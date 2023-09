“Es esperpéntico”: un Centro de Interpretación del Burro, el 'truco' para edificar frente al mar en zona protegida

La posible construcción de un Centro de Interpretación del Burro en La Llana, en la localidad cántabra de Tagle (Suances), ha hecho saltar todas las alarmas. De hecho, varios establecimientos comerciales y de restauración han recabado en los últimos días más de 600 firmas para impedir su construcción, prevista en una parcela ubicada en Punta Ballota, una de las zonas acantiladas más espectaculares del litoral de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria ha emitido este viernes un informe negativo para este proyecto que, según ha explicado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), entró en agosto en el Servicio de Urbanismo de su departamento y ha seguido la tramitación “ordinaria” para este tipo de iniciativas. Además, Media ha comentado que aunque “ese informe dice que es una actuación que no se puede realizar allí, nosotros no vamos a prejuzgar nada” y ha dicho que el Ejecutivo esperará al informe del Ayuntamiento y a las alegaciones, tras las cuales se someterá al dictamen de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

También la formación política Cantabristas se ha opuesto a la ejecución del proyecto presentando esta semana alegaciones al trámite de información pública de la solicitud de autorización para la edificación del mismo, publicada el pasado 7 de septiembre en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). “Es un proyecto esperpéntico que intenta colar un centro de interpretación como si fuera una instalación agropecuaria”, asegura el secretario general del partido, Paulu Lobete.

Según la memoria técnica del anteproyecto, consultado por elDiario.es y presentado por la empresa Muntjack S.L. con el objetivo de “revalorizar la raza asnal y difundir entre los visitantes del Centro el papel que han desempeñado estos animales en la vida y el desarrollo del medio rural así como conocer su cría y cuidados”, la iniciativa contempla el levantamiento de un edificio que alberga una zona destinada al cuidado de una decena de asnos, una vivienda para la estancia del personal responsable del cuidado y mantenimiento de los animales y de la instalación y un aparcamiento para los visitantes del centro. Este periódico se ha puesto en contacto con Muntjack S.L. para conocer sus comentarios u observaciones sobre la polémica generada. A la publicación de esta información no hemos recibido respuesta.

En concreto, el inmueble principal consta de una única planta para albergar una sala destinada a la exposición y actividades entorno al burro, una tienda-exposición, una zona de administración y la vivienda del personal. También incluye dependencias auxiliares para la cría y el cuidado de los equinos y un aparcamiento con capacidad para 22 vehículos.

Todo ello situado en una superficie de 6.279 metros cuadrados encuadrada en las ordenanzas urbanísticas como terreno Rústico de Especial Protección (Ley del Suelo), Protección Litoral (Plan de Ordenación del Litoral) y Protección Agropecuaria (Plan General de Ordenación Urbana de Suances).

Inseguridad jurídica

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, califica este proyecto de “esperpéntico”, pues “intenta colar un centro de interpretación como si fuera una instalación agropecuaria”, por lo que, “atando cabos, hemos llegado a la conclusión de que se trata de construir una vivienda unifamiliar bajo ese pretexto”. En esta línea, la formación ha alegado que “el anteproyecto presentado no se ajusta en absoluto al tipo de instalaciones a las que hace referencia el artículo 34 del Plan de Ordenación del Litoral, al no tratarse de una explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga”.

Es el tipo de proyectos que se intentan colar con la inseguridad jurídica que hay en Cantabria a raíz de la nueva Ley del Suelo Paulu Lobete — Secretario general de Cantabristas

“Es el tipo de proyectos que se intentan colar con la inseguridad jurídica que hay en Cantabria a raíz de la nueva Ley del Suelo. Un centro con burros de exposición no tiene que ver con el espíritu de una explotación agropecuaria, sino que es una actividad económica diferente. Intentan colarlo por ahí porque es la vía que da la Ley del Suelo para poder construir en suelo rústico”, argumenta el secretario general de Cantabristas.

Así pues, Lobete cree que el proyecto es “muy poco viable” e insiste en que “no tiene cabida legal”. Por todo ello, desde Cantabristas recalcan que “el pueblo no lo apoya” y esperan que tanto el Ayuntamiento como la CROTU “informen negativamente”. En el supuesto de que la CROTU aprobara esta iniciativa, Lobete adelanta que acudirían a los tribunales. Según advierten desde el Gobierno de Cantabria, “quedará resuelto en pocas semanas”.

La gallina de los huevos de oro

La alcaldesa pedánea de Tagle, Rebeca Pernía (PSOE), manifiesta el rechazo que la instalación de un Centro de Interpretación del Burro en Punta Ballota ha generado entre los vecinos de Suances: “Ya se han recogido más de 600 firmas. La gente nos llama para mostrarnos su apoyo, no solo del pueblo, sino gente de todos los sitios que conoce la zona. Nos dice que no permitamos esa barbarie”.

Punta Ballota se mantiene como “una zona virgen” a pesar de que “todo el mundo tiene allí terrenos”, ya que, en palabras de la presidenta de la Junta Vecinal, “saben de primera mano que no se puede hacer nada y los vecinos lo queremos así”, pero “viene alguien de fuera que no tiene ni apego ni aprecio a la zona y no le importa degradar ni destruir aquello”. “Estas cosas hay que frenarlas y que vean que la gente no quiere eso”, insiste.

El principal motivo por el que los vecinos del municipio se han posicionado en contra de esta iniciativa es su impacto paisajístico, puesto que “tenemos una costa preciosa, un enclave maravilloso para conservar y tenemos muy poca zona en el litoral de Cantabria que esté en estas condiciones tan buenas”, pone en valor Pernía, quien considera que la aprobación de este proyecto “sería el detonante para que se pudiese construir mucho más”. “Puede ser bueno y tener interés para muchas cosas, pero no es el sitio. Nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro”, subraya.