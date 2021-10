Las cuentas de Cespa para la recogida de basura en Santander dejan margen para posibles sobrecostes

El Ayuntamiento de Santander ha aceptado una propuesta de la empresa Cespa, que tomará el 11 de noviembre el relevo en la gestión de la recogida de residuos y limpieza de la ciudad, con una serie de incertidumbres que a la postre puede acarrear un encarecimiento del precio inicialmente pactado: 16,4 millones de euros al año.

La premura del traspaso, para la que se ha habilitado un mes desde la resolución del contrato al anterior concesionario, Ascan-Geaser, ha hecho que el planteamiento de Cespa y la aceptación por parte del Ayuntamiento de sus condiciones recoja una serie de hipótesis por las que el Consistorio estaría dispuesto a pagar más.

De salida, las condiciones iniciales incluyen el alquiler de tres camiones lavacontenedores, de los que Ascan no disponía, pero queda por ver si el traspaso de maquinaria se realiza y en qué circunstancias. Esta es una variable que puede afectar al precio final. Otras variables son las relativas al personal, que ya de entrada supondrá nuevas contrataciones a Cespa.

El Ayuntamiento ha decidido que sea esta empresa, que quedó en 2013 por detrás de la seleccionada en el curso que se realizó entonces, quien se haga cargo del servicio. y lo ha hecho esgrimiendo un potencial peligro para la salud pública que puede haber si el traspaso del testigo no es rápido.

Por ello, la concesión ha sido entregada temporalmente mediante un procedimiento de emergencia. Sin embargo, Cespa, como reconoce en su propia oferta presentada días antes, no hace un cálculo totalmente definido porque no ha podido acceder al estado real de la maquinaria en poder de Ascan y desconoce si hay acuerdos de personal que trasciendan lo dispuesto en la tabla salarial del convenio colectivo, convenio que expira en diciembre de este año.

El Ayuntamiento de Santander calcula que Cespa tendrá que hacerse cargo del servicio nueve meses hasta que se adjudique la concesión debidamente, ya que aún no está aprobado el nuevo pliego de condiciones.

Las cuentas de Cespa

Cespa presupuestó un precio anual de 16,4 millones para hacerse cargo del servicio a partir del 11 de noviembre, que es cuando iniciará la recogida de basura y limpieza viaria. Su cálculo estima en 11,1 millones de euros el gasto de personal; 237.000 euros el de alquileres; 1,13 millones los diferentes consumos; 570.000 euros el gasto de mantenimiento; 30.000 euros el de vestuario; y 420.000 euros otros gastos de diversa índole.

A ello suma que por el alquiler de la maquinaria prevista (tres lavacontenedores y tres camiones-aljibe) tendrá que abonar 370.000 euros, así como 160.000 euros por el "apoyo adicional indirecto del servicio", compuesto por 47 personas en tareas de dirección, administración y talleres. A todas estas cantidades se suma un 6% entre gastos generales y beneficios industriales y otro 10% más por el IVA.

Las cuentas de Cespa fueron hechas sin disponer del listado de personal, compuesto por 275 empleados. Recuerda que las tablas salariales y otros derechos recogidos en convenio colectivo expirarán en diciembre de 2021 por lo que deberán ser renegociados. En todo caso, desconoce los pactos laborales que hayan podido ser comprometidos por Ascan más allá de lo dispuesto en el convenio colectivo aún en vigor.

Para hacer su cálculo del gasto de personal, Cespa ha hecho las cuentas sobre los emolumentos recogidos en la tabla salarial. Así, un peón con horario diurno cobra anualmente 30.825 euros, que son 36.288 euros si trabaja por la noche. En el caso de los conductores, uno que trabaje de día cobra 33.390 euros anuales y otro que lo haga de noche 39.348 euros. Solo el pago de la antigüedad de los trabajadores de limpieza comporta un pago anual de 1,74 millones de euros.

El Ayuntamiento de Santander y Cespa ya han demandado a Ascan una actualización del personal y sus condiciones. Este pasado miércoles, la alcaldesa, Gema Igual, dio cuenta de la solicitud de la relación de trabajadores y también de puestos de trabajo, "pues hay relevos y contratos a tiempo parcial y a lo mejor un puesto de trabajo puede tener dos trabajadores. Por eso vamos a manejar dos cifras: nombre del trabajador y puesto que cubre", ha concretado.

