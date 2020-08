"El humor es como el agua y siempre encuentra grietas por las que pasar: ¡Si hasta en el franquismo se hacía comedia!"

Desde que descuelga el teléfono se percibe que es una persona a la que no le cuesta mojarse, pero a medida que avanza la entrevista una se da cuenta de que Iñaki Urrutia es algo más que un cómico. Reflexivo y con unos principios muy claros, este actor, humorista y presentador nacido en Barcelona pero con nombre vasco ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre el auge de la ultraderecha, los límites del humor y del confinamiento.

Y es que el próximo 24 de agosto estará junto a J.J. Vaquero en Torrelavega, presentando un espectáculo de humor que se enmarca dentro del ciclo 'Viva la Vida'. Allí espera acostumbrarse un poco más a esta nueva normalidad con la que reconoce que no se siente muy a gusto: "Está siendo bastante... una mierda", declara entre la risa y la resignación.

Una duda personal, ¿cuánto de improvisación tienen los espectáculos de humor?

(Risas) Siempre dentro de lo que yo hago suele haber un 10 o un 15% de improvisación, porque luego te tienes que atener a un texto concreto, pero ocurren cosas en el mundo y tienes que jugar con ello. No puedes obviar todo lo que pasa a tu alrededor.

¿Considera que tenemos un país fácil para hacer comedia?

Hombre, tenemos un país que está chupado para hacer comedia. Es acojonante para ello, y nos está dando mucho juego últimamente.

Siempre se habla de los límites del humor, y usted ha defendido siempre la libertad ante todo. ¿Pero cuál es la línea que separa la ofensa del chiste?

Creo fehacientemente que el límite es que el chiste sea gracioso. Puedes hacer un chiste de niños, de curas, de lo que quieras. Pero que sea gracioso, que yo te oiga y piense que es duro, pero gracioso. También creo que lo de hacer el humor hacia arriba como dicen algunos no tiene mucho sentido porque el humor es el humor y... ¿por qué no podemos hacer el humor hacia abajo? Si no también estás haciendo censura. Si solo podemos hacer humor hacia arriba y yo hago un chiste hacia abajo me vas a decir que no está bien, y ya le pones un límite al humor.

Alguna vez ha confesado que los personajes públicos se tienen que mojar en ciertos temas "casi por responsabilidad". ¿Cree que la gente se une cada vez más a esta idea?

Considero que ya que tenemos un altavoz y que la gente nos puede escuchar yo creo que tenemos una cierta responsabilidad, sin ser obligatorio, claro. Pero creo que sí que sería bueno que, ya que tenemos ese altavoz, la gente diga cosas que sean un mínimo de interesantes, o al menos que hagan pensar un poco a la gente. No digo que alecciones, que también hay que ser muy pesado para estar aleccionando, pero sí una posición, una postura o algo, porque si no te conviertes en un operario de la comedia. Y sí que pienso que cada vez se está haciendo más, sobre todo porque tenemos redes sociales y al final es muy fácil coger el móvil, poner un mensaje y lanzarlo al mundo. Y si te siguen 100.000 personas pues imagínate, 100.000 que han leído lo que has puesto.

Como cómico y defensor de la libertad, ¿alguna vez ha pensado en lo que supondría el auge de la ultraderecha en lo que respecta a esa libertad creativa?

Lo pienso constantemente pero por suerte vivimos en el siglo XXI y muy totalitario se tendría que volver todo como para no seguir adelante y poder expresar tus ideas. Eso es complicado que pase ya, o eso quiero creer. El humor es como el agua y siempre encuentra grietas por las que pasar y atravesar: ¡Si hasta en el franquismo se hacía comedia! El humor siempre encuentra esa pequeña grieta por la que penetrar en las mentes.

¿Cómo está siendo esta nueva normalidad en los espectáculos?

Está siendo bastante... una mierda (risas). Es un poco coñazo. Desde que estamos así solo he hecho dos actuaciones y una fue online, pero en la que estuve con público fue un poco raro… Pero espero que al final nos habituemos todos y terminemos jugando a esto. Aunque sí que es verdad que, a nosotros concretamente, nos anima bastante ver las caras del público, pero digo yo que terminaremos habituándonos a esto o que lleguemos a buen puerto directamente.

Se habla mucho de la posibilidad de un nuevo confinamiento. ¿Cómo cree que lo afrontarían los españoles?

Creo que psicológicamente sería un mazazo muy duro. También te digo que como ya lo hemos vivido igual nos lo tomaríamos con otra perspectiva y a lo mejor estaríamos como más relajados, pero yo creo que sería duro volver a decirle a la gente que nos esperan otros tres meses de estar encerrados. Por lo menos que lo dejen para el año que viene, que lo repartamos un poco... (risas). Aún así tengo que decir que mi confinamiento fue bueno y malo porque estuve solo pero tuve tiempo para escribir, leer, hacer vídeos, escribir monólogos... Y estuve entretenido. A mí sí que me sirvió para tener tiempo para mí y poder leer ese libro que tengo ahí desde hace 15 años.