Un consejero cántabro cobra menos que su jefe de gabinete y cerca de la mitad que el presidente del Puerto

Las retribuciones de los altos cargos en Cantabria son una jungla que hace posible que el subordinado cobre más que su jefe y que haya compartimentos estancos que, como el de la Presidencia del Puerto de Santander, cargo designado por el Gobierno de Cantabria pero dependiente del Ministerio de Fomento, hayan incrementado su retribución desde 2015 un 17,9%.

Aunque haya responsables de sociedades y entes que cobran más, se da la paradoja de que la presidenta de Cantabria cobra parecido que algunos de sus subalternos o eventuales, como un consejero o un jefe de Gabinete, y menos que un director general.

Al otro lado de la valla portuaria, el todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Francisco Martín, quien dejó su cargo de consejero en 2021, ha cobrado desde su toma de posesión en la APS 244.891 euros. No obstante, el director general de la misma institución, Santiago Díaz Fraile, quien tomó posesión en julio de 2020, ha ingresado en concepto de retribuciones desde entonces 325.830 euros, según queda recogido en el apartado de Transparencia de la web portuaria.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP) tiene un sueldo anual de 65.555 euros. Cargos eventuales como el de los jefes de gabinete cobran casi parecido, 64.448 euros anuales. Un consejero del Gobierno de Cantabria, bastante menos, 62.575 euros. Y el presidente de la Autoridad Portuaria, entre retribución básica y variable, 95.887 euros anuales.

Entre los sueldos más 'bajos' se encuentra el de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), quien cobra menos que el letrado secretario general de su Cámara: 60.883 euros frente a 76.848 euros, respectivamente.

Aparte de que se cobre más o menos según la administración en que se trabaje y el puesto que se ocupe, aunque según se ve no proporcionalmente a la responsabilidad, otra gran diferencia es la 'congelación' de los incrementos, algo habitual en el Gobierno de Cantabria, pero no en otras instituciones, lo que contribuye a configurar la tabla de retribuciones de los cargos públicos cántabros en una maraña confusa en donde el cargo no suele aparentar el sueldo en consonancia.

Retribuciones

Francisco Martín, presidente de la APS

En el puesto desde el 5 de febrero de 2021.

Profesor Titular de Universidad, E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander.

Básicas año 2021, 70.753,62 €. Variable, 22.056,06 €.

Básicas año 2022, 73.230,04 €. Variable, 22.657,72 €.

Las retribuciones del año 2023 están pendientes de actualización salarial.

TOTAL ESTIMADO 2021/2023: 244.891 €.

Santiago Díaz Fraile, director de la APS

En el puesto desde el 22 julio de 2020.

Licenciado en Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. 1990. Graduado en Psicología. UNED. 2020.

Básica año 2020, 66.642,96 €. Variable, 30.126,39 €. Antigüedad, 6.138,72 €.

Básica año 2021, 67.242,75 €. Variable, 30.397,53 €. Antigüedad, 6.194,16 €.

Básica año 2022, 69.596,24 €. Variable, 31.461,45 €. Antigüedad, 6.410,74 €.

Las retribuciones del año 2023 no están actualizadas.

TOTAL ESTIMADO 2020/2023: 325.830 €.

Otros altos cargos

Directores generales Gobierno de Cantabria: 68.372 €.

Presidenta de Cantabria, 65.555 €.

Jefes de Gabinete Gobierno de Cantabria: 64.448 €.

Consejeros del Gobierno de Cantabria: 62.575 €.

Presidenta del Parlamento: 60.883 €.