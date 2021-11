El contrato de recogida de basura a Cespa subirá hasta los 20 millones por el sobrecoste del alquiler de maquinaria

El Ayuntamiento de Santander deberá afrontar un gasto superior a lo previsto por traspasar la gestión del contrato de basuras de la ciudad a Cespa. Si el acuerdo de contratación desarrollado por el procedimiento de emergencia contemplaba que Cespa cobrase 16,4 millones de euros anuales por hacerse con la gestión que hasta entonces había llevado Ascan, ahora esa estimación se puede situar en torno a los 20 millones de euros, 3,6 millones de euros de más que, según diversas fuentes municipales, es lo que cuesta el alquiler del centenar de camiones que se están utilizando para la recogida de residuos urbanos.

En cualquier caso, casi dos semanas después de que cambiara el adjudicatario del servicio, el Ayuntamiento de Santander todavía no ha informado ni de cuánta maquinaria ha tenido que alquilar Cespa, ni de dónde la ha obtenido ni a qué precio. Tampoco se conoce oficialmente el número de contenedores que ha tenido que comprometer después de que el 11 de noviembre Ascan retirara tres centenares de unidades de las calles, según denunció el propio equipo de gobierno municipal.

Los primeros datos oficiosos son estimaciones que se están viendo corroboradas por información vertida por el equipo de gobierno en los órganos municipales. Se ha barajado hasta el momento una horquilla de precios que oscila según el volumen de unidades contratadas y el precio del arrendamiento. Dicha horquilla oscila entre los 150.000 y los 500.000 euros, aunque en los últimos días se ha ajustado hasta los 300.000 euros mensuales. Este dato habría sido corroborado oficialmente este lunes. Ello supone que, el sobrecoste, solo por este concepto, elevaría el precio de la contrata en 3,6 millones de euros anuales. Sumados a los 16,4 millones comprometidos inicialmente, Cespa puede acabar cobrando 20 millones de euros cada año por la recogida de basuras.

Este sobrecoste lo repercutirá el Ayuntamiento de Santander en el anterior adjudicatario, Ascan, al entender que es el responsable del mismo por no ceder en tiempo maquinaria y contenedores. Aunque el Ayuntamiento había anunciado que todo estaba previsto para el traspaso el 11 de noviembre, este fue accidentado: Ascan no cedió ni un camión hasta no ser compensado por la amortización pendiente del material, y retiró de la calle contenedores que alegó que eran de su propiedad.

Ascan

"La maquinaria de limpieza está a disposición del Ayuntamiento desde el 10 de noviembre", ha indicado en las últimas horas Rubén Varela, director general de Ascan-Geaser, quien ha reiterado que para que el Consistorio pueda pasar por sus instalaciones de Igollo de Camargo a recogerla ha de abonar antes la parte proporcional de su amortización. "En el momento en que abonen el importe pendiente se la pueden llevar en cuestión de horas", ha agregado Varela a través de un comunicado enviado a los medios.

Según la versión de los hechos de Ascan, el propio Consistorio reconoció que no dispondría de la maquinaria el día del traspaso, 11 de noviembre, ya que había presentado un calendario de peritaciones (proceso necesario para validar la funcionalidad de los camiones) "que se prolongaba hasta el próximo 3 de diciembre".

Personal

Además, el Ayuntamiento de Santander sigue sin disponer del listado completo del personal del servicio de basuras que gestionaba la UTE Ascan-Geaser para que pueda subrogarse a la nueva concesionaria, Cespa, porque la primera lo ha estado "retrasando", si bien "la sensación es que hay menos personal del que exige el contrato". Así lo ha manifestado este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, quien ha vuelto a denunciar el "obstruccionismo" de Ascan, que "en todo lo que ha podido ha puesto trabas".

De este modo, ha explicado que el Ayuntamiento "no sabe con exactitud cuánto personal hay" en el servicio, pero "la sensación" es que es menor que el exigido en el pliego que firmó la concesionaria hace ocho años. Algo que, según el edil, "pone de manifiesto la absoluta falta de seriedad de Ascan cuando se quejaba de que, en el contrato, ya se sabía que se reducía el personal y eso imposibilitaba la prestación del servicio. Como les parecía poca la reducción, ellos de su mano mayor redujeron aún mas la presencia de personal", ha denunciado.

Además, ha destacado que, desde la entrada de la nueva adjudicataria, los vecinos, "más allá de las quejas por problemas derivados de la adquisición de maquinaria", han constatado el aumento de personal de limpieza en las calles, "en todos los barrios", porque "la suciedad ha agobiado en toda la ciudad".

Por otra parte, Ceruti ha denunciado que la UTE "se niega a entregar toda la documentación", incluida la de maquinaria, en su pretensión de que el Ayuntamiento "diera por buena la relación de bienes que constan en el contrato, sin la comprobación de que están y en qué estado están". "Ese fue el punto de negociación en el que se han parado para no cumplir con su obligación de entregar todo el material para la prestación del servicio" por parte de la nueva concesionaria.

"El Ayuntamiento no podía aceptarlo porque eso supondría dar por bueno que está toda una maquinaria que sabemos que no está", ha subrayado, precisando que "hay que ver cuál es, en qué estado está, y solo a partir de ahí proceder a la valoración de las amortizaciones a las que tendría derecho" la concesionaria.

De hecho, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes incoar un expediente de recuperación de los bienes afectos al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, tanto la maquinaria como los contenedores retirados.

El concejal ha indicado que ambas partes "están en negociaciones" y en una próxima reunión Ascan podría aportar la documentación que falta y se permita la inspección por perito, una vez que la UTE ha rechazado la propuesta municipal de un único perito para las partes y que el Ayuntamiento ya dispone del suyo. "De la concesionaria desconocemos si lo tiene o no", ha apostillado.

Comerciantes

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha lamentado el "suplicio" que, según ha dicho, sufren los comerciantes de Santander por la acumulación de las basuras "a las puertas de sus escaparates", con "especial crudeza" -ha afirmado- desde "la crisis de las basuras" que, según ha señalado, "ha provocado Gema Igual".

Así lo ha constatado Fernández, acompañado de los concejales del grupo socialista Javier González de Riancho y Concha González, en una visita a los comerciantes de la calle Hernán Cortés en la que también se han encontrado con vecinas de la Asociación Pombo-Cañadío Ensanche de Santander.

"Como en tantas zonas de la ciudad, la acumulación de basura frente a los escaparates es el principal problema que tienen en la actualidad los comerciantes de Santander", ha subrayado. Fernández se ha preguntado "de qué servirán los esfuerzos en iluminación y decoración navideña si la basura rebosa de contenedores rotos y sin tapas a las puertas de los comercios".

Por este motivo, ha urgido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), a que "exija" a Cespa, la nueva empresa del servicio de limpieza, "que cumpla con las obligaciones del contrato", ha informado el grupo socialista en un comunicado. Además, ha pedido "más sentido común" en la ubicación de los contenedores de basura para que "no estén taponando los principales cruces del ensanche ni enfrente de las tiendas".