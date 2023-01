El Palacio arranca la temporada con cuatro estrenos y una treintena de espectáculos de teatro, música y danza

El Palacio de Festivales de Cantabria ha lanzado este lunes la programación de la nueva temporada con cuatro estrenos y 32 espectáculos de teatro, danza, música clásica, humor y lírica que se desarrollarán en 41 funciones desde febrero hasta junio. Así pues, a lo largo de estos cinco meses se subirán al escenario artistas y agrupaciones artísticas nacionales e internacionales, como el Ballet Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica de Amberes.

El vicepresidente de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha señalado durante el acto de presentación, en el que ha estado acompañado por la Directora General de Acción Cultural, Gema Agudo, y el responsable de la programación del Palacio de Festivales, Carlos Troyano, que este programa está cargado de “grandes propuestas escénicas, contemporáneas y títulos clásicos que son imprescindibles”.

El ciclo arrancará el próximo 11 de febrero con la obra 'In the still of the night', de Lucía Lacarra y Matthew Golding, y concluirá el 10 de junio con la representación de 'La isla del aire' de Alejandro Palomas, con un elenco encabezado por Núria Espert.

Entre los estrenos nacionales previstos, cabe destacar 'La Celestina', protagonizada por Anabel Alonso, que tendrá lugar los días 21 y 22 de abril, y el concierto para piano y orquesta número 3 de Philip Glass que interpretará el pianista cántabro José Imhof junto a la Orquesta Sinfónica de Cantabria el 30 de marzo.

Respecto al ciclo de música clásica, el vicepresidente ha puesto en valor que se trata de la “primera vez que en el Palacio confluyen cinco propuestas en las que todas las batutas son femeninas, directoras musicales con trayectorias brillantes y extraordinarias”. En total habrá siete funciones a cargo de siete conjuntos, como son la Orquesta Sinfónica de Amberes, Britten Sinfonía, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Cuarteto Brodsky, Kristina Socanski y Hugo Selles, y la Orquesta Sinfónica de Cantabria.

El ciclo de teatro contará con los estrenos de 'La Celestina' y 'Anónimo' y estará compuesto por 11 espectáculos y 16 funciones entre las que también se encuentran 'Ladies Football Club', 'Don Quijote somos todos', 'Miércoles que parecen jueves', 'Los santos inocentes', '¡Ay, Carmela!', 'Electra', 'Decadencia' y 'Abre el ojo'.

En esta ocasión, 'The infernal comedy', 'Casapalma', Rocío Márquez & Bronquio e Iván 'Melon' Lewis protagonizarán el ciclo de recitales, mientras que la lírica volverá a estar presente en el Palacio con el espectáculo 'Doña Francisquita', que tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo en la Sala Argenta.

El estreno de 'Reconectando, el musical' y la superproducción de 'Peter Pan', con más de 20 artistas en escena, constituirán el ciclo de musicales. Asimismo, el humorista Dani Martínez recalará en la Sala Argenta el 11 de marzo con su función 'Ya lo digo yo'.

En cuanto al ciclo 'El Palacio con los niños', dirigido al público familiar, contará con tres funciones: 'La Reina del Arga', 'MiraMiró' y '¿Cuándo viene Samuel?'.

La venta de abonos generales estará disponible los días 17, 18, 19 y 20 de enero; la de abonos ciclo los días 21, 24, 25 y 26 de enero; para Amigos del Palacio el 27 y el 28 de enero; y el público general podrá adquirirlos a partir del 31 de enero.

Por otra parte, Zuloaga ha anunciado un incremento del 33 por ciento en el número de espectadores que acudieron al Palacio en el último ciclo cultural, lo que se traduce en 10.000 personas más que la anterior temporada completa que tuvo lugar antes de la pandemia, desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020.