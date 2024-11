“Es hora de aplicar la reducción de la vida laboral a los conductores, camareras de hotel y empleados de seguridad”

“Es hora de que cojan el autobús de la reducción de vida laboral los conductores de viajeros, camareras y camareros de pisos de los hoteles y empleados de las empresas de seguridad”. De esta manera se expresa el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT-Cantabria, José Giráldez ante una reivindicación que ha conllevado ya varias movilizaciones, de los empleados del transporte de viajeros y del sector de seguridad, así como negociaciones de convenio con la patronal hostelera.

Esta semana, el transporte de viajeros sintió la huelga convocada para incentivar que este colectivo, desde conductores de autobús municipal hasta chóferes del transporte de viajeros, vea reconocida la reducción de su prestación laboral mediante la aprobación de coeficientes reductores permitiéndoles una jubilación más temprana conservando todos sus derechos. Pero UGT quiere poner el foco también en las camareras y camareros de pisos de los hoteles y empleados de seguridad privada, cuyo trabajo tiene una penosidad especial tanto física como psicológica con el correr de los años. En 2025, el Gobierno de España quiere introducir medidas como la reducción de la jornada y así mismo a anunciado el estudio de incluir coeficientes de reducción de la edad de jubilación, pero para ello es necesario un acuerdo previo entre la patronal y la parte social. José Giráldez es optimista a la hora de conseguir un acuerdo; si bien, quedan horas de negociación y una tensión laboral que presione a las partes para la firma del mismo.

¿Por qué urge tanto alcanzar un acuerdo?

El Estado está muy metido en el tema la reducción de la jornada laboral y después tiene idea de incluir coeficientes reductores en la jubilación para algunas profesiones con el fin de aplicarlo a finales de 2025. Pero, si no se pide ya, puede quedar fuera. La primera vez que lo anunció el presidente, Pedro Sánchez, hizo referencia a la situación de las camareras de hotel. Queremos que estos colectivos no se queden fuera.

¿Por qué hay que aplicarles una reducción de la vida laboral a estos trabajadores?

Estos trabajadores, a partir de determinada edad, debieran tener coeficientes reductores como los tienen los de la minería, maquinistas de tren y una serie de familias profesionales que por su penosidad, toxicidad o porque su actividad laboral, por los años en que han trabajado, tienen limitaciones. Estos coeficientes hacen que no tengan que jubilarse como la mayoría, les reduce unos años de trabajo y mantienen una pensión del 100%.

Concretamente, ¿cuál es el planteamiento del sindicato?

Pedimos dos cosas: que allí donde no tengan regularizada la jubilación parcial con el contrato de relevo se incluya. El segundo aspecto es el de los coeficientes reductores, pero para que el Gobierno actúe tiene que haber un acuerdo entre la parte social y la parte empresarial. Si no hay acuerdo, y es lo que forzamos con la huelga, difícilmente vamos a defenderlo ante la Administración. ¿Es el momento ahora? Sí. Es el momento de coger el autobús ahora, porque si no lo cogemos va a haber subsectores y categorías con coeficientes reductores y los que no lo han planteado se quedarán fuera. Los coeficientes al Estado le suponen dinero, ya que la caja única de la Seguridad Social paga si te jubilas a los 60. Ello llevará consigo un aumento de cotizaciones para cubrir estas sustituciones, pero ¿merece la pena pagar algo más si los trabajadores que no están en condiciones pasan a la jubilación y otros que están en mejores condiciones trabajan? Sí, y ahora mismo ya se paga por las bajas y eso cuesta dinero a la empresa y a la Seguridad Social.

¿Es irregular la aplicación de la jornada parcial y el contrato de relevo en estos subsectores?

Se trata de un sector que tiene convenios sectoriales y de empresa. Puede haber varios convenios sectoriales sin un modelo tipo y unos tienen regulado el contrato de relevo, en otros el trabajador elige y en otros es la empresa la que concede o no. Ahora mismo, el empresario tiene que pagar el 100% de la Seguridad Social.

¿Por qué extienden su reclamación a otros colectivos que en principio poco tienen que ver como el de las camareras de hotel y los empleados de seguridad?

Un colectivo como es el de los camareros y camareras de pisos hace todos los días siete horas y 10 minutos de un trabajo que principalmente es hacer camas. Es obvio que estas trabajadoras, cuando llevan 10 o 12 años haciendo camas, empiezan a tener problemas físicos y psicológicos. Es muy raro encontrar a un compañero que lleve trabajando 30 años y no tenga problemas de rodilla, por ejemplo.

¿Solo cabe actuar en la reducción de la vida laboral o hay más margen para estos colectivos?

Nosotros hace tiempo que venimos apostando por introducir camas elevadoras. En Cantabria, hoteles y hostales tienen camas fijas y de diversas características y creemos que debería haber subvenciones públicas como en Baleares para que hoteles y empresas de hospedaje instalen camas elevadoras. La trabajadora trabaja, así, sin agacharse.

¿Cuántas camareras y camareros de hotel hay en Cantabria?

Es complicado tener datos totales, los tenemos por hotel, pero debe superar el centenar. Puede haber una gran rotación porque las trabajadoras lo dejan en cuanto encuentran un trabajo mejor. Las camareras, periódicamente, cada dos meses, deben acudir al fisioterapeuta por las cargas de trabajo. Ya intentamos que lo pagasen los empresas en el último convenio de hostelería, pero al afectar el convenio a otros sectores, los empresarios no lo quieren. Plantear que cada cierto tiempo las empresas paguen el fisio ha sido imposible de momento.

¿Qué otras medidas pueden implantarse?

Hemos propuesto limitar el número de habitaciones que puedan hacer cada jornada. Hay hoteles en las que hacen 12 y hospedajes de 22. Y no es lo mismo limpiar un parqué que una moqueta, o una suite que una habitación convencional. Es cierto que hay hoteles que las habitaciones las hacen dos trabajadoras, pero no son iguales las habitaciones. La situación de las camareras la hemos reivindicado en los convenios colectivos. En Baleares han renovado el 90% de las camas.

¿Hay mucho abuso laboral en este subsector?

En las empresas grandes no hay abusos. Tienen una política de cumplir la ley y el convenio, pero en las empresas pequeñas pueden encontrarse irregularidades, sobre todo en la costa.

¿En qué estado se encuentran las negociaciones?

El 6 de noviembre hay una reunión para grúas móviles y parece ser que va a haber acuerdo en la misma línea del alcanzado para mercancías y ambulancias. Quedaría solo el acuerdo de viajeros, que aún no tiene fecha de reunión. El 11 de noviembre hay prevista una movilización de este colectivo.