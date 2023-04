Música en Grande habilita tres rutas de autobús con parada en una decena de municipios para acudir al festival

El festival Música en Grande, que celebrará su próxima edición entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2023 en el estadio de El Malecón de Torrelavega, ha puesto en marcha un servicio de transporte exclusivo para los asistentes con una decena de paradas con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que puedan acudir con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento.

El festival, que reunirá a lo largo de cuatro jornadas a casi una veintena de bandas y ofrecerá más de 25 horas de música en directo, enmarca el programa 'De concierto mejor en autobús' como una acción encaminada a fomentar el transporte público, ofertando a la población, especialmente a los más jóvenes, un transporte alternativo al vehículo privado, más seguro y sostenible.

La iniciativa estará en marcha durante los cuatro días en los que tendrá lugar esta nueva edición de Música en Grande, que contará con artistas y grupos como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj's como protagonistas.

El billete de autobús para los asistentes a los conciertos tiene un precio único por el trayecto de ida y vuelta de nueve euros, independientemente de la localidad de origen y destino. Se pueden comprar a través de la página oficial del evento, www.musicaengrande.es/autobuses, donde está disponible toda la información sobre rutas y horarios, que varían en función de la jornada. En el caso de las personas con entrada o abono VIP, su viaje es gratuito pero deben reservar su plaza previamente enviando un correo electrónico al mail info@musicaengrande.es.

Rutas

En esta edición, la organización ha establecido tres rutas en total. La primera de ellas saldrá de Reinosa y hará parada en Los Corrales de Buelna antes de finalizar en Torrelavega. La segunda, con inicio en Santander, parará en Santa Cruz de Bezana antes de llegar al recinto de conciertos. En el tercer caso, la ruta arrancará en Castro Urdiales y efectuará parada en Laredo, Solares, El Astillero y Maliaño-Muriedas.

La parada final de las rutas diseñadas será el exterior del recinto en el que se celebra el festival, en el estadio de El Malecón de Torrelavega, con tiempo suficiente para acceder a la zona de conciertos.

Desde ese mismo punto saldrá de nuevo cada autobús de vuelta a sus destinos, 20 minutos después de la finalización de la última actuación de cada noche, según han informado desde la organización, a cargo de Mouro Producciones.

El festival Música en Grande tiene a la venta sus entradas de día para cada una de las jornadas, que se pueden adquirir en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

Además de las entradas de día, con distintos precios en función de la ubicación y de la jornada, se pueden adquirir varios tipos de abonos para acudir a todos los conciertos. El Abono Césped tiene un precio de 75 euros, mientras que el Abono VIP, que da acceso a la zona de primera fila exclusivamente, con una consumición de bienvenida, está a la venta por 125 euros.