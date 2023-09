India Martínez: “Ojalá no hubiera que cantar por la igualdad, significaría que el patriarcado ha desaparecido”

“Reflexivas”, “soñadoras” e incluso “autobiográficas”. Así son las canciones que componen el último trabajo de India Martínez, Nuestro mundo, que recupera la esencia rumbera de Melendi con el tema Si ella supiera y narra la historia de amor de la cantante con su pareja en Las burbujas del jacuzzi. Pero en el nuevo álbum de la artista también hay un hueco para la reivindicación. El tema A ti mujer es una oda a la figura femenina cuya letra pone voz a comentarios más que cotidianos hacia las mujeres. Para la artista, no cantar por la igualdad “sería señal de haber llegado a un punto donde el patriarcado desaparece y el hombre y la mujer tiene cada uno su papel”. “Vamos en buen camino, pero todavía queda por hacer”, afirma.

En sus conciertos siempre hay sorpresas. Hace una semana, una pareja se escapó fugazmente de su propia boda para acudir a uno de los recitales de India Martínez y volver a interpretar allí su baile nupcial al compás de 5 Sentidos, esta vez sobre el escenario y con la música en directo. Ahora, la cantante llega este sábado 16 de septiembre al ciclo La Plaza Santander, que celebra esta semana su tercera edición. En el evento, inaugurado por Andrés Suárez y Luz Casal, también actuarán Miguel Poveda, María Peláe, Los Secretos y Pastora Soler, entre otros.

Está usted en el foco de la actualidad tras presenciar el baile nupcial de una pareja sobre su escenario el pasado fin de semana. ¿Cómo vivió ese momento?

Me avisaron de que había unos chicos recién casados en el backstage para saludarlos porque el novio llevaba meses intentando contactar y preparándolo todo para cuando llegase el día de la boda dar una sorpresa a la novia y colarse en el concierto para echarnos una foto y vernos, no para quedarse en el concierto porque tenían su propia boda. Cuando los saludé, que iban vestidos de novios guapísimos, ella me dijo: “Me ha llevado de la mano mi padre con la canción de Corazón Hambriento”. Después me dicen Lidia y Juan Carlos: “Además, nuestro baile ha sido 5 Sentidos”. Y yo, flipando. Les dije que ya que tenían el baile preparado y yo iba a cantar la canción la segunda, que subieran conmigo y ya después se iban a la boda. Eso no se lo esperaban ellos. Se miraban como: “¿Sí? ¿En serio?”. Ellos tenían hasta su coreografía y todo. Fue precioso, guapísimo. Yo dejo que pasen esas cosas. Dejo el concierto vivo para que sucedan cosas así de bonitas... y pasan.

En las próximas semanas presentará su último trabajo, Nuestro mundo, fuera de España. ¿Cómo recibió esta propuesta?

Tenía muchas ganas de salir a Europa con mis canciones nuevas. Las primeras veces que estuve en algunos puntos como Bélgica, Holanda, Luxemburgo o Italia, fue con 16 años haciendo solamente flamenco, pero con mis discos nunca había estado. Ya va siendo hora. De repente se presentó la oportunidad y tengo muchísimas ganas de abrir un poquito fronteras. Es un deseo que me han escuchado decir en más de una ocasión y simplemente se ha cocinado un poquito y había interés . Tú nada más que tienes que llamar a las puertas y ves que hay un buen recibimiento. Voy a seguir abriendo puertas y espero que me reciban bien. Incluso en Latinoamérica también estamos cerrando una gira y a ver qué tal nos va...

¿Qué espera del público europeo?

Pues es que no sé qué me voy a encontrar [Ríe]. No sé si va a haber público español que viva y trabaje por allí, gente de la tierra… Tengo mucha intriga, la verdad. Espero que reciban mi música con cariño.

En Las burbujas del jacuzzi relata su historia de amor con su pareja. ¿Qué otras historias narra en las canciones de este disco?

Hay canciones más autobiográficas, algunas más reflexivas, más soñadoras, fantasía, una oda a la mujer… Son relatos, poesía, que se han convertido en canciones. Hay veces que puede ser un tema social, un sentimiento o algo de mi entorno. Me gusta que nazcan desde una verdad para que la canción lleve sentimiento.

¿Qué otros temas son autobiográficos?

Otra canción que también nace de un sentimiento es Nuestro mundo. Cuando empecé a escribirla no sentía esas cosas, sentía que podrían pasar en un futuro. Se la enseñé a mi chico y me dijo que no le gustaba. Yo hablaba de lo que podía sentir si me pasase eso, que a veces te pones en esa piel. Sin embargo, cuando la grabé en el disco y terminé de componerla, lo hice con cosas que estaba sintiendo en el momento y se me hacía difícil porque estaba en un momento muy oscuro y me costó la vida. Pero, como puedes ver, hay canciones que a lo mejor no me están pasando pero después cobran sentido, o al revés, cosas del pasado que las llevo al presente.

