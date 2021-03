La Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander ha vivido este lunes un incidente en donde el cruce de insultos entre los portavoz de Ciudadanos y Vox ha derivado en una crítica al papel moderador del edil de PP César Díaz, socio de Cs en el equipo de Gobierno, y una queja oficial a la alcaldesa en donde el partido naranja se ha sumado al resto de la oposición. La comisión informativa tuvo lugar mediante videconferencia.

Guillermo Pérez-Cosío había vuelto a demandar en comisión el informe de participación pública del proceso que se ha desarrollado sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Como ya ocurriera anteriormente, el responsable del área, el concejal de Urbanismo y portavoz de Cs, tampoco le ha informado este lunes al respecto, remitiéndole a que consultara por sí mismo en internet.

La referencia personal y sobre todo que Ceruti ilustrara su recomendación haciendo con el dedo el gesto de escrolear (deslizarse verticalmente con el cursor por una página en internet) sobre un ratón imaginario hizo que Pérez-Cosío perdiera los papeles y le llamara "gilipollas", como el mismo ha reconocido. Ahí ha empezado un rifirrafe en donde el portavoz de Ciudadanos tampoco se ha quedado atrás -ha llamado a Pérez-Cosío "idiota" según algunos presentes- y ha tenido una deriva política al sumarse el socio del PP al resto de grupos de la oposición para quejarse a la alcaldesa Gema Igual por escrito de la actitud permisiva del concejal César Díaz (PP), presidente de la comisión. El Grupo de Ciudadanos ha reprochado a este que no zanjara el rifirrafe.

En Ciudadanos acusan a Pérez-Cosío haber llamado a Ceruti "hijo de puta", algo que aquel niega haber proferido. Asimismo se ha justificado la actitud de Ceruti aduciendo que el concejal de Cs no va a leer al de Vox las 800 páginas de la consulta ciudadana para el nuevo Plan General. Para eso está la web y puede descargarlos, le ha venido a decir Ceruti a Pérez-Cosío.

Según ha declarado Pérez-Cosío a este medio "obviamente sobran todas las alusiones personales y por supuesto los insultos", para después justificar su actitud como una reacción a las ironías del portavoz de Cs y las alusiones personales, por no mencionar que "por sorprendente que parezca la consulta ciudadana para la revisión del Plan aún no ha sido explicada en esta comisión". El portavoz de Vox considera que en una democracia representativa los concejales están obligados moral y políticamente a rendir cuentas ante las demandas de información y no remitir a internet.

En declaraciones a Europa Press, Pérez-Cosío ha declarado sobre estos hechos que fue "la típica discusión de una reunión", que no le da "trascendencia ni importancia" y que por él "todo está cerrado".

Fuentes de Ciudadanos incidieron en la actitud de César Díaz, que "tan solo ha intervenido cuando ha terminado el calentón del del Vox, en vez de cortarlo".

Queja por registro a la alcaldesa

Los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Santander PSOE, PRC, Cs y UxS han registrado este lunes un escrito, dirigido a la alcaldesa, Gema Igual (PP) en el que piden que "no se vuelvan a tolerar" faltas de respeto como las que, en su opinión, "se han permitido por la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Sostenible" [en alusión a César Díaz] en la reunión de esta mañana.

Los firmantes, Daniel Fernández (PSOE), José María Fuentes-Pila (PRC), Javier Ceruti (Cs) y Miguel Saro (UxS) piden a Igual que, en su condición de presidenta de la Corporación, "realice las gestiones oportunas para que no se vuelvan a tolerar, en el seno de una reunión de una comisión de pleno ni de ningún otro ente municipal, las faltas de respeto" que se han producido en la de Desarrollo Sostenible.

Por ello, le solicitan que actúe "en el ámbito de sus competencias para garantizar el debido respeto institucional y el tono que debe guiar las deliberaciones de los concejales de la Corporación".

Díaz: varios llamamientos al orden

El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, César Díaz, ha aclarado que, durante la reunión telemática de esta mañana, realizó varios llamamientos al orden “para que se guardase el preceptivo respeto y educación en las intervenciones”, dado que el grupo municipal popular no permite “en ningún caso” las faltas de respeto en los órganos colegiados del Ayuntamiento.

No obstante, ha expresado su desconcierto tras conocer el escrito de los grupos dirigido a la alcaldesa “cuando en el momento de la discusión y tras las pertinentes llamadas al orden, nadie hizo uso de la palabra”. “Si en aquel momento, algún miembro de la comisión hubiese considerado que mi actuación no era la adecuada o lo suficientemente firme debería haberlo dicho, pero la situación se recondujo como debe de ser”, ha afirmado.

Por su parte, la regidora santanderina, Gema Igual, ha respondido inmediatamente a los portavoces de los grupos firmantes del escrito asegurando que, por su parte, complementará las acciones que sean necesarias para que no se produzca ninguna falta de respeto entre los integrantes de los órganos colegiados del Ayuntamiento, garantizando siempre la educación y la armonía que debe presidir las intervenciones de los concejales.