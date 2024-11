Decenas de interinos de Santander reclaman que sus puestos sean fijos ante el “abuso de temporalidad” que padecen

Decenas de interinos que han superado el límite de tres años de temporalidad que establece la ley han reclamado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que les haga fijos, ya que este es el único proceder que queda, a su juicio, advirtiéndole al tiempo que si sus plazas, actualmente en “fraude de ley”, se incluyeran en una oposición del Ayuntamiento santanderino incurriría en una supuesta prevaricación “dado que tal actuación iría en contra de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE”.

Así, el pasado viernes, un grupo de interinos hizo esta reclamación y lanzó una advertencia mediante un escrito presentado en el Registro Municipal de Santander. En dicho escrito, los firmantes afirman que esta situación “en fraude de ley” la padecen a día de hoy en el Consistorio decenas de interinos que han superado los tres años de temporalidad que marca la legislación. Ante esta situación no cabe como respuesta regularizar sus plazas mediante un proceso selectivo, que ya superaron en su momento, sino directamente haciéndoles fijos, según su criterio.

“Somos un grupo de interinos que nos encontramos en fraude de ley, ya que se produce abuso de temporalidad cuando el empleado lleva más de tres años en una plaza temporal y no ha sido estabilizada. Y como no existe en España sanción alguna, como se exige por la diversas directivas de la UE, la única salida es la fijeza”, han reclamado. Tras esta consideración señalan que es “inaceptable” un proceso selectivo y advierten que convocar oposición sobre sus plazas sería “prevaricación”.

“El Tribunal de Justicia de la UE ha manifestado de forma clara que los procesos selectivos no son la sanción adecuada ante el abuso de temporalidad. Las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) tienen que ofertar las plazas lícitas (las que no están en abuso de temporalidad) y no las plazas ilícitas (las que están en fraude de ley por abuso de la temporalidad al haber superado los tres años ocupando esa plaza)”. En este sentido, recuerdan que los interinos que demandan ser fijos ya pasaron por pruebas selectivas en su momento.

“Todos los interinos de este Ayuntamiento que nos encontramos en esta situación hemos superado procesos selectivos no solo con el examen por el que accedimos, sino todos o la mayoría de los exámenes que ha realizado este Ayuntamiento, respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad. Fuimos seleccionados cumpliendo todos los criterios que en su día impuso el Ayuntamiento de Santander”, han explicado. Por ello reclaman al equipo de gobierno del PP “un compromiso firme y por escrito de que no sacará a oposición plazas en fraude de ley, ya que en este caso estaría incurriendo en un delito de prevaricación dado que tal actuación iría en contra de las sentencias del TJUE”.

El Tribunal Superior de Justicia de la UE avaló en junio de este año que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios. De esta manera se intenta limitar la posición de abuso de la administración en estos casos. El fallo insiste además en que la legislación no contempla sanciones para castigar esos abusos.

“Si el juzgado considera que el ordenamiento jurídico español no contiene, en relación con el sector público, ninguna medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, la conversión de estos contratos o relaciones en una relación de empleo por tiempo indefinido puede constituir una medida de ese tipo”, establece la sentencia que valoró este aspecto.

No obstante, corresponde a los tribunales españoles tomar las decisiones. Además, precisa que el paso de interinos a fijos sería legal si están “sujetos a las mismas causas de cese y de despido que aquellas que rigen para los funcionarios de carrera sin, no obstante, adquirir la condición de funcionario de carrera”.

Desde el equipo de gobierno del PP en Santander que preside Gema Igual (PP) reconocen a preguntas de elDiario.es que “del total de más de 1.000 empleados públicos que tiene el Ayuntamiento, un grupo de 18 trabajadores han firmado un escrito en el que piden la fijeza de sus puestos” y destacan que “se trata de empleados que ocupan una plaza de manera interina, de más de tres años de duración, en distintos servicios del Ayuntamiento, a la que accedieron en su día al haber aprobado un proceso selectivo que les dio acceso a las bolsas de empleo”.

Además, desde el Ayuntamiento subrayan que estos trabajadores municipales “tienen la condición de funcionarios interinos, y cesan cuando alguien ocupa su plaza, después de aprobar una oposición, como funcionario de carrera”. Ante el escrito firmado por cerca de una veintena de afectados, aunque en su misma situación se encuentran otros muchos, el equipo de gobierno recuerda que en las últimas semanas se han reunido con el concejal de Recursos Humanos y con el director general de Recursos Humanos, “en un encuentro donde se les expuso que únicamente podrían optar a la fijeza si el Gobierno de España lo regulara en una norma de rango legal y de ámbito nacional”.