Hay también 35 trabajadores que prestan servicio los fines de semana, para los que Igual ha asegurado que tendrán "exactamente los mismos derechos el día 11 con la empresa actual, que el día 12 con la nueva".

10% de los contenedores a renovar

Para poder intervenir a mediados de noviembre, e independientemente del estado de la maquinaria que le ceda Ascan, Cespa ya tiene previsto alquilar tres camiones lavacontenedores y tres aljibes, 378.000 euros anuales que se suman a 1,74 millones al año que supone asumir el coste de alquileres existentes.

En el compromiso de Cespa se recoge expresamente que se va a renovar el 10% del parque actual de contenedores y que se revisará el estado de la maquinaria que se le ceda. Como la cesión tendrá que ser el 11 de noviembre, la empresa ha pedido al Ayuntamiento que medie ante Ascan para que se permita hacer una evaluación del estado del material con carácter previo.

También Cespa tendrá que encontrar locales para instalar almacenes y naves. Está buscando estos días, si no lo ha encontrado ya, un espacio de 3.000 metros cuadrados que haga las veces de parque central. Asimismo ha de disponer de dos naves auxiliares y de siete cuartelillos (que pueden ser de titularidad pública o alquilados) y que se distribuyen por la ciudad para el almacenaje de material como es el caso de los carros barrenderos y vestuario de personal. Cespa ya considera que, de no encontrar locales para estos siete cuertelillos, utilizará contenedores de obra de forma transitoria.

En cuanto al régimen de trabajo, se asegura el barrido de calles a diario en 23 sectores de la ciudad, los más céntricos; mientras que en otros 51 sectores se barrerá dos días a la semana. Del vaciado de papeleras, se ha programado que haya tres equipos de lunes a viernes. El baldeo manual se producirá una vez a la semana en las calles. El repaso nocturno del barrido que se haga por la tarde, solo será en las calles más transitadas y nunca manualmente sino mediante barredoras mecánicas.

Los camiones de recogida domiciliaria en contenedor, durante el turno de noche, estarán a cargo de 12 equipos de carga lateral y un equipo de traslado de contenedores. En el turno de mañana, se dispondrán de tres equipos de carga lateral y otro de apoyo a la carga trasera. Habrá un turno de tarde, con una ruta de carga lateral que se dedicará a la recogida de residuos de hostelería.

Para la recogida selectiva la propuesta es actuar según el procedimiento actual hasta que se pueda comprobar el grado de llenado de contenedores y los niveles de recogida selectiva en cada barrio.

Hoja de ruta de Cespa

Cespa ha establecido una hoja de ruta para tomar posesión del servicio. Primero, con la subrogación de personal, para lo cual, antes de dar alta a los trabajadores en la Seguridad Social, quiere tener la documentación de cada empleado y que cada uno haya cobrado ya el finiquito. Se ha comprometido también a formar al personal, sobre todo en materia de riesgos laborales, implantar sistemas tecnológicos y adecuar la puesta en marcha de instalaciones fijas.

Sin embargo, la más ardua tarea es la fase de revisión y puesta a punto del material, ya que para hacerlo debiera tener acceso a la maquinaria antes del relevo en la gestión del servicio. En este sentido, Cespa ha propuesto la mediación del Ayuntamiento para que dicha inspección se realice con anticipación. En el caso de que falte maquinaria o no esté en buenas condiciones, Cespa alquilaría maquinaria sustitutiva y el Ayuntamiento tendría un sobrecoste.

"Sobre la hipótesis de que la maquinaria no esté disponible por problemas de cesión del actual propietario, sabotajes masivos, etc., desde esta misma semana Cespa va a comenzar la búsqueda y reserva de aquella maquinaria que sea necesaria para complementar la propia maquinaria de Cespa a nivel nacional. A la presente propuesta habrán de añadirse los importes que ocasione a Cespa la puesta a disposición de los medios materiales necesarios que sustituyan a los que no sean puestos a disposición más los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial", se indica en la propuesta aceptada por el Consistorio.