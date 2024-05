David Trueba: “La libertad es muy compleja: Los enemigos de la democracia salen de la propia democracia, de la libertad”

“La libertad, la democracia, es muy compleja. Los enemigos de la democracia salen de la propia democracia, de la libertad. La gente debe ser exigente con los mensajes que recibe”.

El cineasta, periodista y escritor David Trueba ha reflexionado de esta manera sobre el momento que viven la política y el periodismo en España, durante el segundo día de las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria. El foro se desarrolla en la Casa de Cultura de Torrelavega, cuyo salón de actos ha vivido este jueves un diálogo entre Trueba y la periodista y adjunta al director de elDiario,es, Raquel Ejerique.

Trueba, autor de la sátira novelesca 'Queridos niños', se ha apoyado en los personajes de su libro para hablar sobre la política española y al tiempo reivindicar una mejor formación política de la ciudadanía y la recuperación de los valores morales a la hora de votar a unos políticos cuyo común denominador es la seducción y su olfato ante las demandas del electorado.

El escritor y cineasta se ha preguntado ante el público de Torrelavega si el perfil del político dominante es causa o más bien consecuencia de una sociedad que ha rebajado sus estándares de moralidad.

“A veces en política cuanto peor, mejor; y eso es posible cuando la sociedad rebaja sus estándares de moralidad a la hora de elegir a sus representantes. Se habla muy mal de los políticos pero, me pregunto, ¿qué fue antes?, ¿ellos o nosotros?, ¿la sociedad que los fomenta?... La política es un arte de seducción. El político es una persona que intenta seducir. Todo lo que hace es una acusación latente a la sociedad”.

Columnista del periódico El País y autor del libro satírico 'Queridos niños', en el que invita a los lectores a sumarse a una peculiar caravana electoral, para él, esos “queridos niños” son los electores y la literatura, la manera de verse uno mismo a través de los otros. Lo ha explicado así: “Si alguna utilidad pública tiene la literatura es mirar las cosas cotidianas de otra manera, incluso a las personas. El gran servicio que nos ha hecho la literatura es que personas que nos son ajenas nos permiten mirarnos desde otro lado. Siempre me he sentido atraído escribir sobre gente que no es como yo o que no piensa como yo. Hay que ser capaz de ver qué hay detrás de las personas que detestas y por qué son así”.

Políticos salvajes

Trueba estudió periodismo y colabora en prensa escrita desde hace décadas. Como director de cine, su carrera ha dirigido películas como 'La buena vida' y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', que ganó seis Premios Goya.

En la relación entre periodismo y política, David Trueba ve una misma acidez en ambos lados, pero le llama la atención el nivel de “salvajismo” que ha adquirido cierta clase política. “Todos sabemos que si hay algo bueno en el mundo periodístico es que sois muy ácidos y los políticos también -ha dicho el escritor y cineasta-. Lo que más me sorprende de algún político que he conocido son lo salvajes que son. Les pregunto por otros candidatos de su propio partido y es muy habitual que te digan 'hijo de puta...'”

Ejerique dio repaso a los personajes de su última novela y Trueba se detuvo en el de Amalia, una candidata “sosa y conservadora” que rápidamente adquiere los hábitos más agresivos.

“¿Cómo es posible que Ayuso [presidenta de la Comunidad de Madrid, PP] se inspirara en tu novela?”, le ha preguntado Ejerique. “El tiempo marca cómo son las personas -le ha contestado-; a lo mejor en otra época hubiera sido una aspirante sin historia. Pero cuando escribí la novela, ella no existía. En realidad me basé en pautas de comportamiento y en cuanto defines la pauta te paras y alguien ocupa el lugar. Es como en el fútbol, cuando un jugador ocupa un lugar inexistente para que el balón acabe acudiendo”.

A su juicio, una de claves del criterio por el que se rige gran parte del electorado procede de la fuente de información que utiliza: titulares cortos, de gran simpleza, que recibe a través de su móvil.

