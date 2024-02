Depurar la demanda y mejorar la productividad de los médicos: objetivos del PP para acabar con las listas de espera en Cantabria

Más de un millón de consultas en una población de 500.000 habitantes, un 35% de pacientes 'absentistas' que no acude a las citas médicas, 1.700 fallecidos en lista de espera y 7.000 personas pendientes de cita que los gestores no saben para qué y cuyos historiales clínicos han de ser revisados uno a uno.

El plan integral de la Consejería de Salud de Cantabria para reducir las listas de espera quirúrgica, de consulta y diagnóstica a su mínima expresión está basado en mejorar la productividad del sistema, y en especial de los médicos, en su jornada de mañana, recuperar los incentivos de productividad variable, en función de la actividad que desempeñen, y derivar pacientes a la sanidad privada de forma complementaria para domesticar la cola de cántabros a la espera de ser tratados.

Así lo ha explicado el consejero de Salud, César Pascual (PP), que ha esbozado este martes en el Parlamento de Cantabria el plan que pretende en tres años desbrozar la ingente masa de pacientes a la espera de ser atendidos, 18.000 a la espera de un quirófano. Pascual ha dedicado la mayor parte de su comparecencia, pedida por el PRC, a explicar cómo ha habido que redefinir primero los listados, dado que se ha encontrado con grandes deficiencias de confección de las listas, cuya responsabilidad ha atribuido a quienes las elaboraban y sus responsables políticos.

La oposición le ha recibido con críticas, dado que ha considerado que está siendo ninguneada a la hora de recabar la información, reprochándole al consejero que no compareciera por iniciativa propia y que, transcurrido más de medio año de su anuncio de un pacto sobre sanidad en la comunidad autónoma, este aún no esté. “Se adelantaron”, ha sido la justificación de Pascual sobre lo primero. Sobre lo segundo, ha desviado el tiro hacia los sindicatos: hay elecciones. “Los pactos no dependen de uno, sino de todos los que deben pactar, y soy consciente de que hay elecciones sindicales. Espero que este trimestre podamos tener noticias”.

El plan se focaliza sobre la actividad ordinaria, sin ampliar conciertos. De este modo, Pascual ha defendido su planteamiento de mejorar la actividad asistencial de la mañana y engrasarla con complementos de productividad variable, algo que no se hacía desde hacía 14 años y que se pactará ahora en mesa sectorial.

Según su relato, las listas de espera han estado escalando durante los últimos ocho años. Los nuevos gestores de la Sanidad de Cantabria han considerado su plan como una reforma 'estructural', cuya aplicación en el próximo trienio se modulará para no vestir un santo desvistiendo a otro. “Conforme mejoren las listas en diagnóstico y consulta aumentará la quirúrgica: por eso hemos modulado la actividad asistencial, para que la reducción de todas esté armonizada”, ha explicado el consejero.

El Plan y su desarrollo

De esta forma, el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) invertirá a lo largo de los próximos tres años cerca de 65 millones de euros en el desarrollo del Plan Integral de Reducción de las Listas de Espera, un proyecto que contempla dedicar hasta 10 millones de euros a pagar incentivos a los profesionales sanitarios por su productividad, más de 20 millones para derivar pacientes a la sanidad privada a través de convenios y 4,5 millones en inversiones directas.

El objetivo final no es otro que disminuir drásticamente el número de ciudadanos pendientes de atención y alcanzar en 2026 una media de 80 días para las intervenciones quirúrgicas, 40 días para las primeras consultas y 30 días en el caso de las pruebas diagnósticas. Para conseguirlo, la Consejería deberá realizar en los próximos tres años 24.100 intervenciones quirúrgicas, 61.000 consultas y 71.000 pruebas más de las que se realizan en la actualidad.

[Habrá ampliación].