Me apetecía muchísimo hacer una canción sobre un amor prohibido, como se hacían antiguamente

Melendi ha participado de forma activa en la creación de este álbum. ¿Qué papel ha tenido durante el proceso?

Cuando me junté con él fue para escribir una canción. Me apetecía muchísimo buscar la esencia de los dos, mezclarla, una rumba que hablase de los dos. Y rescatamos Si ella supiera porque me apetecía muchísimo hacer una canción sobre un amor prohibido, como se hacían antiguamente, con ese aire rumbero que quería rescatar de él. Fíjate, él ahora está volviendo a esas canciones de 20 años atrás. Salió tan bien, tan buen rollo trabajando juntos… Con las cosas que tenía escritas pusimos música y decíamos de broma: “¿Y si hacemos un disco entero”. De repente la broma se puso seria, empezamos a quedar componiendo juntos, terminando de darle forma a esos poemas y me sorprendió tanto el resultado, que terminamos de producir el disco incluso juntos, con Andy Clay, con quien ya había trabajado pero no en un proyecto tan extenso. Una pasada. Me encantó el resultado. Es un disco diferente porque se ha hecho de otra manera. Nunca había trabajado de la mano de otro artista, siempre he estado yo todo el rato maquinando, al final es tu propio disco. Compartiéndolo así nunca lo había hecho y ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho. Ha sido de forma espontánea, no estaba preparado.

A ti mujer es el tema más reivindicativo del disco, con un mensaje claro y conciso. ¿Hasta cuándo cree que habrá que seguir cantando por la igualdad?

Ojalá no hubiera que cantarlo nunca. Eso sería señal de haber llegado a un punto donde el patriarcado desaparece y el hombre y la mujer cada uno tiene su papel y su figura en total igualdad. Todavía, a la vista está, hay micromachismos, machismos enteros… [Ríe]. Venimos de una historia y de una sociedad así, entonces hay que ir trabajándolo poco a poco con delicadeza, con inteligencia… Vamos por buen camino, pero todavía queda. Para eso están estas canciones, para esos miedos de la mujer de dar pasos hacia delante, para seguir dando ese mensaje y quien necesite resguardarse un poco, la confianza o un empujoncito para seguir dando esos pasos. A veces para una misma.

En su carrera como artista, ¿con qué imposiciones ha tenido que lidiar por ser mujer?

Por mi forma de ser, realmente no me he visto con barreras por el hecho de ser mujer. Cuando te rodeas de buena gente, que tiene educación y buenos principios, te ponen las cosas menos difíciles. Por ejemplo, el fenómeno fan sí es algo que he visto. Que la mayoría de los hombres compañeros recibían el fenómeno fan de la mujer pero por cómo es la mujer, a lo mejor. Eso no es culpa de nadie. Somos así, somos más pasionales y eso en el público femenino se nota. Pero poquito a poco se va perdiendo. Ya hay muchas mujeres que están arrasando y vienen nuevas generaciones súper fuertes. Se va globalizando todo y da igual… Ya hay un público mucho más extenso que expresa su libertad y da igual donde sea, en un concierto o en cualquier sector.

Parece que cuanto más enseñas menos decente eres y cuando el hombre lo hace no recibe ninguna crítica

La letra de esa canción incluye frases como “calladita estás más guapa”, “a ver si te tapas”… ¿Cuántas veces ha tenido que escuchar ese tipo de comentarios?

Por suerte, en pareja no mucho, pero constantemente se han escuchado frases que discriminan o que ponen a la mujer en un bajo lugar. Yo en la canción hablo de que “cuanto más libre, más perra”. Es como que cuanto más enseñas, menos decente eres. Cuando el hombre lo hace, sin embargo, no recibe ninguna crítica ni nada despectivo. Al revés, ha sido siempre más hombre por enseñar su pecho y su torso. Una mujer enseña y es una puta. Yo creía que eso había desaparecido y a veces que he subido alguna foto todavía te lo encuentras. La gente a veces confunde la libre expresión con decir lo que le de la gana aunque haga daño, poder insultar… Y no. Tenemos que separar la línea. Pero todavía existe. Es muy fuerte, eh, yo creía que no. Hay muchísimas mujeres que han dado esos pasos, como María Jiménez, que empezó en el destape a dar esos primeros pasos. Lo que habrá tenido que tragar esa mujer de insultos y de acusaciones por intentar simplemente ir vestida como le da la gana y hacer las cosas que le da la gana en un mundo de hombres.

¿Qué respondería si se lo dijeran hoy en día?

Alguna vez he respondido por redes sociales pero a ese tipo de comentarios hago caso omiso, la verdad, porque no voy a aportar nada. Me río porque no tienen nada que hacer contra mí con esos comentarios o con esa actitud. Es que voy a hacer lo que me da la gana. No me afectan para nada. Si me imposibilitaran o me crearan impotencia, pero es que al revés. Me da más fuerza, me da exactamente lo mismo.