“Una clave es por dónde llega el discurso político, cuál es el conducto por el que la gente se informa -ha explicado-. En tiempo de mis abuelos, tal vez fueran menos formados intelectual y académicamente pero no diría que quien trabaja, por ejemplo, en el campo esté peor formado que quien tiene dos títulos universitarios. Depende de para qué. Antes había una información de fondo a través de un conducto personal. Ahora, tienes una sociedad que se forma por una titulares breves en el teléfono móvil que a veces ni siquiera son correctos ni tienen concordancia con la realidad”.

En un contexto en que ya no hay diferencia entre una campaña electoral y el resto del tiempo político, una de las claves para que parte del electorado se decante por personajes como Trump o Ayuso es porque le caen mal al 'establishment', su ausencia de filtros, su apariencia de “autenticidad”. Según Trueba:

“Los votantes de Trump y Ayuso perciben en ellos un grado de autenticidad mayor que en los rivales. Quizá usan menos filtros, hipocresía, educación, respeto. Llegan e irrumpen con mucho descaro y eso, por desgracia, la gente se lo cree. Yo dudo que detrás de Donald Trump haya un interés por las clases desfavorecidas americanas; a él le interesan un carajo, pero estas encuentran que es el que más molesta a un establishment que rige su destino.”

Programa del viernes

Las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebran entre el 29 y el 31 de mayo de 2024 en la Casa de Cultura de Torrelavega, con un amplio programa que incluye la proyección de documentales, entrevistas, charlas sobre diversos temas de actualidad, presentaciones de libros, la grabación de un podcast en directo y una sesión de monólogos, con la participación en el evento de destacados nombres del periodismo a nivel nacional como Silvia Intxaurrondo, David Trueba, Rosa María Calaf, Ángeles Caballero, Nicolás Castellano, Ebbaba Hameida, Víctor López o Javier Triana, además de la presencia de Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique, entre otros.

La jornada de este viernes, 31 de mayo, comienza a las 17.30 horas con la proyección del documental '01:05:12. Una carrera de fondo' codirigido por Javier Triana, un periodista riojano afincado en Cantabria que ha ejercido durante década y media como corresponsal en Pekín (China), Nairobi (Kenia), Manila (Filipinas) y Estambul (Turquía) para medios como la Agencia EFE o El Periódico de Catalunya, y que en este trabajo audiovisual premiado en diversos festivales internacionales pone el foco en el cambio hacia la igualdad de la mujer a través del deporte en países como Etiopía o Kenia.

También este viernes a partir de las 19.00 horas tendrá lugar la grabación en directo del podcast 'Un tema al día', presentado por el cofundador y subdirector de elDiario.es, Juanlu Sánchez, que dirige este espacio diario para explicar la actualidad y que obtuvo el Premio Ondas al Podcast Revelación 2023. En esta ocasión, el podcast tendrá como protagonista especial a la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa 'La Hora de La 1' de TVE, y que a lo largo de su carrera ha sido subdirectora del programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER y ha pasado por medios de comunicación como CNN+, Cuatro, ETB o Telemadrid, donde ha presentado diferentes formatos televisivos de información con entrevistas, debates y análisis de la actualidad.

Como clausura, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el espectáculo efímero 'Los Monólogos de la Redacción', que se representa y muere en una única función, que no se puede grabar, tampoco está en YouTube y vive del boca a boca, en el que los periodistas Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique serán los protagonistas absolutos con sendas intervenciones en las que repasarán con humor e ironía algunos de sus momentos más épicos en el mundo del periodismo.

elDiario.es Cantabria organiza desde el año 2019 unas jornadas con acceso gratuito que se han convertido en un foro abierto a todos los públicos para trasladar a la sociedad algunos de los debates de actualidad en los que el periódico tiene puesta su mirada, como la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos humanos, la migración o el medio ambiente, siempre desde un enfoque social.