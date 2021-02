Ceruti tilda de 'alarmista' al veterinario que abandonó la comisión de expertos sobre el minizoo de la Magdalena

Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander Santander considera que el veterinario dimisionario del comité de expertos para el minizoo de la Magdalena solo pretendía el cierre de la instalación sin plantear razones fundadas, solo hipótesis sobre el estado de los animales que aún se mantienen en la instalación. Para el portavoz Javier Ceruti, David Perpiñán, quien había denunciado una intromisión política en los debates, es un "enemigo" de este tipo de instalaciones, como la del minizoo o la del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Un experto abandona el comité que evalúa el futuro del polémico minizoo de Santander tachándolo de "paripé": "Ya tenía una postura prefijada por la alcaldesa"

Saber más

El veterinario David Perpiñán abandonó el comité de expertos creado por el Ayuntamiento de Santander para evaluar el futuro del polémico minizoo ubicado en La Magdalena al considerar que las conclusiones que pudiera alcanzar estaban predefinidas y politizadas, acusando al equipo de gobierno de montar un "paripé" para al final seguir manteniendo la instalación. Para Perpiñán el grupo de expertos está "plagado de personas interrelacionadas y defensoras de los parques temáticos", responsabilizando de ello a la regidora de la ciudad, Gema Igual (PP).

La postura del Grupo Municipal de Ciudadanos y socio del PP al frente del Ayuntamiento de Santander es seguir esperando las conclusiones del resto del comité, que servirán de guía para la decisión a tomar sobre el futuro del minizoo.

"En su informe hablaba en términos bastante alarmistas sobre el estado de los animales. Todas las explicaciones que daba eran posibilidades y la solución que daba era cerrar el minizoo lo que quería decir sacar los animales", aunque "él sabía que ningún otro zoo los quiere. Para él, era cerrar las visitas, con lo cual entiendo que los animales estarían en la misma situación y no supondría un avance", ha declarado el portavoz Javier Ceruti.

Perpiñan es "enemigo radical de todo tipo de zoológicos y lo es también de Cabárceno. Él no quiere que haya zoológico. Otras opiniones hablan de mejorar las condiciones pero manteniéndolo y utilizarlo como herramienta de enseñanza sobre la naturaleza a los visitantes. Espero una repuesta pronto para que podamos avanzar todos", ha añadido Ceruti.

Situación de Ciudadanos

A Ciudadanos en Santander no parece haberle afectado el pobre resultado del partido en Cataluña, en donde la formación naranja ha pasado de ser la formación más votada a tener una representación testimonial. Para Javier Ceruti, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Santander, los resultados han de ser comparados más bien con los no menos testimoniales de las últimas elección generales en Cataluña, añadiendo que la implantación de Cs en dicha Comunidad no anda ahora muy distante de la de Santander, en torno al 7%. "No hay ninguna consecuencia directa en Santander", ha dicho Ceruti.

Personalmente, Ceruti se reafirma en su militancia en Ciudadanos -"Ante la adversidad me siento más miembro de Ciudadanos que antes"-, ya que lo considera un partido necesario.

"Ciudadanos es imprescindible en el panorama español. Me siento más vinculado que antes. Es fundamental para un futuro racional y moderado de la política en España", ha concluido.