El festival Alabordaje 2023 se presenta este sábado en Astillero con música en directo

El Alabordaje Fest presentará su edición de 2023 este sábado 7 de enero, con una jornada especial de música en directo a cargo artistas de bandas astillerenses. El festival de rock que se celebra durante las fiestas de San José dará el pistoletazo de salida con su fiesta de presentación antes de regresar en el mes de marzo al Pabellón de La Cantábrica.

La Plaza del Mercado será el lugar escogido para presentar una edición de 2023 que promete artistas de gran nivel, gran ambiente y mucho rock. El sábado, sin embargo, habrá un anticipo de todo ello con un concierto de versiones con The Polizones, formado por artistas de los grupos locales Poetas de Botella, Menos Lobos y Zarza.

Los nombres de las bandas que forman el cartel del festival que se celebrará el próximo 25 de marzo son el Canijo de Jerez, Balkan Bomba, Martes Martes, Insurrectos, The Covertizo, Compañeras de Piso (DJ set), The Chigros y The Perdidos al Río.

Cristina Laza, concejala de Cultura, ha reconocido que “en Astillero podemos presumir no solo de grandes grupos musicales y artistas, sino también de mucha gente muy implicada en realizar eventos como este”.

La edil ha señalado que “esta cita tradicional de las fiestas de San José regresará por todo lo alto en marzo de 2023, pero para ir abriendo boca, nos espera una tarde de puro rock este sábado de la mano de músicos del municipio”.

Desde la organización del festival apuntan a que será “el plan perfecto para bajar el roscón de Reyes. Como ya hicimos en 2020, daremos el pistoletazo de salida del festival desde el Pub San Benito, con un concierto de versiones con bandas locales y múltiples sorteos”. Asimismo, se ha anunciado “la venta de 50 entradas para el festival a un precio reducido de 12 euros para iniciar el 2023 como se merece”.