la posible convocatoria de paros “ante el compromiso de la empresa de realizar una revisión salarial y abonar los atrasos en el mes de agosto como tarde”.

Pero una vez finalizado el mes, CCOO no descarta “tomar alguna medida” porque “desde el sindicato, hemos cumplido, pero la empresa no solo no ha pagado en el plazo que se comprometió, sino que ya dice que estos pagos serán efectivos en septiembre u octubre”.

López ha criticado esta “falta de compromiso” y ha instado a la empresa a “abonar los atrasos con inmediatez y dejar de echar la culpa a terceros”. En este sentido, López ha apuntado que la empresa “argumenta que los pagos no se han producido debido a un retraso de la empresa encargada de las nóminas”.

La plantilla de la adjudicataria de la OLA en Santander, formada por unas 50 personas, ya salió a la calle varios días durante el pasado mes de junio ante la nula voluntad de la empresa de revisar sus salarios “de manera justa, digna y acorde al coste actual de la vida”.